Вычисляем лицемера: 7 способов понять, как к вам относятся на самом деле

Невербальные жесты

Обмануть словами можно, но тело не всегда поспевает за ложью. Невербальные жесты неосознанно проявляются, главное — внимательно наблюдать.



По опыту кризисного психолога Милены Рижской, о негативном или настороженном отношении к вам свидетельствует суетливое поведение человека в процессе общения, это могут быть резкие движения, излишне быстрая речь. Также обратите внимание на бурную реакцию на простые вещи, слишком эмоциональные восклицания.

Улыбка и глаза

Глаза и улыбка — ориентиры, которые редко могут обмануть. Человек, который относится к вам неискренне, будет натягивать фальшивую улыбку или вообще не будет улыбаться. Когда улыбка неискренняя, человек растягивает губы, а мышцы глаз не работают. Искренняя улыбка вызывает сокращение круговых мышц глаз, от которых появляются легкие морщинки в уголках.