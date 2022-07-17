Сойдешь за умного: 8 хитрых способов выглядеть более интеллектуальным, чем вы есть на самом деле
Внимательно слушать, мало говорить и... носить очки. А еще вставлять мат в тему и хорошо шутить
Ладно, мы давно знакомы, давайте признаемся друг другу: все мы хотим показаться лучше, чем есть на самом деле. Это нормальное желание человека, который существует в обществе и хочет в этом обществе неплохо себя ощущать. Наши коллеги из Marie Claire вместе с экспертом поделились полезными способами, чтобы окружающие думали, что вы парень/девушка не промах, а очень даже умны (конечно, это так, просто на всякий случай).
Павел Раков — психолог, коуч. Создатель тренинга «На самом деле я умная, но живу как дура».
Имидж — всё
Когда кто-то говорит, что для человека широкой души и высоких интеллектуальных способностей имидж неважен, он ошибается. Есть верное наблюдение, что люди в очках кажутся гораздо умнее. При этом им необязательно кидаться доказывать свою гениальность. Можно немногословно кивать: очки сделают за вас большую часть работы.
Важно, чтобы ваша одежда соответствовала случаю и не давала оснований думать, что вы попали в это место/на это мероприятие случайно. Хороший образ тот, что не бросается в глаза. Если речь идет о собеседовании, изучите специфику компании, в которую хотите попасть, и оденьтесь так, как это принято в ней у сотрудников.
«Спасибо, я не пью!»
— Судя по исследованиям американских ученых, человек с бокалом вина или стаканом виски в руках не кажется таким уж умным. Разумеется, на светском рауте, где подают напитки покрепче, даже гении науки могут щеголять с шампанским, но не стоит перебарщивать. Вы же прекрасно знаете свою меру алкоголя во время корпоратива или первого свидания, правда? К тому же сболтнуть лишнего, находясь навеселе, в разы легче. А вот расхлебывать последствия приступа разговорчивости можно очень долго, — советует Павел Раков.
Эмоциональная речь
Также ученые узнали, что одни и те же фразы, сказанные с правильной интонацией или без выражения, воспринимаются слушателями по-разному. По мнению эксперта, когда речь достаточно эмоциональная, слушатель проникается к оратору симпатией и начинает думать о нём как о более интеллектуальном. А вот если вы мямлите себе под нос на одной ноте даже что-то очень умное, шанс, что кто-то это оценит, вне контекста вашего авторитета, к сожалению, невелик.
И еще об умных и не распространенных словечках. Иногда всем хочется сразить собеседника наповал. Но чтобы не выглядеть глупо, лучше просто промолчать или же все-таки действовать по совету Люды Свиридовой из фильма «Москва слезам не верит»: «И ляпай! Но ляпай уверенно». Мы собрали список опасных слов, которых лучше избегать в обычной разговорной речи, чтобы не попасть в неловкое положение (лучше просто знайте их значение и употребляйте аналоги).
Хороший слушатель
У многих взрослых есть навык вставлять несущественные реплики в рассказ близких, друзей или коллег. При этом часть истории влетает в одно ухо и тут же вылетает в другое. Научитесь активно слушать, вникая во всё, что человек вам говорит, запоминая ключевые моменты. К ним, кстати, можно вернуться пару дней спустя, напомнив, о чём вы говорили. Так люди понимают, что их действительно слышат, а не просто поддакивают из вежливости. Главное — не перебивайте на полуслове, не начинайте спорить, доказывать свою правду.
Грамотность выше, слова покороче
Если вы боитесь показаться недалеким по деловым письмам и СМС, то откажитесь от навороченных оборотов и сложных предложений, где можно допустить ошибки. Пишите проще, и ваш собеседник в Сети скажет вам виртуальное спасибо.
Если в школе у вас было плохо с русским языком, лучше проверить написание слов в поисковиках или онлайн-словарях. Имидж умного человека в пух и прах разрушат грамматические и пунктуационные ошибки. Еще следите за употреблением в неуместном месте уменьшительно-ласкательных слов, например «дай мне пакетик», где пакетику лучше превратиться в брутальный пакет.
Для тех, кто хочет подтянуть русский язык, есть тест, где мы разбираемся в сложных окончаниях слов. Спойлер: даже если вы совсем не знаете, «хлебы» или «хлеба», после нашего материала всё быстро прояснится.
Нам нужен график
Даже самое эмоциональное представление рабочего проекта без графика может смазать впечатление от всех усилий.
Павел Раков объясняет: эту связь также заметили ученые. Они провели исследование по поводу восприятия информации. И выяснилось, что просто текст легко оспорить, найти в нём нестыковки и даже откровенную чушь. А вот всё, что сопровождается графиками и диаграммами, воспринимается на ура и особой проверки не требует. Люди склонны верить этим инструментам, даже если график слегка врет и косит.
Стоп-фразы на собеседовании
Бывает так: вроде всё делаете правильно — приходите заранее, одеты соответственно случаю, даже пол и возраст совпадают с запросом работодателей, а в итоге берут совсем не вас. Возможно, вы совершаете ошибки на собеседовании, о которых даже не подозреваете. Иногда мы так увлекаемся рассказом о своей бывшей работе, что не замечаем, как выставляем себя в нелестном свете. Например, такие фразы-табу точно испортят собеседование.
«На прошлой работе сотрудники странные были, а начальник вообще себе на уме: если без настроения, то достанется всем, еще и совещания проводить любил. Бывало, засядем часа на два, он потом домой-то вовремя уходил, а нам всем задерживаться приходилось», — эти суждения покажут вас как вечно недовольного и некоммуникабельного сотрудника.
«Я всегда быстро делал/а свою работу, и мне совсем не нравилось пересиживать лишние часы в офисе, но приходилось», — для вашего будущего руководства быстро может быть не равно качественно и результативно.
«В целом прошлое место работы мне нравилось, но меня там совсем не ценили», — специалист по подбору персонала сразу поймет, что недооценили сотрудника, скорее всего, из-за его слабых деловых качеств.
Также работодатели не любят людей с необоснованно завышенной самооценкой и слишком универсальных специалистов.
«А можно мне без испытательного срока? Я готов/а сразу полноценно приступить к своим обязанностям», — только не каждая компания готова взять на себя такие неоправданные риски.
«Через сколько можно пойти на повышение?» — такой вопрос некорректен, ведь вы еще не получили даже искомое место работы.
«Я универсальный специалист, вам со мной повезет. Я и менеджер по продажам хороший, и маркетолог неплохой, и дизайн разработать могу», — для адекватного работодателя это предложение вряд ли прозвучит заманчиво, как и, например: «Я готов делать всё!»
На собеседовании нужно быть тактичным, внимательным и гибким. Стоит взвешивать каждую оброненную фразу и так точно говорить не стоит:
«Что вам еще обо мне рассказать? Я всё написал/а в своем резюме», — работодателю сразу станет понятно, в каком тоне вы будете отвечать за выполненные задачи.
«А у вас есть какие-нибудь еще вакансии в компании?» — так же некорректно, как и про повышение. К вам еще нет достаточного запаса лояльности, чтобы делиться информацией об укомплектованности штата.
«Как часто вы повышаете зарплату своим сотрудникам?» — странно требовать повышения чего-либо, не имев возможности продемонстрировать свои компетенции.
Юмор и мат
— Замечено, что люди, которые умеют шутить, воспринимаются как достаточно неглупые. Если у вас своеобразное чувство юмора, то в некоторых случаях стоит придержать коней. Но вам никто не запрещает смеяться над чужими шутками. Когда окружающие это видят, то они мысленно вносят вас в список умных собеседников, — рассказывает Павел Раков.
Эксперт говорит, что и мат не всегда вреден для восприятия вас в обществе, но тут главное — не переборщить. С одной стороны, ученые открыли связь между его употреблением и умом. Они считают, что хомо сапиенс, который может изредка вставлять в свою речь бранные словечки, считается действительно разумным. Понятно, что человек, злоупотребляющий матом и вставляющий его не к месту, сразу же попадает в другую, менее почетную категорию.
А вы знаете, откуда появились маты разных стран и в чём их существенное отличие от русского крепкого словца? Эта информация тоже добавит вам возможностей блеснуть короткой, но интересной мыслью в любой компании. Так почему нам хочется материться и как с этим связаны татаро-монголы, секс и елки — читаем и умнеем.
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