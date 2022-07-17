Сойдешь за умного: 8 хитрых способов выглядеть более интеллектуальным, чем вы есть на самом деле

Для тех, кто хочет подтянуть русский язык, есть тест, где мы разбираемся в сложных окончаниях слов. Спойлер: даже если вы совсем не знаете, «хлебы» или «хлеба», после нашего материала всё быстро прояснится.

Нам нужен график

Даже самое эмоциональное представление рабочего проекта без графика может смазать впечатление от всех усилий.

Павел Раков объясняет: эту связь также заметили ученые. Они провели исследование по поводу восприятия информации. И выяснилось, что просто текст легко оспорить, найти в нём нестыковки и даже откровенную чушь. А вот всё, что сопровождается графиками и диаграммами, воспринимается на ура и особой проверки не требует. Люди склонны верить этим инструментам, даже если график слегка врет и косит.

Стоп-фразы на собеседовании

Бывает так: вроде всё делаете правильно — приходите заранее, одеты соответственно случаю, даже пол и возраст совпадают с запросом работодателей, а в итоге берут совсем не вас. Возможно, вы совершаете ошибки на собеседовании, о которых даже не подозреваете. Иногда мы так увлекаемся рассказом о своей бывшей работе, что не замечаем, как выставляем себя в нелестном свете. Например, такие фразы-табу точно испортят собеседование.