Сами это делаем и детей приучаем: 7 самых вредных гигиенических привычек

Почему именно так? Всё просто — вирусы и бактерии со слизистых рта и носа, попадая на руки, распространяются на окружающие предметы. Вы ведь сразу после кашля не бежите мыть руки? Кроме того, часть бактерий с рук попадают обратно на лицо, в нос, рот, ухудшая ситуацию.



Использовать гель для душа — каждый день

В погоне за идеальной чистотой тела мы намываемся до блеска и скрипа, используя мыло или гель для душа. Но кожа — это часть иммунной защиты тела, выделяющая на своей поверхности защитную пленку из липидов. Это помогает предотвратить агрессию бактерий и проникновение их в организм. Кроме того, частое применение гелей провоцирует сухость кожи, шелушение и склонность к аллергиям, высыпаниям. Особенно опасно ежедневно использовать средства с антибактериальными компонентами.

