Агрессия и упрямство: как на нас влияет редкая зеленая комета — объяснение астролога

C/2022 E3 (ZTF) обнаружили 2 марта 2022 года. 12 января она достигла ближайшей точки к Солнцу.

Ночью с 10 на 11 февраля и с 11 на 12 февраля комета пройдет к востоку от Марса. В первую из этих ночей ее будет видно заметно севернее, а во вторую — южнее. Сближение кометы C/2022 E3 (ZTF) с Марсом можно будет наблюдать на Аляске и на Дальнем Востоке.



С 14 на 15 февраля объект пройдет по созвездию Тельца и еще будет виден. 12 марта комета уйдет из поля наблюдения с Земли.

