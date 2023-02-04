Агрессия и упрямство: как на нас влияет редкая зеленая комета — объяснение астролога

Над Новосибирском заметили комету C/2022 E3 (ZTF), которая пролетает над Землей раз в 50 тысяч лет. Она приблизилась на минимальное расстояние 1 февраля, но объект было видно и раньше. Сейчас он постепенно отдаляется. Новосибирский астролог Наталья Лучникова объяснила, на какие процессы может повлиять эта комета.
Наталья Лучникова — астролог, психолог, автор группы во «ВКонтакте» «Астрология для жизни с Натальей Лучниковой».
C/2022 E3 (ZTF) обнаружили 2 марта 2022 года. 12 января она достигла ближайшей точки к Солнцу.
Ночью с 10 на 11 февраля и с 11 на 12 февраля комета пройдет к востоку от Марса. В первую из этих ночей ее будет видно заметно севернее, а во вторую — южнее. Сближение кометы C/2022 E3 (ZTF) с Марсом можно будет наблюдать на Аляске и на Дальнем Востоке.
С 14 на 15 февраля объект пройдет по созвездию Тельца и еще будет виден. 12 марта комета уйдет из поля наблюдения с Земли.
— Предполагали, что сближение с Солнцем и Землей повлияет на магнитные поля. Судя по графикам солнечной активности и резонансу Шумана («пульс» нашей планеты) — обошлось, — говорит астролог.
Те, чей день рождения выпадает на период с 30 января до 5 февраля, могут ощущать дополнительную физическую, эмоциональную или психическую нагрузку.
С 10 по 12 февраля поле деятельности Марса может быть смазано и искажено. Это приведет либо к агрессии в действиях, либо к пассивности там, где нужно проявлять инициативу.
С 14 по 15 февраля комета может повлиять на упрямство. Это проявится в ярком выражении непоколебимого протеста или в молчаливом, необоснованном отказе делать то, что нужно.
Ранее Наталья Лучникова объяснила, чего ждать от конфигурации планет в феврале. Некоторые периоды с точки зрения астрологии будут весьма напряженными.