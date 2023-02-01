Где новосибирцам смотреть на зеленую комету будущей ночью: она проходит мимо Земли раз в 50 тысяч лет

— Действительно, комета сегодня ночью пройдет ближе всего к планете нашей. Помешать ее разглядеть может Луна или зеленая дымка от небесного тела. Мы сегодня будем с 24:00 проводить прямой эфир на нашем YouTube-канале, надеемся, что условия будут благоприятными и наша техника сможет показать ее зрителям, — сказал НГС специалист планетария Олег Кашин.

