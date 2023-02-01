Где новосибирцам смотреть на зеленую комету будущей ночью: она проходит мимо Земли раз в 50 тысяч лет

Зеленая комета C/2022 E3 (ZTF) приблизится к Земле на минимальное расстояние в среду, 1 февраля. Лучшая видимость откроется из окрестностей Новосибирска и других сибирских и уральских городов, сообщили НГС в Большом новосибирском планетарии.
— Действительно, комета сегодня ночью пройдет ближе всего к планете нашей. Помешать ее разглядеть может Луна или зеленая дымка от небесного тела. Мы сегодня будем с 24:00 проводить прямой эфир на нашем YouTube-канале, надеемся, что условия будут благоприятными и наша техника сможет показать ее зрителям, — сказал НГС специалист планетария Олег Кашин.
По словам Кашина, при благоприятных условиях комету можно увидеть из сельской местности Новосибирской области и без телескопа.
Изначально комету C/2022 E3 ZTF заметили в Паломарской обсерватории США в марте прошлого года. Ее название расшифровывается: «С» значит, что комета долгопериодическая (пролетает мимо Земли 1 раз в 50 тысяч лет); 2022-й — год, когда она была замечена; «Е3» означает, что комета стала третьим подобным объектом, обнаруженным за тот же период; ZTF — Zwicky Transient Facility — название телескопа, с помощью которого удалось запечатлеть комету.
— Сегодня вечером и ночью в Новосибирске прогнозируется туман, горизонтальная видимость — 500 метров и менее. Однако небо будет безоблачным и без осадков, вертикальной видимости помех не ожидается, — сообщила НГС начальник отдела прогнозирования ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
Неделю назад новосибирский фотограф Алексей Поляков запечатлел полет зеленой кометы C/2022 E3 ZTF. Для того чтобы сделать снимок, он отправился в поле за 65 километров от города.