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Новосибирец сфотографировал одну из ярчайших комет года — ради снимка он чуть не отморозил пальцы

Астрофотограф оказался один в поле в лютый мороз

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Комету C/2022 E3 ZTF больше никто не увидит из ныне живущих землян

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Новосибирский фотограф Алексей Поляков запечатлел полет кометы — C/2022 E3 ZTF, которую эксперты называют одной из самых ярких комет 2023 года. Для того чтобы сделать снимок, он отправился в поле за 65 километров от города.

— Условия съемки экстремальные: один в поле, -36 за бортом плюс ветерок. Отморозил подушечки 4 пальцев. Мысль была одна — главное, чтобы машина не подкачала, иначе хана. Это был ледяной адок, — сообщил Поляков.

Изначально комету C/2022 E3 ZTF заметили в Паломарской обсерватории США в марте прошлого года. Ее название расшифровывается: «С» значит, что комета долгопериодическая (пролетает мимо Земли 1 раз в 50 тысяч лет); 2022-й — год, когда она была замечена; «Е3» означает, что комета стала третьим подобным объектом, обнаруженным за тот же период; ZTF — Zwicky Transient Facility — название телескопа, с помощью которого удалось запечатлеть комету.

C/2022 E3 ZTF имеет характерное зеленое свечение из-за повышенного содержания двухатомного углерода. Комета, по предположению экспертов, может стать самой яркой в 2023 году.

В декабре 2021 года Алексей Поляков сфотографировал комету С/2021 А1 Leonard. Для того чтобы сделать снимки, астрофотограф специально ездил на Танай.

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