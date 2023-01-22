Новосибирец сфотографировал одну из ярчайших комет года — ради снимка он чуть не отморозил пальцы

Новосибирский фотограф Алексей Поляков запечатлел полет кометы —
— Условия съемки экстремальные: один в поле, -36 за бортом плюс ветерок. Отморозил подушечки 4 пальцев. Мысль была одна — главное, чтобы машина не подкачала, иначе хана. Это был ледяной адок, — сообщил Поляков.
Изначально комету C/2022 E3 ZTF заметили в Паломарской обсерватории США в марте прошлого года. Ее название расшифровывается: «С» значит, что комета долгопериодическая (пролетает мимо Земли 1 раз в 50 тысяч лет); 2022-й — год, когда она была замечена; «Е3» означает, что комета стала третьим подобным объектом, обнаруженным за тот же период; ZTF — Zwicky Transient Facility — название телескопа, с помощью которого удалось запечатлеть комету.
C/2022 E3 ZTF имеет характерное зеленое свечение из-за повышенного содержания двухатомного углерода. Комета, по предположению экспертов, может стать самой яркой в 2023 году.
В декабре 2021 года Алексей Поляков сфотографировал комету С/2021 А1 Leonard. Для того чтобы сделать снимки, астрофотограф специально ездил на Танай.