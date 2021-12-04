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Новосибирский астрофотограф снял комету «Леонард». Для этого ему пришлось ехать на Танай

Увидеть ее сейчас сложно из-за плохой погоды

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Комета была открыта в январе этого года

Комета была открыта в январе этого года

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В минувшую пятницу, 3 декабря, новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сумел сфотографировать комету С/2021 А1 Leonard, а также шаровое скопление М3 в созвездии Гончие Псы, которое находится в 34 тысячах световых лет от Земли.

— Пророчили, что комета будет по яркости, как в прошлом году комета Неовайз (в 2020 году была доступна для наблюдения невооруженным взглядом в северном полушарии. — Прим. ред.). Мы ждали, что она разгорится, но как-то не особо, на самом деле. Кометы — это всегда лотерея. Не разгорелась она до такой яркости. Возможно, она еще к Солнцу не подлетела близко. Но у нас она будет видна до 12 декабря. По прогнозам погоды, скорее всего, мы ее уже не застанем. А дальше она уже улетит в южное полушарие. Поэтому был шанс [заснять]. К тому же она всё равно ярче, чем большинство комет, которые видны на данный момент. И она пролетала рядом с шаровым звездным скоплением М3, созвездие Гончих Псов, — рассказал НГС астфоротограф.

Проблема заключалась в том, что практически на всей территории России погода не располагала к наблюдениям. Поэтому Алексею пришлось уехать на 320 километров от Новосибирска, чтобы сделать фото.

— У нас был только небольшой кусочек в районе Таная. Мы загрузили машины, поехали туда, выставились. Но был очень сильный шквальный ветер, порывы были страшные. Три четверти кадров выбросил. А из оставшихся сложил, и получилось очень неплохо, — объяснил Алексей Поляков.

C/2021 A1 (Leonard) — ретроградная долгопериодическая комета, обнаруженная 3 января 2021 года американским астрономом Грегори Дж. Леонардом в обсерватории Маунт-Леммон. Максимально близко к Солнцу комета пройдет через год после своего открытия, 3 января 2022 года.

В октябре этого года Алексей Поляков сфотографировал туманность Калифорния в небе Алтая — на съемку ушло три часа.

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Танайастрофотографиякомета
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