Новосибирский астрофотограф снял комету «Леонард». Для этого ему пришлось ехать на Танай

В минувшую пятницу, 3 декабря, новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сумел сфотографировать комету С/2021 А1 Leonard, а также шаровое скопление М3 в созвездии Гончие Псы, которое находится в 34 тысячах световых лет от Земли.

— Пророчили, что комета будет по яркости, как в прошлом году комета Неовайз (в 2020 году была доступна для наблюдения невооруженным взглядом в северном полушарии. — Прим. ред.). Мы ждали, что она разгорится, но как-то не особо, на самом деле. Кометы — это всегда лотерея. Не разгорелась она до такой яркости. Возможно, она еще к Солнцу не подлетела близко. Но у нас она будет видна до 12 декабря. По прогнозам погоды, скорее всего, мы ее уже не застанем. А дальше она уже улетит в южное полушарие. Поэтому был шанс [заснять]. К тому же она всё равно ярче, чем большинство комет, которые видны на данный момент. И она пролетала рядом с шаровым звездным скоплением М3, созвездие Гончих Псов, — рассказал НГС астфоротограф.