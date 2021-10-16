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Новосибирец снял красную туманность Калифорния в небе Алтая — показываем фото

На съемку ушло почти 3 часа

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Туманность Калифорния (красное пятно слева), своими очертаниями напоминает одноименный штат

Туманность Калифорния (красное пятно слева), своими очертаниями напоминает одноименный штат

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Новосибирский фотограф снял туманность Калифорния в небе над Алтаем

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков опубликовал снимок туманности Калифорния, который сделал в селе Акташ во время поездки в Республику Алтай 7 октября.

На своей странице в Instagram фотограф написал, что туманность находится в созвездии Персея, ее протяженность составляет 100 световых лет. Расстояние от Калифорнии до Земли — 1500 световых лет.

— Общее время съемки составило 2 часа и 40 минут. Сначала снимал Калифорнию, которая восходит на три часа раньше Ориона. Затем переключился на него, — рассказал Алексей Поляков НГС.

В будущем фотограф планирует собрать большую панораму звездного неба из множества своих снимков.

Ранее НГС показывал снимок Алексея Полякова, на который попали яркие туманности Лисий мех и Розетка. Посмотрите, что у него получилось.

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