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Фотограф из Новосибирска сделал снимок ярких туманностей в небе над Алтаем

Алексей Поляков готовит панораму звездного неба, он показал один из кадров

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Этот снимок войдет в большую панораму

Этот снимок войдет в большую панораму

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Новосибирский фотограф Алексей Поляков сделал снимки двух туманностей в небе над Алтаем. В объектив попали объекты Лисий Мех и Розетка в созвездии Единорога.

— Сейчас на Алтае нахожусь, вопреки всем прогнозам небо ясное. Этот снимок — часть большой панорамы из 12 кадров, — рассказал Алексей НГС.

Астрофотограф объяснил, что в панораму войдут снимки туманностей из созвездий Единорога и Ориона. Этот кадр Алексей сделал в качестве пробного. Полностью он подготовит работу, когда вернется в Новосибирск.

С 6 октября в небе над Новосибирском можно наблюдать звездопад Дракониды. Пик придется на ночь с 8 на 9 октября. Астроном Олег Кашин объяснил, как найти падающие метеоры на ночном небе.

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Алтайастрономияастрофотографиясозвездиетуманность
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