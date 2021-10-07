Фотограф из Новосибирска сделал снимок ярких туманностей в небе над Алтаем

Новосибирский фотограф Алексей Поляков сделал снимки двух туманностей в небе над Алтаем. В объектив попали объекты Лисий Мех и Розетка в созвездии Единорога.
— Сейчас на Алтае нахожусь, вопреки всем прогнозам небо ясное. Этот снимок — часть большой панорамы из 12 кадров, — рассказал Алексей НГС.
Астрофотограф объяснил, что в панораму войдут снимки туманностей из созвездий Единорога и Ориона. Этот кадр Алексей сделал в качестве пробного. Полностью он подготовит работу, когда вернется в Новосибирск.
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