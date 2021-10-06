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Над Новосибирском начался метеорный поток — когда за ним лучше наблюдать

Звездопад Дракониды продлится до 10 октября

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Падающие звезды будет видно после заката

Падающие звезды будет видно после заката

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Над Новосибирском начался метеорный поток Дракониды

В ночь с 8 на 9 октября в Новосибирске и области можно будет наблюдать пик метеорного потока Дракониды. Он образуется от кометы Джакобини — Циннера.

Звездопад длится с 6 по 10 октября. Максимум ожидается в 01:00 9 октября.

— В нашем случае созвездие Дракона к часу ночи опустится ближе к горизонту, и шансы увидеть звездопад будут меньше. Поэтому лучше наблюдать с 21:00 до 01:00. Нужно смотреть в северную часть неба и найти Полярную звезду. Если представить, что она находится в середине циферблата, то на 10 часов от нее расположено созвездие Дракона, где находится точка вылета метеоров, — рассказал НГС специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

Пролетая в сторону Солнца, комета Джакобини — Циннера обновляет метеорный поток. В прошлый раз такое событие произошло в 2018 году, следующий пролет ждут в 2025 году. Поэтому звездопад в октябре может быть слабым. При этом Дракониды относятся к числу метеорных потоков, которые иногда называли «звездными дождями» из-за большого количества пролетающих частиц. За час в небе можно наблюдать от 20 до 700 метеоров.

Олег Кашин уточнил, что большинство астрономических событий удобнее наблюдать в Южном полушарии. Этот метеорный поток относится к тем явлениям, которые, наоборот, лучше видно на севере. Также астроном рекомендует наблюдать за Драконидами за городом, где небо не засвечено.

В начале сентября новосибирский фотограф Николай Баянов сделал снимки Млечного Пути в Убинском районе. На некоторые кадры попали падающие звезды — посмотрите на них в нашем материале.

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астрономиязвездопадпланетарий
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