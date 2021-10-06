Над Новосибирском начался метеорный поток — когда за ним лучше наблюдать

В ночь с 8 на 9 октября в Новосибирске и области можно будет наблюдать пик метеорного потока Дракониды. Он образуется от кометы Джакобини — Циннера.

Звездопад длится с 6 по 10 октября. Максимум ожидается в 01:00 9 октября.

— В нашем случае созвездие Дракона к часу ночи опустится ближе к горизонту, и шансы увидеть звездопад будут меньше. Поэтому лучше наблюдать с 21:00 до 01:00. Нужно смотреть в северную часть неба и найти Полярную звезду. Если представить, что она находится в середине циферблата, то на 10 часов от нее расположено созвездие Дракона, где находится точка вылета метеоров, — рассказал НГС специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.