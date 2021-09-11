Новосибирский фотограф сделал снимки Млечного Пути — 7 завораживающих кадров

Фотограф из Новосибирска сделал снимки Млечного Пути
Фотограф Николай Баянов сфотографировал Млечный Путь в небе над Убинским районом Новосибирской области. Съемкам не мешала городская засветка, поэтому на кадрах хорошо видны звезды. Посмотрите на это на
Летом новосибирский астрофотограф Герман Марков сделал снимки далекой туманности, похожей на гантель. Посмотрите на эти удивительные кадры.
В сентябре над Новосибирском произошла магнитная буря. Физик объяснил, что это за явление и кому нужно быть внимательными к своему здоровью в такие дни.