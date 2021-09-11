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Новосибирский фотограф сделал снимки Млечного Пути — 7 завораживающих кадров

На фото попали падающие звезды

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Николай сделал снимки <nobr class="_">4 сентября</nobr>

Николай сделал снимки 4 сентября

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Фотограф из Новосибирска сделал снимки Млечного Пути

Фотограф Николай Баянов сфотографировал Млечный Путь в небе над Убинским районом Новосибирской области. Съемкам не мешала городская засветка, поэтому на кадрах хорошо видны звезды. Посмотрите на это на 7 фото.

На некоторые кадры попали падающие звезды. Фотограф предположил, что это остатки от метеорного потока Персеиды

На некоторые кадры попали падающие звезды. Фотограф предположил, что это остатки от метеорного потока Персеиды

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Такое небо можно увидеть над селом Кожурла, где фотограф гостил у родителей

Такое небо можно увидеть над селом Кожурла, где фотограф гостил у родителей

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Кадры сделаны примерно в <nobr class="_">300 км</nobr> от Новосибирска

Кадры сделаны примерно в 300 км от Новосибирска

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— Для съемки использовал обычный фотоаппарат. Нужен объектив светосильный, желательно широкоугольный, чтобы большую часть неба захватить, — объяснил Николай

— Для съемки использовал обычный фотоаппарат. Нужен объектив светосильный, желательно широкоугольный, чтобы большую часть неба захватить, — объяснил Николай

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По данным Новосибирского планетария, Млечный Путь — это семейство миллиардов звезд, которому принадлежат Солнце и Солнечная система, собранное в сплющенный спиралевидный диск

По данным Новосибирского планетария, Млечный Путь — это семейство миллиардов звезд, которому принадлежат Солнце и Солнечная система, собранное в сплющенный спиралевидный диск

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В галактике находится примерно 200–400 млрд звезд

В галактике находится примерно 200–400 млрд звезд

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Летом новосибирский астрофотограф Герман Марков сделал снимки далекой туманности, похожей на гантель. Посмотрите на эти удивительные кадры.

В сентябре над Новосибирском произошла магнитная буря. Физик объяснил, что это за явление и кому нужно быть внимательными к своему здоровью в такие дни.

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Млечный Путьастрофотография
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