Новосибирцев ждет магнитная буря. Физик объяснил, что это значит

Завтра, 2 сентября, в Новосибирске ожидается магнитная буря. Преподаватель физики из НГТУ Валерий Христофоров объяснил, что это за явление и кому в этот день нужно быть внимательнее к своему здоровью.

Информацию о приближении магнитной бури опубликовали на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской Академии наук. Сообщается, что буря достигнет уровня G1, то есть будет слабой.