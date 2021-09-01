Новосибирцев ждет магнитная буря. Физик объяснил, что это значит

В Новосибирске 2 сентября ожидается магнитная буря
Завтра, 2 сентября, в Новосибирске ожидается магнитная буря. Преподаватель физики из НГТУ Валерий Христофоров объяснил, что это за явление и кому в этот день нужно быть внимательнее к своему здоровью.
Информацию о приближении магнитной бури опубликовали на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской Академии наук. Сообщается, что буря достигнет уровня G1, то есть будет слабой.
О возмущениях в магнитосфере Земли также сообщает сайт Gismeteo. По его данным, над Новосибирском ожидается умеренная буря.
— Солнце выбрасывает поток заряженных частиц. Достигая земли, он вызывает возмущение магнитного поля. Само магнитное поле Земли защищает планету от космического излучения. Но когда этот поток очень большой, в поле происходит изменение, которое может влиять на здоровье людей, — рассказал НГС доцент кафедры общей физики НГТУ Валерий Христофоров.
Физик отметил, что сильная магнитная буря может нарушить работу систем связи и электрических приборов. Также возможно отключение электроэнергии. В некоторых случаях бури приводят к серьезным авариям.
По словам Валерия Христофорова, в день бури некоторым людям стоит быть внимательными к своему здоровью.
— Мы все подвержены влиянию магнитных полей. Многие процессы в организме человека имеют электрохимическую природу, импульсы передаются от одних органов к другим. Поэтому в этот день нужно беречься, особенно метеочувствительным людям, — уточнил физик.
В прошлый раз в этом году магнитная буря над Новосибирском прошла в марте, она длилась три дня. Тогда о ее влиянии на человека рассказал астроном Новосибирского планетария.