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Новосибирцев ждет магнитная буря. Физик объяснил, что это значит

До планеты долетит поток заряженных частиц

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Буря может повлиять на метеозависимых людей и работу электроприборов

Буря может повлиять на метеозависимых людей и работу электроприборов

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В Новосибирске 2 сентября ожидается магнитная буря

Завтра, 2 сентября, в Новосибирске ожидается магнитная буря. Преподаватель физики из НГТУ Валерий Христофоров объяснил, что это за явление и кому в этот день нужно быть внимательнее к своему здоровью.

Информацию о приближении магнитной бури опубликовали на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской Академии наук. Сообщается, что буря достигнет уровня G1, то есть будет слабой.

3 сентября магнитосфера будет спокойной

3 сентября магнитосфера будет спокойной

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О возмущениях в магнитосфере Земли также сообщает сайт Gismeteo. По его данным, над Новосибирском ожидается умеренная буря.

Пик бури ожидается 2 сентября в 07:00

Пик бури ожидается 2 сентября в 07:00

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— Солнце выбрасывает поток заряженных частиц. Достигая земли, он вызывает возмущение магнитного поля. Само магнитное поле Земли защищает планету от космического излучения. Но когда этот поток очень большой, в поле происходит изменение, которое может влиять на здоровье людей, — рассказал НГС доцент кафедры общей физики НГТУ Валерий Христофоров.

Физик отметил, что сильная магнитная буря может нарушить работу систем связи и электрических приборов. Также возможно отключение электроэнергии. В некоторых случаях бури приводят к серьезным авариям.

По словам Валерия Христофорова, в день бури некоторым людям стоит быть внимательными к своему здоровью.

— Мы все подвержены влиянию магнитных полей. Многие процессы в организме человека имеют электрохимическую природу, импульсы передаются от одних органов к другим. Поэтому в этот день нужно беречься, особенно метеочувствительным людям, — уточнил физик.

В прошлый раз в этом году магнитная буря над Новосибирском прошла в марте, она длилась три дня. Тогда о ее влиянии на человека рассказал астроном Новосибирского планетария.

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магнитная буряфизиказдоровье
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