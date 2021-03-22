Новосибирцев ждет трехдневная магнитная буря. Что это значит?

— Когда группа пятен на Солнце оказывается на его центральном меридиане или рядом с ним, поток плазмы от этой активной области, как правило, попадает на Землю. В этом случае магнитосфера планеты реагирует на это, происходят электрические процессы. Это приводит к хаотичным изменениям магнитосферы, что и называют магнитной бурей. Она может длиться несколько суток, охватывает всю планету, — рассказал специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

