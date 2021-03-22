22 марта понедельник
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 6/10
usd 74.14
eur 88.43
Тема дняДом с дырой среди элитных высоток тихого центра

Все новости

Все новости

Новосибирцев ждет трехдневная магнитная буря. Что это значит?

Изменения в атмосфере возможны в конце недели

1 041
9Обсудить

Поделиться

Из-за бури в городе возможны перепады давления

Из-за бури в городе возможны перепады давления

Поделиться

К Новосибирску приближается трехдневная магнитная буря

На этой неделе, с 26 по 28 марта, новосибирцев ждет магнитная буря. В этот период метеочувствительным людям рекомендуют внимательнее относиться к своему здоровью.

Информацию о буре разместили на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Скачки солнечной активности возможны и в апреле

Скачки солнечной активности возможны и в апреле

Поделиться

— Когда группа пятен на Солнце оказывается на его центральном меридиане или рядом с ним, поток плазмы от этой активной области, как правило, попадает на Землю. В этом случае магнитосфера планеты реагирует на это, происходят электрические процессы. Это приводит к хаотичным изменениям магнитосферы, что и называют магнитной бурей. Она может длиться несколько суток, охватывает всю планету, — рассказал специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

В этот период в атмосфере могут быть ритмичные перепады давления, на что могут реагировать метеочувствительные люди.

— У некоторых может ухудшаться самочувствие. Поэтому рекомендуется учитывать прогноз магнитных бурь в повседневной жизни, — добавил астроном.

Олег Кашин уточнил, что пока на Солнце не видно ту группу пятен, которая приведет к магнитной буре в конце этой недели. Возможно, что буря произойдет в пятницу и будет затухать на выходных.

В конце прошлого года в Новосибирске прошло две магнитных бури. Одна из них, которая случилась в октябре, так же продлилась три дня. Другая была вызвана крупной вспышкой на Солнце.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Солнцеастрономиямагнитная буря
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (9)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...