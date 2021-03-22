Новосибирцев ждет трехдневная магнитная буря. Что это значит?

К Новосибирску приближается трехдневная магнитная буря
На этой неделе, с 26 по
Информацию о буре разместили на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
— Когда группа пятен на Солнце оказывается на его центральном меридиане или рядом с ним, поток плазмы от этой активной области, как правило, попадает на Землю. В этом случае магнитосфера планеты реагирует на это, происходят электрические процессы. Это приводит к хаотичным изменениям магнитосферы, что и называют магнитной бурей. Она может длиться несколько суток, охватывает всю планету, — рассказал специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.
В этот период в атмосфере могут быть ритмичные перепады давления, на что могут реагировать метеочувствительные люди.
— У некоторых может ухудшаться самочувствие. Поэтому рекомендуется учитывать прогноз магнитных бурь в повседневной жизни, — добавил астроном.
Олег Кашин уточнил, что пока на Солнце не видно ту группу пятен, которая приведет к магнитной буре в конце этой недели. Возможно, что буря произойдет в пятницу и будет затухать на выходных.
В конце прошлого года в Новосибирске прошло две магнитных бури. Одна из них, которая случилась в октябре, так же продлилась три дня. Другая была вызвана крупной вспышкой на Солнце.