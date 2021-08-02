Новосибирец 13 часов снимал далекую туманность в форме гантели

Новосибирец Герман Марков сделал снимки туманности Гантель, которая находится в 1000 световых лет от Земли.

Астрофотограф снимал этот астрономический объект в конце июля. На это ему потребовалось 13 часов. После еще ушло время на обработку фотографии, чтобы сделать ее цветной.