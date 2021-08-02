Новосибирец 13 часов снимал далекую туманность в форме гантели

Новосибирец Герман Марков сделал снимки туманности Гантель, которая находится в 1000 световых лет от Земли.
Астрофотограф снимал этот астрономический объект в конце июля. На это ему потребовалось 13 часов. После еще ушло время на обработку фотографии, чтобы сделать ее цветной.
— Один снимок делал несколько дней. Астрокамера дает сырые снимки. Во-первых, у меня черно-белая астрокамера, и, чтобы восстановить свет, нужно снять через цветные фильтры. В обычный фотоаппарат они встроены, а здесь приходится снимать отдельно через каждый фильтр. Черно-белая камера просто более чувствительна, фильтры более качественные используют, поэтому она предпочтительнее, — рассказал НГС Герман Марков.
По данным издания «National Geographic Россия», туманность Гантель находится в созвездии Лисички на расстоянии в 1360 световых лет от Земли. Ее возраст составляет примерно 4000–9000 лет. Этот объект в 1764 году открыл французский астроном Шарль Мессье.
Ранее Герман Марков фотографировал две другие туманности, одна из которых своей формой похожа на сердце. Для этого он уехал далеко за город.
В июле в небе над Новосибирском начался сезон звездопадов. Они продлятся до конца августа. НГС рассказывал о том, когда начнется пик метеорных потоков Персеиды и Дельта-Аквариды.