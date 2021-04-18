Новосибирский астрофотограф снял две далеких туманности — одна из них похожа на сердце

Новосибирский астрофотограф снял туманность в форме сердца
Новосибирский астрофотограф Герман Марков сделал снимки двух туманностей «Сердце» и «Душа». Для этого ему пришлось уехать на 5 часов в район Колывани.
Герман Марков проводил съемку ночью с 10 на 11 апреля. Он выехал за город, чтобы небо было лучше видно. Фотограф использовал для съемки астрокамеру и специальный объектив. Герману потребовалось около пяти часов на то, чтобы собрать нужное количество записи, после чего он обрабатывал этот материал.
— Я ничего не рисую на снимках, использую те данные, которые получаю с камеры. Естественно, есть обработка — камера черно-белая. Из-за того, что снимаю через разные фильтры, я получаю цвет, который близок к реальному. Эти туманности крупные, Луна меньше них, но они довольно темные, — объяснил Герман Марков.
Он отметил, что эти туманности сложно увидеть в телескоп. Но с помощью камеры можно делать длинную выдержку и накапливать свет, после чего объекты получается разглядеть на фото.
В конце прошлого года Герман Марков сделал снимок газа, из которого строятся звезды в туманности Бабочка. Ему на это потребовалось 2,5 часа.