18 апреля воскресенье
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 2/10
usd 75.55
eur 90.46
Тема дняРейтинг районов Новосибирска. Где лучше? А хуже?

Все новости

Все новости

Новосибирский астрофотограф снял две далеких туманности — одна из них похожа на сердце

Эти космические объекты сложно увидеть даже в телескоп

160
2Обсудить

Поделиться

Цвет на снимке близок к реальному

Цвет на снимке близок к реальному

Поделиться

Новосибирский астрофотограф снял туманность в форме сердца

Новосибирский астрофотограф Герман Марков сделал снимки двух туманностей «Сердце» и «Душа». Для этого ему пришлось уехать на 5 часов в район Колывани.

Герман Марков проводил съемку ночью с 10 на 11 апреля. Он выехал за город, чтобы небо было лучше видно. Фотограф использовал для съемки астрокамеру и специальный объектив. Герману потребовалось около пяти часов на то, чтобы собрать нужное количество записи, после чего он обрабатывал этот материал.

— Я ничего не рисую на снимках, использую те данные, которые получаю с камеры. Естественно, есть обработка — камера черно-белая. Из-за того, что снимаю через разные фильтры, я получаю цвет, который близок к реальному. Эти туманности крупные, Луна меньше них, но они довольно темные, — объяснил Герман Марков.

Он отметил, что эти туманности сложно увидеть в телескоп. Но с помощью камеры можно делать длинную выдержку и накапливать свет, после чего объекты получается разглядеть на фото.

В конце прошлого года Герман Марков сделал снимок газа, из которого строятся звезды в туманности Бабочка. Ему на это потребовалось 2,5 часа.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

астрономиязвездыкосмосфотографиятуманность
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...