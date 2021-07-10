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Над Новосибирском начнется сезон звездопадов: когда наблюдать за падающими звездами

В июле начнутся два метеорных потока

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Во время звездопада Персеиды в небе может пролетать до 100 метеоров в час

Во время звездопада Персеиды в небе может пролетать до 100 метеоров в час

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В июле над Новосибирском начнутся два звездопада

С 12 июля по 23 августа в небе над Новосибирском можно будет наблюдать метеорный поток Южных Дельта-Акварид. С 17 июля начнет набирать активность звездопад Персеиды.

Поток Южных Дельта-Акварид сформировался при разрушении объекта, из которого образовались кометы Марсдена и Крахта. Такое название он получил из-за того, что его радиант (место на небосводе, откуда вылетают метеоры. — Прим. ред.) находится в созвездии Водолея, вблизи Дельты Водолея.

— Поток состоит из двух частей, Южных и Северных Дельта-Акварид. Южные Дельта-Аквариды являются сильным потоком, наблюдается в среднем 15–20 метеоров в час. Северные Дельта-Аквариды являются более слабым потоком, пик активности приходится на середину августа, в среднем в час наблюдается 10 метеоров, — рассказала НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.

Другой, более крупный звездопад Персеиды продлится с 17 июля по 24 августа. Пик его активности приходится на 13 августа, но наблюдать за падающими звездами можно и в другие дни. Максимальное число частиц может достигать 100 метеоров в час. Поток получил такое название, потому что его радиант находится в созвездии Персея. Оно расположено в восточной части неба.

— Популярность этого «звездного дождя» связана с тем, что вершины своей активности он достигает в теплые августовские ночи. Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109P/Свифта-Туттля. Метеоры белого цвета быстро прочерчивают небо, оставляя светящийся след. Их скорость — 59 км/с, — объяснила Виктория Дамм.

Астроном рекомендует наблюдать за звездопадами за городом, где нет засветки и высоких зданий. Увидеть падающие звезды можно без биноклей и телескопов.

В апреле над Новосибирском можно было наблюдать звездопад Лириды. Во время него за час пролетают примерно 18 метеоров.

В июне новосибирцы увидели частичную фазу солнечного затмения, во время которого Луна закрыла Солнце на 34%. НГС собрал 19 снимков этого редкого явления.

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