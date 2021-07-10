Над Новосибирском начнется сезон звездопадов: когда наблюдать за падающими звездами

С 12 июля по 23 августа в небе над Новосибирском можно будет наблюдать метеорный поток Южных Дельта-Акварид. С 17 июля начнет набирать активность звездопад Персеиды.

Поток Южных Дельта-Акварид сформировался при разрушении объекта, из которого образовались кометы Марсдена и Крахта. Такое название он получил из-за того, что его радиант (место на небосводе, откуда вылетают метеоры. — Прим. ред.) находится в созвездии Водолея, вблизи Дельты Водолея.

— Поток состоит из двух частей, Южных и Северных Дельта-Акварид. Южные Дельта-Аквариды являются сильным потоком, наблюдается в среднем 15–20 метеоров в час. Северные Дельта-Аквариды являются более слабым потоком, пик активности приходится на середину августа, в среднем в час наблюдается 10 метеоров, — рассказала НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.