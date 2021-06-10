Луна на 34% закрыла Солнце над Новосибирском. Показываем в 5 кадрах, как это было

Сегодня жители Новосибирска могли наблюдать частную фазу кольцевого солнечного затмения — Луна закрыла диск Солнца на треть. Такие затмения происходят, когда Луна находится слишком далеко от Земли.

— Сами по себе кольцеобразные солнечные затмения — явления нечастые. В среднем за 100 лет происходит примерно 237 солнечных затмений, из которых 160 — частные, 63 — полные, при этом кольцеобразных всего 14. Вид кольца можно наблюдать только в полосе затмения, которая, к сожалению, будет проходить по малонаселенным территориям нашей страны, — ранее объяснял специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.