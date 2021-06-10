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Луна на 34% закрыла Солнце над Новосибирском. Показываем в 5 кадрах, как это было

Наш фотограф смог снять максимальную фазу

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Затмение произошло сегодня вечером

Затмение произошло сегодня вечером

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Как в Новосибирске прошло солнечное затмение

Сегодня жители Новосибирска могли наблюдать частную фазу кольцевого солнечного затмения — Луна закрыла диск Солнца на треть. Такие затмения происходят, когда Луна находится слишком далеко от Земли.

— Сами по себе кольцеобразные солнечные затмения — явления нечастые. В среднем за 100 лет происходит примерно 237 солнечных затмений, из которых 160 — частные, 63 — полные, при этом кольцеобразных всего 14. Вид кольца можно наблюдать только в полосе затмения, которая, к сожалению, будет проходить по малонаселенным территориям нашей страны, — ранее объяснял специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

Луна закрыла солнечный диск на 34%

Луна закрыла солнечный диск на 34%

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В нашем городе начало затмения состоялось в 18:06, в 19:07 Луна закрыла Солнце на 34%.

Максимальная фаза была в 19:07

Максимальная фаза была в 19:07

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Полное затмение, к сожалению, жители России почти не наблюдали

Полное затмение, к сожалению, жители России почти не наблюдали

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Следующее кольцевое затмение жители Земли смогут наблюдать только в 2039 году

Следующее кольцевое затмение жители Земли смогут наблюдать только в 2039 году

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Прошлое солнечное затмение состоялось 21 июня 2020 года. Посмотреть, как это было, можно здесь.

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ЛунаСолнцесолнечное затмение
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