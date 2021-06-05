Над Новосибирском начнется затмение — Луна закроет Солнце на 34%

10 июня в небе над Новосибирском можно будет наблюдать частную фазу кольцевого солнечного затмения. Луна закроет солнечный диск на треть.

Такие затмения происходят, когда Луна находится слишком далеко от Земли. Из-за этого она не может полностью перекрыть Солнце, поэтому вокруг спутника видно кольцо света.