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Над Новосибирском начнется затмение — Луна закроет Солнце на 34%

Наблюдать за ним можно будет в течение двух часов

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Такие затмения происходят 14 раз за 100 лет

Такие затмения происходят 14 раз за 100 лет

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Над Новосибирском можно будет увидеть солнечное затмение

10 июня в небе над Новосибирском можно будет наблюдать частную фазу кольцевого солнечного затмения. Луна закроет солнечный диск на треть.

Такие затмения происходят, когда Луна находится слишком далеко от Земли. Из-за этого она не может полностью перекрыть Солнце, поэтому вокруг спутника видно кольцо света.

— Сами по себе кольцеобразные солнечные затмения — явления нечастые. В среднем за 100 лет происходит примерно 237 солнечных затмений, из которых 160 — частные, 63 — полные, при этом кольцеобразных всего 14. Вид кольца можно наблюдать только в полосе затмения, которая, к сожалению, будет проходить по малонаселенным территориям нашей страны, — объяснил специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

В Новосибирске можно будет увидеть частную фазу затмения. Она начнется в 18:06, а через час, в 19:07, Луна закроет Солнце на 34%.

— Для нас это будет максимум, после чего Луна начнет до 20 часов 3 минут постепенно открывать наше светило. Будем надеяться на то, что погода позволит нам насладиться этим удивительным явлением природы, — добавил Олег Кашин.

Во время наблюдения за затмением нужно использовать фильтры, которые помогут защитить зрение. Например, для этого подойдут компьютерные диски или рентгеновские снимки.

В прошлый раз горожане наблюдали за солнечным затмением 21 июня 2020 года. Посмотрите, каким оно было, на снимках новосибирских фотографов.

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ЛунаСолнцеастрономияпланетарийсолнечное затмение
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