Над Новосибирском начнется затмение — Луна закроет Солнце на 34%

Над Новосибирском можно будет увидеть солнечное затмение
10 июня в небе над Новосибирском можно будет наблюдать частную фазу кольцевого солнечного затмения. Луна закроет солнечный диск на треть.
Такие затмения происходят, когда Луна находится слишком далеко от Земли. Из-за этого она не может полностью перекрыть Солнце, поэтому вокруг спутника видно кольцо света.
— Сами по себе кольцеобразные солнечные затмения — явления нечастые. В среднем
В Новосибирске можно будет увидеть частную фазу затмения. Она начнется в 18:06, а через час, в 19:07, Луна закроет Солнце на 34%.
— Для нас это будет максимум, после чего Луна начнет до
Во время наблюдения за затмением нужно использовать фильтры, которые помогут защитить зрение. Например, для этого подойдут компьютерные диски или рентгеновские снимки.
В прошлый раз горожане наблюдали за солнечным затмением