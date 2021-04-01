Над Новосибирском пронесется первый весенний звездопад — можно увидеть 18 метеоров за час

В небе над Новосибирском начнется звездопад Лириды
Звездопад Лириды, который можно будет наблюдать в небе над Новосибирском, продлится
— Лириды — один из самых древних наблюдаемых метеорных потоков. Первые упоминания о нем зарегистрированы в 687 году до нашей эры в Китае. Все метеорные потоки — результат прохождения кометы вокруг Солнца. Она оставляет за собой рой из обломков льда, пыли, камней. И наша планета каждый год в определенные даты этот рой из обломков пересекает. Метеоры входят в атмосферу со скоростью примерно
Поток получил свое название из-за того, что его радиант (место влета метеоров в атмосферу) находится в созвездии Лиры. Иногда звездопад бывает довольно обильным, но обычно за час пролетают примерно
— Например, в 1922 году был настоящий «звездный дождь», а в 1982 году тоже было достаточно много метеоров, до 90 в час. Метеорный поток образован кометой Тэтчер, которую этот американский астроном открыл в 1861 году. Период обращения — 415 лет, в следующий раз она вернется к Солнцу в 2276 году. Тем не менее метеороидный рой достаточно выраженный. Ориентир для поиска созвездия Лиры — звезда Вега, одна из ярчайших звезд на нашем небе, — объяснил НГС специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.
В Новосибирске Вега восходит на северо-востоке около 22:00. С этого же времени можно будет наблюдать за звездопадом. Для этого лучше выехать за город, где городская подсветка не мешает обзору.
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