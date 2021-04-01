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Над Новосибирском пронесется первый весенний звездопад — можно увидеть 18 метеоров за час

Это один из старейших метеорных потоков, о которых есть сведения

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Самый мощный период звездопада ожидается <nobr class="_">23 апреля</nobr>

Самый мощный период звездопада ожидается 23 апреля

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В небе над Новосибирском начнется звездопад Лириды

Звездопад Лириды, который можно будет наблюдать в небе над Новосибирском, продлится с 14 по 30 апреля.

— Лириды — один из самых древних наблюдаемых метеорных потоков. Первые упоминания о нем зарегистрированы в 687 году до нашей эры в Китае. Все метеорные потоки — результат прохождения кометы вокруг Солнца. Она оставляет за собой рой из обломков льда, пыли, камней. И наша планета каждый год в определенные даты этот рой из обломков пересекает. Метеоры входят в атмосферу со скоростью примерно 48 км/с и сгорают, — рассказал НГС методист Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.

Поток получил свое название из-за того, что его радиант (место влета метеоров в атмосферу) находится в созвездии Лиры. Иногда звездопад бывает довольно обильным, но обычно за час пролетают примерно 18 метеоров.

— Например, в 1922 году был настоящий «звездный дождь», а в 1982 году тоже было достаточно много метеоров, до 90 в час. Метеорный поток образован кометой Тэтчер, которую этот американский астроном открыл в 1861 году. Период обращения — 415 лет, в следующий раз она вернется к Солнцу в 2276 году. Тем не менее метеороидный рой достаточно выраженный. Ориентир для поиска созвездия Лиры — звезда Вега, одна из ярчайших звезд на нашем небе, — объяснил НГС специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

В Новосибирске Вега восходит на северо-востоке около 22:00. С этого же времени можно будет наблюдать за звездопадом. Для этого лучше выехать за город, где городская подсветка не мешает обзору.

В марте над Новосибирском прошла трехдневная магнитная буря. НГС выяснил, что это значит и кому стоит быть внимательнее к своему здоровью в такие периоды.

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астрономиязвездопадпланетарий
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