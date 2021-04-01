Над Новосибирском пронесется первый весенний звездопад — можно увидеть 18 метеоров за час

Звездопад Лириды, который можно будет наблюдать в небе над Новосибирском, продлится с 14 по 30 апреля .

— Лириды — один из самых древних наблюдаемых метеорных потоков. Первые упоминания о нем зарегистрированы в 687 году до нашей эры в Китае. Все метеорные потоки — результат прохождения кометы вокруг Солнца. Она оставляет за собой рой из обломков льда, пыли, камней. И наша планета каждый год в определенные даты этот рой из обломков пересекает. Метеоры входят в атмосферу со скоростью примерно 48 км/с и сгорают, — рассказал НГС методист Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.