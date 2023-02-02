Взрывоопасная смесь Сатурна и Солнца: что ждать от конфигурации планет в феврале — прогноз астролога

— Особо чувствительные и наблюдательные замечают скачки своих состояний. То всё нормально, привычно, обычно, то начинаются ощутимые колебания тел на волнах. Они длятся от нескольких мгновений до нескольких дней, — говорит Наталья Лучникова.



Эти изменения могут повлиять не только на ощущения, но и на выбор, которые делают люди, а также на результаты той или иной работы.



Период с 1 по 11 февраля

Астролог предупреждает, что начало месяца пройдет под влиянием четырех аспектов.



Венера и Марс будут провоцировать агрессию, импульсивность, жесткое и бескомпромиссное проявление своих чувств и эмоций. Это будет проявляться в отношениях и действиях, особенно по отношению к своим партнерам. У такого выражения чувств не будет логического обоснования.

