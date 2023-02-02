freedom
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 8/10
usd 70.12
eur 76.22
Тема дняЗадержка рейса в Новосибирск
Все новости
Все новости
Подробности

Взрывоопасная смесь Сатурна и Солнца: что ждать от конфигурации планет в феврале — прогноз астролога

Наталья Лучникова объяснила, когда будут напряженные периоды, а когда передышки

450

В этом месяце планеты будут способствовать противоречивым процессам

Поделиться

Большая часть зимы позади. Для тех, кто строит планы, руководствуясь прогнозами звезд, новосибирский астролог Наталья Лучникова подготовила разбор соединений планет, которые будут влиять на события и состояние людей в феврале. Верить в астрологию или нет — выбор каждого. Если вам интересно, к чему стоит готовиться из-за конфигурации планет, то читайте подробности в нашем материале.

«Изменение пульса Земли»

Как объясняет Наталья Лучникова, в середине декабря начался адаптационный период, который продолжился в январе и феврале.

— Адаптационный период — это плавное, постепенное привыкание к новым частотам волновых колебаний нашей планеты. Говоря языком физиков — изменение резонанса Шумана. Или говоря языком человеческим — изменение пульса Земли, — поясняет астролог.

Физически люди могут ощущать это как кратковременные боли по непонятной причине, покалывания, подергивания, пощипывания в теле. Возможны усталость, сонливость, вялость, перепады эмоций, «включения» полярных чувств и переживаний. Ментальные изменения — резкие перепады от потока мыслей до долгого обдумывания одной мысли.

— Особо чувствительные и наблюдательные замечают скачки своих состояний. То всё нормально, привычно, обычно, то начинаются ощутимые колебания тел на волнах. Они длятся от нескольких мгновений до нескольких дней, — говорит Наталья Лучникова.

Эти изменения могут повлиять не только на ощущения, но и на выбор, которые делают люди, а также на результаты той или иной работы.

Период с 1 по 11 февраля

Астролог предупреждает, что начало месяца пройдет под влиянием четырех аспектов.

Венера и Марс будут провоцировать агрессию, импульсивность, жесткое и бескомпромиссное проявление своих чувств и эмоций. Это будет проявляться в отношениях и действиях, особенно по отношению к своим партнерам. У такого выражения чувств не будет логического обоснования.

Уран с Солнцем могут провоцировать «драматизм вселенского масштаба». Под влиянием планет люди могут показывать свои капризы, упрямство, нежелание вникать в актуальные запросы.

Плутон и Марс поспособствуют увеличению потенциалов. При этом энергия и воля могут способствовать как прогрессу в реализации того или иного дела, так и разрушению.

— Особенность: появление множества изменений, которые, несмотря на их плотность, окажутся иллюзорными, — уточняет Наталья Лучникова. — Аспект коснется создания новых структур (от власти до религии, от экономики до политики) разных уровней и масштабов.

Сатурн и Солнце в Водолее приведут к столкновению активности и жизненной энергии с контролем и дисциплиной. Воодушевление может быть встречено попытками подавить энтузиазм и инициативу человека.

11–18 февраля

— В целом это время передышки, но теперь можно сказать почти наверняка, что в этот период важно быть внимательными к физике: пульс Земли с большой долей вероятности будет меняться так, что мы это почувствуем, — говорит астролог.

18–28 февраля

Во второй половине месяца астролог рекомендует быть внимательными к своим мыслям. Уран и Меркурий могут привести к ментальной усталости, которая отразится на качестве сна. Поток обрывочных, хаотичных мыслей, желание выговориться могут истощить силы человека.

— Сатурн и Солнце в Водолее еще остаются со своей взрывоопасной смесью творческой активности и жесткой дисциплиной, — предупреждает астролог.

При этом Меркурий и Марс дадут энергию и легкость, которые помогут наладить контакты. Меркурий и Юпитер также будут способствовать созданию новых связей, оптимизму в планах, мыслях и настрое.

— Плутон и Нептун — прекрасные шансы на изменение юридических и законных актов, которые стали пятым колесом. В масштабах личности — это возможность убедиться в том, что «показалось» — это не про «показалось», а про проснувшуюся способность слышать себя, — говорит астролог.

Специалист пояснила, что в феврале стоит задавать себе вопросы: «А я про что? Мне это надо? Что для меня важно? Что я делаю прямо сейчас? Что я могу сделать прямо сейчас?» Это поможет взять максимум пользы от аспектов планет и понаблюдать за многогранностью своих реакций.

Ранее НГС новосибирский астролог Марина Шумкина подготовила астрологический прогноз на 2023 год для всех знаков зодиака. Читайте, чего стоит ждать.

По теме

МеркурийАстрологАстрологияПлутон
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter