Взрывоопасная смесь Сатурна и Солнца: что ждать от конфигурации планет в феврале — прогноз астролога

Большая часть зимы позади. Для тех, кто строит планы, руководствуясь прогнозами звезд, новосибирский астролог Наталья Лучникова подготовила разбор соединений планет, которые будут влиять на события и состояние людей в феврале. Верить в астрологию или нет — выбор каждого. Если вам интересно, к чему стоит готовиться из-за конфигурации планет, то читайте подробности в нашем материале.
«Изменение пульса Земли»
Как объясняет Наталья Лучникова, в середине декабря начался адаптационный период, который продолжился в январе и феврале.
— Адаптационный период — это плавное, постепенное привыкание к новым частотам волновых колебаний нашей планеты. Говоря языком физиков — изменение резонанса Шумана. Или говоря языком человеческим — изменение пульса Земли, — поясняет астролог.
Физически люди могут ощущать это как кратковременные боли по непонятной причине, покалывания, подергивания, пощипывания в теле. Возможны усталость, сонливость, вялость, перепады эмоций, «включения» полярных чувств и переживаний. Ментальные изменения — резкие перепады от потока мыслей до долгого обдумывания одной мысли.
— Особо чувствительные и наблюдательные замечают скачки своих состояний. То всё нормально, привычно, обычно, то начинаются ощутимые колебания тел на волнах. Они длятся от нескольких мгновений до нескольких дней, — говорит Наталья Лучникова.
Эти изменения могут повлиять не только на ощущения, но и на выбор, которые делают люди, а также на результаты той или иной работы.
Период с 1 по 11 февраля
Астролог предупреждает, что начало месяца пройдет под влиянием четырех аспектов.
Венера и Марс будут провоцировать агрессию, импульсивность, жесткое и бескомпромиссное проявление своих чувств и эмоций. Это будет проявляться в отношениях и действиях, особенно по отношению к своим партнерам. У такого выражения чувств не будет логического обоснования.
Уран с Солнцем могут провоцировать «драматизм вселенского масштаба». Под влиянием планет люди могут показывать свои капризы, упрямство, нежелание вникать в актуальные запросы.
Плутон и Марс поспособствуют увеличению потенциалов. При этом энергия и воля могут способствовать как прогрессу в реализации того или иного дела, так и разрушению.
— Особенность: появление множества изменений, которые, несмотря на их плотность, окажутся иллюзорными, — уточняет Наталья Лучникова. — Аспект коснется создания новых структур (от власти до религии, от экономики до политики) разных уровней и масштабов.
Сатурн и Солнце в Водолее приведут к столкновению активности и жизненной энергии с контролем и дисциплиной. Воодушевление может быть встречено попытками подавить энтузиазм и инициативу человека.
11–18 февраля
— В целом это время передышки, но теперь можно сказать почти наверняка, что в этот период важно быть внимательными к физике: пульс Земли с большой долей вероятности будет меняться так, что мы это почувствуем, — говорит астролог.
18–28 февраля
Во второй половине месяца астролог рекомендует быть внимательными к своим мыслям. Уран и Меркурий могут привести к ментальной усталости, которая отразится на качестве сна. Поток обрывочных, хаотичных мыслей, желание выговориться могут истощить силы человека.
— Сатурн и Солнце в Водолее еще остаются со своей взрывоопасной смесью творческой активности и жесткой дисциплиной, — предупреждает астролог.
При этом Меркурий и Марс дадут энергию и легкость, которые помогут наладить контакты. Меркурий и Юпитер также будут способствовать созданию новых связей, оптимизму в планах, мыслях и настрое.
— Плутон и Нептун — прекрасные шансы на изменение юридических и законных актов, которые стали пятым колесом. В масштабах личности — это возможность убедиться в том, что «показалось» — это не про «показалось», а про проснувшуюся способность слышать себя, — говорит астролог.
Специалист пояснила, что в феврале стоит задавать себе вопросы: «А я про что? Мне это надо? Что для меня важно? Что я делаю прямо сейчас? Что я могу сделать прямо сейчас?» Это поможет взять максимум пользы от аспектов планет и понаблюдать за многогранностью своих реакций.
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