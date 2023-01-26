Десять российских сериалов, за которые не стыдно

Если в обозримом будущем у вас появится немного свободного времени, мы с удовольствием расскажем, как его убить. С российскими сериалами вы сделаете это легко и непринужденно. Тем более что они в последние годы серьезно подняли планку и теперь это уже не многосерийная тянучка, которую непонятно зачем сняли, а вполне достойные истории, с которыми не стыдно признаться, что ты их смотришь.
«Контейнер», 18+
Суррогатное материнство может быть неплохим источником дохода. А героиня Оксаны Акиньшиной Саша и вовсе превратила его в рядовой заработок. Ее новые клиенты — чиновник и его жена. По договору Саша должна избегать встречи с клиентами, но те сами стремятся познакомиться с «контейнером» для ребенка — именно так они воспринимают девушку. Надо ли говорить, что визит в элитный поселок станет для Саши роковым? Чужой дом, чужие правила, чужая игра — из своего за неприступными стенами у героини останется только темное прошлое. И — непредсказуемое будущее, больше похожее на околокриминальный сериал. А, так это же он и есть!
«Два холма», 16+
Современные российские режиссеры не раз замахивались на антиутопию, но «Два холма», похоже, лучшее, что у них получилось в этом жанре. В недалеком будущем, представленном в этом сериале, мир разделен на две части. Первая — экогород «Два холма», в котором живут исключительно девушки, а мужчин сюда поставляют в ограниченном количестве, да и то как держателей семени (почти святых). Вторая — земля приматов, мужчин, отказавшихся от эволюции и одичавших без женского общества. Дикари в «Два холма» попасть не могут, потому что город окружен защитным куполом, а вот девушки время от времени выбираются на экскурсию в мужской мир без правил и законов. И после одной из таких вылазок возникает очень неприятная ситуация.
«Склифосовский», 16+
В 2012 году в России решили снять свой ответ «Анатомии страсти». Ответ получился настолько успешным, что идет уже одиннадцать сезонов. Место действия, как можно догадаться из названия, — знаменитый НИИ Склифосовского. Здесь работает блестящий, умный, жесткий и харизматичный хирург Олег Брагин. Профессионал он, конечно, высочайшего уровня, а вот личная жизнь у него не задалась. Настолько, что через маску врача на зрителей смотрит потерянный и одинокий человек. Впрочем, в «Склифосовском» все медики ему под стать: спасают жизни, влюбляются, ревнуют и пытаются быть счастливыми.
«Чики», 18+
Обойти стороной этот сериал было невозможно. Кажется, еще до выхода его начали обвинять и в русофобии, и в разгибании духовных скреп, и в пропаганде феминизма (да что там — даже многие продюсеры боялись вкладываться в рискованный проект, поэтому Ирина Горбачева и Эдуард Оганесян сняли первый эпизод за свой счет). Но всё это только стало бесплатной рекламой «Чикам». Главные героини сериала — ночные бабочки в порванных чулках из провинциального городка, которые решают открыть первый в населенном пункте фитнес-клуб. Для них это шанс покончить с прежней жизнью, и план вроде бы идеальный, но на пути у предприимчивых и харизматичных подруг встают местные бандиты, сутенер и общественное мнение. Хотя «Чики» и поднимают тяжелые темы, сериал не скатывается в чернуху, но балансирует на ее краю.
«Черная весна», 18+
Местами в «Черной весне» можно увидеть пламенные приветы сериалу «Эйфория», но это разве что потому, что молодежь — она и в Африке молодежь. Со своим максимализмом, мечтами, чувствами, тусовками и делом чести. Кстати, честь главные герои сериала привыкли защищать на дуэлях. Для этого у них даже трофейные пистолеты имеются. Первое правило дуэльного клуба «Черная весна» — никому о нем не рассказывать. Второе правило — ради справедливости можно нарушать любые правила. Третье — залечь на дно могут только те, кто уже не способен держать пистолет. А в «Черной весне» таких нет.
«Вампиры средней полосы», 18+
Очевидно, что авторам сериала не давала покоя слава «Реальных упырей» и шоу «Чем мы заняты в тени». Вампиров отечественному кинематографу явно не хватало, и в российской интерпретации они вышли пусть и провинциальными, но обаятельными (а обаяние — один из основных атрибутов вампиров) и даже какими-то родными. Ну а какими им еще быть в Смоленске? Именно в этом городе разворачивается действие сериала. Вампиры живут здесь давно, тихо и по законам. В целом они даже не отличаются от остальных жителей и ничем не привлекают внимания. До тех пор, пока под Смоленском не находят обескровленные тела простых смертных. С этой минуты мирная жизнь семейки кровососов, которую возглавляет Юрий Стоянов, оказывается под угрозой.
«Хрустальный», 18+
Главный герой «Хрустального» Сергей Смирнов — большой специалист по части маньяков. И именно из-за этой его специализации однажды Сергея вызывают в родной город Хрустальный. Приглашение герою выписал не абы кто, а целый губернатор. Повод — серия похищений и убийств мальчиков, с которой местным следователям без Смирнова не разобраться. Однако в Хрустальном Сергея ждут не только дела, но и травмирующие воспоминания детства. Теперь, ища преступника, ему придется снова и снова переживать страшные события, от которых он когда-то уехал, и взглянуть в глаза собственному страху.
«Батя», 16+
Если собрать все стереотипы об отцах, то получится герой «Бати» Владимир. К нему, обитателю российской глубинки, на 70-летний юбилей отправляется сын Макс. Вместе со своими детьми и женой. В пути семья, как это бывает с каждой стереотипной семьей, периодически ссорится, попадает, как это бывает в любом роуд-муви, в самые странные ситуации. И всё это чередуется с воспоминаниями Макса о детстве — о том, как он научился считать по надгробиям, читать — по политическим газетам, а зарабатывать — на воровстве кабеля. Словом, безоблачным Макс свое детство никак не может назвать. Естественно, приехав в дом отца, Макс высказывает ему всё, что о нем думает, но чем больше говорит, тем больше понимает, что детство его было все-таки счастливым.
Внимательный зритель, смотревший «Батю», может упрекнуть нас в том, что это полнометражный фильм — как он оказался в одной подборке с сериалами? На это у нас есть пояснительная бригада. Изначально проект задумывался как шортком с сериями не дольше двух минут. И именно в таком виде его показывали на фестивале телесериалов «Пилот». Там в «Бате» разглядели самый перспективный проект и присудили победу. Одухотворенные таким успехом, создатели «Бати» взялись за полнометражную версию, которую потом показали в кинотеатрах. Но в интернете его можно найти и в качестве фильма, и в первозданном виде — как сериал. Поэтому мы с вполне себе спокойной совестью и добавили «Батю» в этот список.
«Зона комфорта», 18+
В конце 2020 года мы познакомились с хамоватым и изворотливым бизнесменом Ярославом Костровым. Волею случая он оказался в норвежской тюрьме, уровень комфорта в которой напоминает хорошие гостиницы. Здесь есть все удобства и интернет, благодаря которому Ярослав выходит на связь с семьей, любовницей, адвокатом и, так сказать, бизнес-партнерами — двумя представителями бурятской мафии, которые то и дело предъявляют Кострову разные требования. Скринлайф-сериал получился настолько уморительным, что все ждали продолжения в 2021 году, но оно чуть задержалось и явилось зимой 2022-го.
«Триггер», 18+
Артем Стрелецкий — психолог и профессиональный провокатор, практикующий «шоковый» метод психотерапии. Пока большинство психологов нянчатся с клиентами, по полгода выслушивают жалобы на жизнь и сочувствуют, Артем провоцирует клиентов, оскорбляет их, смеется над ними, подстраивает неловкие ситуации и выталкивает из зоны психологического комфорта. Провокации активируют в психике человека желание немедленно разобраться со своими проблемами, и решение обычно находится за пару сеансов. Практика Артема процветает, пока один из клиентов Стрелецкого не накладывает на себя руки. Психолога после этого случая отправляют в места не столь отдаленные за доведение до самоубийства, а когда спустя четыре года он выходит на свободу, то твердо намерен всё исправить — самостоятельно раскрыть дело, доказать свою невиновность и вернуть любимую жену.