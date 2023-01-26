Десять российских сериалов, за которые не стыдно

«Чики», 18+

Обойти стороной этот сериал было невозможно. Кажется, еще до выхода его начали обвинять и в русофобии, и в разгибании духовных скреп, и в пропаганде феминизма (да что там — даже многие продюсеры боялись вкладываться в рискованный проект, поэтому Ирина Горбачева и Эдуард Оганесян сняли первый эпизод за свой счет). Но всё это только стало бесплатной рекламой «Чикам». Главные героини сериала — ночные бабочки в порванных чулках из провинциального городка, которые решают открыть первый в населенном пункте фитнес-клуб. Для них это шанс покончить с прежней жизнью, и план вроде бы идеальный, но на пути у предприимчивых и харизматичных подруг встают местные бандиты, сутенер и общественное мнение. Хотя «Чики» и поднимают тяжелые темы, сериал не скатывается в чернуху, но балансирует на ее краю.