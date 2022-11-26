Дети сделают это легко: тест на возраст мозга — сможете найти на картинке все предметы?

Тут важно, что мы унаследовали от своих предков на уровне генов. И эта заложенная программа может существенно корректироваться за счет образа жизни. Влияющих на это факторов много — условия жизни и климат, влияние условий работы, питание и много что еще.



Как оценить истинный возраст

Организм у разных людей может изнашиваться по-разному. У кого-то процессы старения совпадают с цифрами в паспорте. А у других они могут отличаться — причем и в сторону уменьшения, и увеличения.



Оценить биологический возраст сложнее, чем хронологический. Нужно взять в расчет то, в каком состоянии находится сердце и сосуды, иммунная и эндокринная системы, мозг и вся нервная система.

