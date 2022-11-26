Дети сделают это легко: тест на возраст мозга — сможете найти на картинке все предметы?

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А вы знали, что, помимо паспортного (он же — хронологический), врачи выделяют еще биологический и психологический возрасты? Именно они наиболее точно отражают состояние человека — его психическое и физическое здоровье, уровень зрелости.
С точки зрения паспортного возраста люди стареют одинаково — пенсия наступает в 60 у женщин, в 65 — у мужчин. Но у природы свое мнение на этот счет — каждый организм проживает свою, индивидуальную программу. Поэтому возрасты в паспорте и внутри организма зачастую не совпадают.
Почему мы стареем с разной скоростью
Общие законы старения ученые изучают давно, и они известны. Со временем в организме запускаются программы, записанные в генах. Клетки обновляются всё медленнее, хуже исправляются мутации внутри них, тормозится производство иммунных клеток и факторов, повышается уровень воспалительных процессов в теле. Мы копим «болячки», дряхлеем, органы и ткани исчерпывают свои ресурсы. И в конце концов наступает закономерный исход — смерть. Но некоторые люди живут до 100 лет и практически не болеют, а другие к
Тут важно, что мы унаследовали от своих предков на уровне генов. И эта заложенная программа может существенно корректироваться за счет образа жизни. Влияющих на это факторов много — условия жизни и климат, влияние условий работы, питание и много что еще.
Как оценить истинный возраст
Организм у разных людей может изнашиваться по-разному. У кого-то процессы старения совпадают с цифрами в паспорте. А у других они могут отличаться — причем и в сторону уменьшения, и увеличения.
Оценить биологический возраст сложнее, чем хронологический. Нужно взять в расчет то, в каком состоянии находится сердце и сосуды, иммунная и эндокринная системы, мозг и вся нервная система.
В клиниках и научных исследованиях используются достаточно сложные расчеты, учитывают сразу несколько показателей.
Предварительно можно рассчитать свой биологический возраст с помощью различных онлайн-калькуляторов в интернете. Но оценка будет очень приблизительной. Есть ряд тестов, оценивающих подвижность суставов, эластичность кожи, пульс, способность к выполнению определенных упражнений — например, можете ли вы в принципе сделать 20 приседаний или 5 отжиманий.
Но чтобы эти данные были максимально полными, нужно оценивать их вместе с результатами анализов. Врач должен проверить уровень альбумина, щелочной фосфатазы, креатинина, холестерина и С-реактивного белка.
Дополнительно оценивают объем потребления воды, количество сна, уровень стресса в повседневной жизни.
Есть ли нормы?
Уровни календарного и биологического возраста максимально приближены друг к другу в детстве и юности. Но после
На биологическом возрасте отражаются жизненные неурядицы, перенесенные болезни, травмы, операции. Негативные факторы могут состаривать нас быстрее, позитивные — отсрочат наступление старости.
Считается, что естественным будет старение, когда отклонения от цифр паспорта в ту или иную сторону не превышают 5 лет.
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