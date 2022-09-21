Врач рассказала, как понять, что вы стареете слишком быстро
И что делать, если вам дают больше, чем в паспорте
Порой ровесники выглядят совершенно по-разному. Один — на свой возраст или даже моложе, а второму все дают больше, чем есть на самом деле. Есть немало споров: должны ли совпадать биологический и хронологический возрасты, можно ли замедлить старение и нужно ли это делать? «Доктор Питер» поговорил о возрасте с терапевтом, заведующей методическим кабинетом — Лидией Голубенко.
Лидия Голубенко — врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом.
Помимо паспортного (он же — хронологический), врачи выделяют еще биологический и психологический возрасты. Именно они наиболее точно отражают состояние человека — его психическое и физическое здоровье, уровень зрелости.
С точки зрения паспортного возраста люди стареют одинаково — пенсия наступает в 60 у женщин, в 65 — у мужчин. Но у природы свое мнение на этот счет — каждый организм проживает свою, индивидуальную программу. Поэтому возрасты в паспорте и внутри организма зачастую не совпадают.
Почему мы стареем с разной скоростью
Общие законы старения ученые изучают давно, и они известны. Со временем в организме запускаются программы, записанные в генах. Клетки обновляются всё медленнее, хуже исправляются мутации внутри них, тормозится производство иммунных клеток и факторов, повышается уровень воспалительных процессов в теле. Мы копим «болячки», дряхлеем, органы и ткани исчерпывают свои ресурсы. И в конце концов наступает закономерный исход — смерть. Но некоторые люди живут до 100 лет и практически не болеют, а другие к 50–60 годам собирают целую коллекцию хронических болезней.
Тут важно, что мы унаследовали от своих предков на уровне генов. И эта заложенная программа может существенно корректироваться за счет образа жизни. Влияющих на это факторов много — условия жизни и климат, влияние условий работы, питание и много что еще.
Как оценить истинный возраст
Организм у разных людей может изнашиваться по-разному. У кого-то процессы старения совпадают с цифрами в паспорте. А у других они могут отличаться — причем и в сторону уменьшения, и увеличения.
Оценить биологический возраст сложнее, чем хронологический. Нужно взять в расчет то, в каком состоянии находятся сердце и сосуды, иммунная и эндокринная системы, мозг и вся нервная система.
В клиниках и научных исследованиях используются достаточно сложные расчеты, учитывают сразу несколько показателей.
Предварительно можно рассчитать свой биологический возраст с помощью различных онлайн-калькуляторов в интернете. Но оценка будет очень приблизительной. Есть ряд тестов, оценивающих подвижность суставов, эластичность кожи, пульс, способность к выполнению определенных упражнений — например, можете ли вы в принципе сделать 20 приседаний или 5 отжиманий.
Но чтобы эти данные были максимально полными, нужно оценивать их вместе с результатами анализов. Врач должен проверить уровень альбумина, щелочной фосфатазы, креатинина, холестерина и С-реактивного белка.
Дополнительно оценивают объем потребления воды, количество сна, уровень стресса в повседневной жизни.
Есть ли нормы?
Уровни календарного и биологического возраста максимально приближены друг к другу в детстве и юности. Но после 25–30 лет изменения уже становятся более значительными. Есть люди, которые за календарный год могут внутренне постареть на все пять лет. Другие же, прожив полвека, сохраняют как психические, так и физические показатели тридцатилетних людей.
На биологическом возрасте отражаются жизненные неурядицы, перенесенные болезни, травмы, операции. Негативные факторы могут состаривать нас быстрее, позитивные — отсрочат наступление старости.
Считается, что естественным будет старение, когда отклонения от цифр паспорта в ту или иную сторону не превышают 5 лет.
Как замедлить старение
Пластическая хирургия способна творить чудеса, поэтому паспортный возраст можно обмануть. Но с биологическим возрастом, состоянием организма всё сложнее.
Омолодиться за счет диеты, упражнений, приема таблеток или хирургии не получится. Те клетки, которые уже состарились, накопили груз мутаций, изменений, вы заменить не сможете.
Хорошая новость в том, что можно повлиять на свое будущее и замедлить процесс последующего прибавления биологических лет. Рекомендации по замедлению старения известны — они лежат в основе ЗОЖ. Нужно заботиться о своем физическом теле, стараясь достаточно спать, полноценно питаться и больше двигаться. Параллельно с этим нужно беречь и нервы: стрессы старят нас не меньше, чем гиподинамия и нездоровая пища.