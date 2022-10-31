Страшно красивые: смотрим, как новосибирцы празднуют Хеллоуин — необычные костюмы и пугающие украшения
Присылайте свои фото и видео — лучшие получат подарки от НГС
Хеллоуин вызывает много споров, но однозначно полюбился многим новосибирцам. Компании стараются украсить офисы, а горожане — выбрать наряд покреативнее.
Мы знаем, что многие новосибирцы любят нарядиться в этот день и пойти на вечеринку, украсить рабочее место или дом маленькими тыквами и летучими мышами из картона. Такую волну креатива нельзя упустить!
Присылайте нам свои образы (костюм/макияж), украшенные офисы и дома в стиле праздника. Мы опубликуем их в этом онлайне.
И немного мотивации: три лучшие фотографии/видео получат от редакции приятные призы!
Дети любят наряжаться.
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Очень необычные костюмы.
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Считается, что в ночь с
Сказки сказками, а на вечеринку собраться нужно — подсказываем идеи перевоплощений для ночи ужасов.
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Присылайте нам свои образы (костюм/макияж), украшенные офисы и дома в стиле праздника. Мы опубликуем их в этом онлайне! Не забудьте, что лучшие три фото или видео получат приятные подарки :)
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— В новости про День всех святых было много комментариев в роде «бесовщина, сатанизм, не наш праздник». Очень похоже на историю «не читал, но осуждаю». Мне 35 лет, жена, двое детей. В студенчестве, конечно, делали вечеринки на Хеллоуин ради веселья и развлечения. И вряд ли кто-то думал про копирование ценностей и тем более подмену культуры, мы просто вселились, как и все в этом возрасте, — уверен читатель НГС Александр Григорьев. — Сейчас дети спрашивают: «Что это за праздник?» Мы не стали сочинять велосипед, а просто рассказали, что в других культурах есть такой праздник и суть его местами похожа на традиции наших предков. Да, собственно, на традиции всех людей, если посмотреть глубоко в прошлое. Мы рассказали об обычаях других культур, вместе сделали пару фонарей из тыквы. Очень полезно и взрослым, и детям просто порукодельничать. Зажгли свечи в них, поели приготовленные вместе сладости и уложили спать. Никаких козлов на пентаграмме мы ритуально не убивали и древних латинских текстов не читали. Если кто-то боится чужого культурного влияния извне, возьмите это в свои руки и расскажите, что культур много и они бывают интересные.
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