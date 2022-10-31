Страшно красивые: смотрим, как новосибирцы празднуют Хеллоуин — необычные костюмы и пугающие украшения

Хеллоуин вызывает много споров, но однозначно полюбился многим новосибирцам. Компании стараются украсить офисы, а горожане — выбрать наряд покреативнее.

Мы знаем, что многие новосибирцы любят нарядиться в этот день и пойти на вечеринку, украсить рабочее место или дом маленькими тыквами и летучими мышами из картона. Такую волну креатива нельзя упустить!

Присылайте нам свои образы (костюм/макияж), украшенные офисы и дома в стиле праздника. Мы опубликуем их в этом онлайне.

И немного мотивации: три лучшие фотографии/видео получат от редакции приятные призы!

