Королева вечеринки: кем нарядиться на Хеллоуин, если ведьмы, вампиры и монашки надоели до чертиков

Обычно девушки выбирают для Хеллоуина что-то сексуальное, но вдруг в этот раз вам захочется примерить абсолютно противоположный образ? Накинуть простыню и надеть черные очки, казалось бы, что может быть проще, но как часто вы встречали такого персонажа на празднике? Впечатлил нас и костюм мешка из-под картошки — вау-эффект вам обеспечен. Костюм чипсов забавный, да, но как реализовать? Если у вас действительно есть желание и возможность потратиться на образ, попробуйте отыскать необычный костюм на Ozon, вы удивитесь, сколько там всего можно найти. Также в городе работают сервисы по прокату костюмов — вдруг вам удастся взять в аренду нечто по-настоящему удивительное?