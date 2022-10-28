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Королева вечеринки: кем нарядиться на Хеллоуин, если ведьмы, вампиры и монашки надоели до чертиков

Идеи костюмов и макияжа, которые можно сделать самостоятельно и не потратить много денег

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Подсматриваем идеи для костюма на Хеллоуин

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Мужчины сейчас могут пролистывать дальше, хотя... Вдруг среди нашей мужской аудитории найдется тот, кто не определился с костюмом и гримом на празднование Хеллоуина? Речь пойдет как раз об этом. На носу вечеринки — местные заведения отмечают праздник в последние выходные октября, тогда как сам канун Дня Всех Святых приходится на 31 октября. Считается, что в ночь с 31-го на 1-е число вся нечисть покидает потусторонний мир и бродит среди смертных. Чтобы обмануть злодеев, люди сами стали наряжаться в жуткие костюмы — так они спасали свои жизни. Сказки сказками, а на вечеринку собраться нужно — подсказываем идеи перевоплощений для ночи ужасов.

Креативный костюм

Рискнули бы?

Рискнули бы?

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Обычно девушки выбирают для Хеллоуина что-то сексуальное, но вдруг в этот раз вам захочется примерить абсолютно противоположный образ? Накинуть простыню и надеть черные очки, казалось бы, что может быть проще, но как часто вы встречали такого персонажа на празднике? Впечатлил нас и костюм мешка из-под картошки — вау-эффект вам обеспечен. Костюм чипсов забавный, да, но как реализовать? Если у вас действительно есть желание и возможность потратиться на образ, попробуйте отыскать необычный костюм на Ozon, вы удивитесь, сколько там всего можно найти. Также в городе работают сервисы по прокату костюмов — вдруг вам удастся взять в аренду нечто по-настоящему удивительное?

Персонажи из мира кино

После выхода на экраны фильма «Оно» в 2017 году, на Хеллоуин мы имели честь наблюдать какое-то безумное количество желтых плащей и красных шариков. Следующий бум случился в 2019 году, когда вышла вторая часть фильма. Жуткие резиновые маски с головой Пеннивайза продавались на каждом углу, а некоторые умельцы делали такую из папье-маше, что выглядело весьма пугающе. Образы всё еще популярны — фильм стал культовым.

Рассказывайте, кто вам приглянулся?

Рассказывайте, кто вам приглянулся?

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Нередко в качестве костюма к празднику девушки выбирают образ героини Уэнсдей Аддамс, старшей дочери Мартиши и Гомеса, которые также являются привлекательными персонажами для Хеллоуина. Как вам идея?

Повторите образ Джулии Робертс из фильма «Красотка»? Ботфорты как раз сейчас невероятно популярны

Повторите образ Джулии Робертс из фильма «Красотка»? Ботфорты как раз сейчас невероятно популярны

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Жуткая девочка из «Звонка», персонаж фильма ужасов «Крик», маньяк Джейсон из «Пятницы 13-го», Джон Крамер по прозвищу Конструктор из фильмов «Пила»...

Образ Круэллы был особенно популярен в 2021 году

Образ Круэллы был особенно популярен в 2021 году

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Сколько Джокеров вам встретится за ночь? Круэлла де Виль, Малифисента или Черный лебедь, Леон и Матильда, персонажи из фильмов Тарантино — Мия Уоллес или Беатрикс Киддо, вариантов масса, было бы желание.

Вселенная «Гарри Поттера»

Плакса Миртл, профессор Стебль или, может быть, Молли Уизли? Помним и про маглов, тетя Петунья тоже привлекательный и легкий в исполнении персонаж

Плакса Миртл, профессор Стебль или, может быть, Молли Уизли? Помним и про маглов, тетя Петунья тоже привлекательный и легкий в исполнении персонаж

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Книги и фильмы о мальчике, который выжил, подарили нам столько любимых персонажей, что выбрать кого-то одного — сложно. Можно оттолкнуться от главных героев — Гарри, Рона или Гермионы. Оригинальнее получится, если образ для своего костюма вы выберете, опираясь на преподавательский состав или, к примеру, примерите форму завхоза мистера Филча. Примкнуть можно и ко вражескому лагерю — среди Пожирателей смерти тоже были яркие персонажи, к примеру, Беллатриса Лестрейндж или Питер Петтигрю. Атрибутика из мира волшебников активно продается в магазинах, переходах метро, на маркетплейсах — найти нужную вещь не составит труда.

Розовый мир Барби или поп-дивы начала 2000-х

Страшно популярно стало наряжаться в образы из клипов Бритни Спирс — школьница в «Baby one more time», стюардесса из «Toxic» или красный латексный комбинезон из клипа «Oops!.. I did it Again». Розовый образ Пэрис Хилтон — легко, кудри Шакиры — чуть сложнее, но может быть вам повезло от природы. Образ футболистки Милагрос из сериала «Дикий ангел» точно привлечет внимание на вечеринке.

Фильм про Барби выйдет в следующем году — да начнется розовое безумие

Фильм про Барби выйдет в следующем году — да начнется розовое безумие

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Вспомните, как были популярны откровенные костюмы кроликов Playboy в подростковых мелодрамах — в «Дрянных девчонках» такой костюм примерила Реджина Джордж, видели мы его и на Риз Уизерспун в «Блондинке в законе», многострадальным образ стал для героини Рене Зельвегер в фильме «Дневник Бриджит Джонс». Костюм Барби можно отнести к классике. Как вариант — чирлидерская форма, образы навеяны американскими школьницами, для большего эффекта можно изобразить зомби.

Вечная классика

Если уж совсем нет желания изобретать велосипед, всегда можно обратиться к классическим хеллоуинским персонажам. Банально — да, но зато в костюме. Ведьмы, вампиры, монахини, медсестры, дьяволицы (как правило, развратные), жуткие куклы.

Любой из костюмов можно сделать самостоятельно, проявив фантазию

Любой из костюмов можно сделать самостоятельно, проявив фантазию

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Атрибуты для костюмов можно купить или заказать на маркетплейсах: ободки с рогами, ведьминские шляпы, клыки, цветные линзы.

Наверняка вы уже примеряли на Хеллоуин один из образов с картинки?

Наверняка вы уже примеряли на Хеллоуин один из образов с картинки?

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Для образа жуткой куклы можно вообще обойтись без дополнительных трат — платье, две косички, бант, белые колготки и плюшевый мишка, добавьте грим — готово. Дьяволицу тоже можно обыграть, облачившись во что-нибудь кроваво-красное и добавив милые рожки.

Как быть с макияжем?

О том, как сделать мейкап вампирской принцессы самостоятельно, можно спросить у Google. Выбелить лицо, темными тенями сделать круги под глазами, их же можно нанести на скулы для эффекта впалых щек, красной помадой можно изобразить капли крови. В магазинах для творчества продаются грим-наборы и искусственная кровь.

Если вы решили делать макияж самостоятельно — сначала потренируйтесь

Если вы решили делать макияж самостоятельно — сначала потренируйтесь

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Для профессионального грима вы можете обратиться к визажисту, цены начинаются от 3000 рублей — вам лихо нарисуют испанскую маску смерти или улыбку Джокера.

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