Королева вечеринки: кем нарядиться на Хеллоуин, если ведьмы, вампиры и монашки надоели до чертиков

Розовый мир Барби или поп-дивы начала 2000-х

Страшно популярно стало наряжаться в образы из клипов Бритни Спирс — школьница в «Baby one more time», стюардесса из «Toxic» или красный латексный комбинезон из клипа «Oops!.. I did it Again». Розовый образ Пэрис Хилтон — легко, кудри Шакиры — чуть сложнее, но может быть вам повезло от природы. Образ футболистки Милагрос из сериала «Дикий ангел» точно привлечет внимание на вечеринке.