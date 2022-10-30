Сила нечистая: 7 самых жутких и мистических легенд о Новосибирске, от которых у вас побегут мурашки

Близится самый жуткий праздник года — Хеллоуин, отмечать который в нашей стране начали совсем недавно. «Фу, американщина», — скажете вы и будете по-своему правы — не все разделяют восторг от вырезания тыкв и переодеваний в разную нечисть. Рассмотрим обратную ситуацию: вы тот, кто жаждет страшных историй о привидениях и монстрах, с замиранием сердца слушает мистические байки и ждет 31 октября, как Новый год. Специально для вас мы подготовили самую интригующую и пугающую подборку легенд о Новосибирске — может быть, какие-то вы уже слышали и знаете, а может быть, знаете то, чего не знаем мы?

