Сила нечистая: 7 самых жутких и мистических легенд о Новосибирске, от которых у вас побегут мурашки

Близится самый жуткий праздник года — Хеллоуин, отмечать который в нашей стране начали совсем недавно. «Фу, американщина», — скажете вы и будете по-своему правы — не все разделяют восторг от вырезания тыкв и переодеваний в разную нечисть. Рассмотрим обратную ситуацию: вы тот, кто жаждет страшных историй о привидениях и монстрах, с замиранием сердца слушает мистические байки и ждет 31 октября, как Новый год. Специально для вас мы подготовили самую интригующую и пугающую подборку легенд о Новосибирске — может быть, какие-то вы уже слышали и знаете, а может быть, знаете то, чего не знаем мы?
Легенда о сумасшедшем докторе
Распространенный сюжет для фильма ужасов — необъяснимые события в больнице. В нашем случае место действия — кожно-венерологический диспансер на улице Чаплыгина, ныне снесенный (сейчас на его месте достраивают ЖК «Маяковский»). Сотрудники диспансера клялись, что ночами видели призрак безумца со шприцем в руках. В советское время в медучреждении работал доктор, который вколол снотворное двум пациентам и сбросил с лестницы, чтобы инсценировать несчастный случай и завладеть их деньгами. Похоже на правду? Тем не менее по вечерам на месте бывшей больницы лучше не ходить.
Ужасы в психбольнице
История подсмотрена в книге «Мифосибирск» Игоря Маранина. В снесенном психоневрологическом диспансере на улице 1905 года посетителей пугал призрак революционера, журналиста, историка Вениамина Вегмана. Раньше в здании была пересыльная тюрьма НКВД. В одной из камер, по официальной версии, Вегман повесился после ареста в 1936 году. Позже революционер с петлей на шее бродил по коридорам, издавая свистящие и шипящие звуки. Жутко, не правда ли? Хотя, может быть, это всего лишь сквозняк.
Призрак Полины Томашевской (дом Крюкова)
Самая популярная и красивая страшилка в архиве городских легенд. В начале XX века Новониколаевск стремительно рос и развивался. По реке Оби съезжались зажиточные купцы со всех частей России. Среди них был Захарий Григорьевич Крюков, один из богатейших купцов Новониколаевска. В 1900 году Захарий Григорьевич, будучи женатым человеком, влюбился. Сердце купца покорила Полина Томашевская, актриса Тобольского театра. Не имея возможности расторгнуть законный, но бездетный брак, Крюков оказался в довольно деликатном положении. Хотя местное общество на этот роман смотрело если не с одобрением, то с пониманием.
Для своей любовницы счастливый купец построил двухэтажный особняк с интерьерами в самом модном стиле той поры — art nouveau, с каминами, с декоративными росписями, с балконом, обрамленным решеткой, чтобы любимая могла отдыхать на свежем воздухе, созерцая живописные окрестности Кабинетской (бывшее название улицы Советской. — Прим. ред.). Но этот счастливый роман был, увы, недолгим. Полина в
Легенда о замурованном прорабе
Есть в нашем городе улица Звездная. Часть домов на ней была построена заключенными колонии, которая стоит рядом. Согласно одной из легенд, в
Кладбищенский умрун
Злого духа, который толкает людей на самоубийства, можно встретить на любом кладбище. Суеверие гласит — ничего нельзя уносить с кладбища (деньги, еду, вещи), иначе к вам прицепится умрун и будет внушать вам страшные мысли.
— Если что-то упало на землю, значит, это забрал покойный, и теперь вещь принадлежит миру мертвых. Можно оставить 10 копеек, чтобы откупиться — на случай, если упало что-то нужное, например, зонтик или телефон. Есть поверье, что если на похоронах что-то упало в могилу — очки или носовой платок, поднимать вещь нельзя. Это плохой знак, значит вы — следующий, нужно идти в церковь и молиться. Если во сне вам снится покойный, принесите ему поесть. Если вы должны были денег покойному, часть отдайте его родным, а часть принесите на кладбище, можно закопать в могилу, — рассказывает экскурсовод Лидия Королёва.
Призрак мужчины с ножом в руке на площади Калинина
По легенде на территории приборостроительного завода (дом-книжка на площади Калинина) работники несколько раз встречали привидение мужчины с окровавленным ножом в руке. По второй версии нож у него торчал из груди. Местные краеведы нашли в архивах разгадку: еще до революции на месте завода был лес, в котором устроила логово-землянку банда разбойников, грабившая поезда. Однажды, что-то не поделив, во время пьяной разборки бандиты зарезали своего главаря Харитона Посохова и там же зарыли его. Теперь неупокоенный Харитон бродит среди факсов и принтеров.
Аномальные зоны
Аномальной зоной Новосибирска считается место, где стоят речной вокзал и гостиница «Обь» (River park), а также прилегающая территория. Экстрасенсы и прочие знатоки мистики говорят, что в этом районе положительная энергия не задерживается и моментально утекает, то есть здесь находится некая энергетическая дыра. А в гостинице рекомендуют быть очень осмотрительными со словами и выражениями, поскольку здесь каждая недостаточно взвешенная фраза может привести к серьезному конфликту.
Слесарь, который хотел на телевидение
Одним из самых старых сооружений на левом берегу считается водонапорная башня. Ее возвели в 1939 году. В здании башни в конце XX века проводились ремонтные работы, а параллельно с ними что-то снимали местные телевизионщики, канал НТН-4. В один из дней погиб слесарь. Он упал с высоты и разбился. После этого работники телевидения стали встречать призрак погибшего слесаря. Он постоянно пытался обратить на себя внимание. Иногда хлопали форточки, скрипели полы, открывались двери. Сейчас здание водонапорной башни используется как общественно-развлекательное пространство. Интересно, посетители уже успели повстречать призрак слесаря, который так мечтал стать знаменитым?
Что еще почитать
«Бал Воланда» и «Кибер-барокко»: что приготовили новосибирские бары и клубы на Хеллоуин.
Тайны «Березовой рощи»: как надгробия младенцев сменили дорожки для прогулок и аттракционы.
В озере чудище есть. Репортаж с берега Чанов — как живется возле легендарного пульсирующего моря.