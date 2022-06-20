Тайны «Березовой рощи»: как надгробия младенцев сменили дорожки для прогулок и аттракционы

Новое кладбище — второе в городе, его решили создать после 1912 года. Город так быстро разрастался, что еще до гражданской войны Центральное (теперь там одноименный парк) кладбище оказалось полностью окружено городом.



— В 1912 году начали делать новые захоронения на окраине города рядом с татарской слободой, и новое кладбище еще называли Татарским кладбищем. Там же недалеко располагался новониколаевский ипподром, так что кладбище называли еще и Ипподромским. Официальным было название Новое кладбище — так оно на картах обозначалось, — объясняет Алексей Авдеев.