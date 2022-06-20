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Фоторепортаж

Тайны «Березовой рощи»: как надгробия младенцев сменили дорожки для прогулок и аттракционы

Людей здесь хоронили до середины 60-х, а коллекционеры собирались вокруг надгробий

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Парк «Березовая роща» находится в Дзержинском районе, там, где раньше было большое городское кладбище

Парк «Березовая роща» находится в Дзержинском районе, там, где раньше было большое городское кладбище

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Больше 50 лет назад на Новом кладбище в Новосибирске запретили хоронить людей. Сейчас на его месте находится «Березовая роща» — один из крупнейших парков в городе. У парка богатая история, и Музей Новосибирска водит туда экскурсии. Помимо самолета, который стоял там раньше, и камня любви, экскурсовод Алексей Авдеев рассказывает и об исчезнувшем кладбище. Корреспонденты НГС побывали на экскурсии и узнали, кого здесь хоронили, как кладбище стало парком и почему каждая стройка в этом районе сопровождается скандалами.

«Всех умерших от эпидемий хоронили здесь»

До того как появилось кладбище, на месте парка была березовая роща

До того как появилось кладбище, на месте парка была березовая роща

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Новое кладбище — второе в городе, его решили создать после 1912 года. Город так быстро разрастался, что еще до гражданской войны Центральное (теперь там одноименный парк) кладбище оказалось полностью окружено городом.

— В 1912 году начали делать новые захоронения на окраине города рядом с татарской слободой, и новое кладбище еще называли Татарским кладбищем. Там же недалеко располагался новониколаевский ипподром, так что кладбище называли еще и Ипподромским. Официальным было название Новое кладбище — так оно на картах обозначалось, — объясняет Алексей Авдеев.

В центре перестали хоронить совсем, и на Новое кладбище повезли всех подряд, так что оно быстро перестало быть рабоче-крестьянским. На месте березовой рощи появлялись элитные захоронения, начали хоронить священников.

— В 40-х50-х там хоронили летчиков-испытателей — это были те, кто погиб в катастрофах на испытаниях на Чкаловском заводе. На этом кладбище была специальная аллея летчиков-испытателей, — рассказал экскурсовод.

В годы гражданской войны на кладбище хоронили чехословаков, которые жили в Новониколаевске

В годы гражданской войны на кладбище хоронили чехословаков, которые жили в Новониколаевске

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Кладбище было разделено на зоны: католическое, еврейское, православное, лютеранское, военное и магометанское. Помимо этого была заразная зона кладбища: она появилась из-за эпидемий.

— В Новониколаевске в начале 20 века была большая эпидемия тифа. А во время Второй мировой войны сюда доставили пленных турков, которые привезли холеру — было две больших вспышки. Всех умерших от эпидемий хоронили здесь, — рассказал Алексей Авдеев.

В годы Великой Отечественной войны в Новосибирск привозили больных и раненых солдат, и сейчас в честь погибших в госпиталях в «Березовой роще» стоит мемориальная доска. Ближайший госпиталь находился в здании школы № 82 на улице Гоголя, а Новое кладбище стало местом, где солдат хоронили.

В парке протоптаны тропинки

В парке протоптаны тропинки

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В советское время Новое кладбище в народе стали называть «Молоковским», потому что рядом появилась ненадолго улица Молокова. Улица была названа в честь полярного летчика и героя СССР Василия Молокова, в 1934 году он участвовал в операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин».

— Когда у нас в городе появилась улица Молокова, герой был здоров и жив. По примете называть в честь кого-то живого что-либо — это плохо, поэтому улицу Молокова переименовали в улицу Светлую, — рассказал экскурсовод.

Но люди по старой памяти продолжали называть кладбище Молоковским. Вообще, с кладбищем связаны несколько изменений названий улиц. Например, недалеко от него была улица Кладбищенская, но в развивающемся районе новосибирцы не хотели жить на улице с таким названием, и ее переименовали.

— Люди в 60-е годы настолько привыкли, что здесь находилось кладбище, что просто перестали обращать внимание на торчащие кресты, пирамидки и надгробия. Спеша утром на работу, здесь протоптали тропинки. В субботу и в воскресенье устраивали самую настоящую барахолку. Здесь даже был птичий рынок, торговцы развешивали клетки прямо на крестах и оградках, — поделился Алексей Авдеев.

В парке каждый вечер прогуливаются десятки новосибирцев

В парке каждый вечер прогуливаются десятки новосибирцев

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Пропавшая родня


В 1963 году на Новом кладбище запретили хоронить горожан. Но сначала появились разговоры о том, чтобы снести здесь церковь. Причину экскурсовод назвал необычную.

— Мальчик залез за голубями в эту церковь, и его застрелил сторож — это стало одной из причин, чтобы убрать церковь. Сейчас она стоит в другом месте, — поделился он.

Верующие с церковью расставаться не хотели и поехали к митрополиту в Москву. Там они собирались получить охранную грамоту.

— Они добились аудиенции, получили охранную грамоту, но за те три дня, пока они на поезде возвращались из Москвы в Новосибирск, церковь была уничтожена. Причем это произошло очень быстро. Люди говорили, что вечером ехали с работы, и церковь стояла, а утром как будто ее и не было, — рассказал Алексей Авдеев.

Дети в парке катаются по дорожкам на велосипедах

Дети в парке катаются по дорожкам на велосипедах

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Через год, в 1964 году, было принято решение о рекультивации кладбища. Жителей города начали оповещать об перемещении захоронений.

— Здесь везде висели объявления: «Уважаемые жители, если здесь где-то захоронены ваши родственники, то вам будет выделен транспорт, специальные бригады по эксгумации, и останки ваших родственников будут перевезены за казенный счет и перезахоронены на Заельцовском кладбище». Какую-то часть останков и правда перезахоронили, но из-за того что здесь начинали хоронить в начале 20 века, много родственников [умерших] не было найдено. Остались невостребованные могилы, — поделился Алексей Авдеев.

Оставленные памятники убирали комсомольцы, которые выходили в будущую «Березовую рощу» на субботники и воскресники. Они срыли холмики, а поверх могил проложили дорожки. И в 1971 году парк получил свое название. Но напоминания о кладбище остались до сих пор.

В 2000-х годах в парке убрали подлесок, который пугал местных жителей

В 2000-х годах в парке убрали подлесок, который пугал местных жителей

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Последнее надгробие


Кладбищу не так просто уйти из истории города. У многих живущих в районе «Березовой рощи» есть воспоминания, которые с ним связаны. Например, студенты монтажного техникума на какие-то знаменательные события, День Победы или пионерии, сажали возле него деревья. Алексею Авдееву рассказывали, что лопатами студенты выковыривали из-под земли то челюсть, то кость, то череп.

В 80-х парк стал местом притяжения для коллекционеров. В выходные здесь можно было обменять редкие марки, монеты, фигурки и многое другое. Коллекционеры не стеснялись и клали свои редкие вещи прямо на оставшиеся надгробия.

— Последнее надгробие, которое оставалось, — это надгробие Толи Архангельского. Оно было недалеко от центральной аллеи, и коллекционеры, совершенно не брезгуя, раскладывали на нем свои товары. Этот Толя Архангельский был последним, кто напоминал, что здесь когда-то было кладбище. Но после реконструкции его унесли, — вспоминает Алексей Авдеев.

В парке много яблонь, которые цвели в конце мая

В парке много яблонь, которые цвели в конце мая

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Согласно надписи на надгробии, Толя Архангельский родился в 1929 году, а умер в 1937-м. Другое надгробие, которое долго оставалось в парке, было без имени или фамилии — просто со словом «младенец». Скорее всего, ребенок умер при рождении и ему даже не успели дать имя. Как вспоминает экскурсовод, надгробие было размером с поребрик.

С парком связаны и мистические истории.

— Администрация парка и бухгалтерия «Березовая роща» находились в том крыле, где в свое время было еврейское кладбище. Через окно работники каждый день наблюдали за березой, на которой отчетливо проступал лик женщины, некоторые даже угадывали умершую еврейку. Было особенно жутко, когда рано вечерело и была ненастная погода, тогда дерево начинало шевелиться. Бухгалтерия настояла, чтобы эту березу срубили, — рассказал Алексей Авдеев.

Экскурсовод предполагает, что черные ямы и неровности в тротуарах напоминают могилы

Экскурсовод предполагает, что черные ямы и неровности в тротуарах напоминают могилы

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В 2000–2005 годах в «Березовой роще» провели реконструкцию, и парк сильно изменился внешне. Густой подлесок, который пугал многих гуляющих, исчез, вместо него появились милые лужайки. Как объясняет экскурсовод, последнее, что напоминает о кладбище на месте парка, — небольшие вмятины в форме могил.

— По дороге эти следы проступают. Или можно отойти и увидеть одно и второе захоронение. И елочки, скорее всего, были посажены рядом с родовым захоронением. В этом году ямы засыпали землей, — объяснил Алексей Авдеев.

До сих пор любое строительство в парке связано со скандалами. Так, построенный рядом жилой комплекс заранее получил славу «ЖК на костях». Как рассказывает она из посетительниц экскурсии, ее знакомые собирались купить там квартиру, но из-за истории этого места отказались.

— Последний большой скандал был, когда начали строить ресторан «Царская охота». Там приехала техника, и говорят, что как только ковш поднял, там посыпались кости, черепа, и говорят, люди стояли с плакатами, чтобы остановили стройку. А потом просто эту стройку обнесли забором, — подводит к итогу Алексей Авдеев.

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