Тайны «Березовой рощи»: как надгробия младенцев сменили дорожки для прогулок и аттракционы
Людей здесь хоронили до середины
Больше 50 лет назад на Новом кладбище в Новосибирске запретили хоронить людей. Сейчас на его месте находится «Березовая роща» — один из крупнейших парков в городе. У парка богатая история, и Музей Новосибирска водит туда экскурсии. Помимо самолета, который стоял там раньше, и камня любви, экскурсовод Алексей Авдеев рассказывает и об исчезнувшем кладбище. Корреспонденты НГС побывали на экскурсии и узнали, кого здесь хоронили, как кладбище стало парком и почему каждая стройка в этом районе сопровождается скандалами.
«Всех умерших от эпидемий хоронили здесь»
Новое кладбище — второе в городе, его решили создать после 1912 года. Город так быстро разрастался, что еще до гражданской войны Центральное (теперь там одноименный парк) кладбище оказалось полностью окружено городом.
— В 1912 году начали делать новые захоронения на окраине города рядом с татарской слободой, и новое кладбище еще называли Татарским кладбищем. Там же недалеко располагался новониколаевский ипподром, так что кладбище называли еще и Ипподромским. Официальным было название Новое кладбище — так оно на картах обозначалось, — объясняет Алексей Авдеев.
В центре перестали хоронить совсем, и на Новое кладбище повезли всех подряд, так что оно быстро перестало быть рабоче-крестьянским. На месте березовой рощи появлялись элитные захоронения, начали хоронить священников.
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Кладбище было разделено на зоны: католическое, еврейское, православное, лютеранское, военное и магометанское. Помимо этого была заразная зона кладбища: она появилась из-за эпидемий.
— В Новониколаевске в начале 20 века была большая эпидемия тифа. А во время Второй мировой войны сюда доставили пленных турков, которые привезли холеру — было две больших вспышки. Всех умерших от эпидемий хоронили здесь, — рассказал Алексей Авдеев.
В годы Великой Отечественной войны в Новосибирск привозили больных и раненых солдат, и сейчас в честь погибших в госпиталях в «Березовой роще» стоит мемориальная доска. Ближайший госпиталь находился в здании школы
В советское время Новое кладбище в народе стали называть «Молоковским», потому что рядом появилась ненадолго улица Молокова. Улица была названа в честь полярного летчика и героя СССР Василия Молокова, в 1934 году он участвовал в операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин».
— Когда у нас в городе появилась улица Молокова, герой был здоров и жив. По примете называть в честь кого-то живого что-либо — это плохо, поэтому улицу Молокова переименовали в улицу Светлую, — рассказал экскурсовод.
Но люди по старой памяти продолжали называть кладбище Молоковским. Вообще, с кладбищем связаны несколько изменений названий улиц. Например, недалеко от него была улица Кладбищенская, но в развивающемся районе новосибирцы не хотели жить на улице с таким названием, и ее переименовали.
— Люди в
Пропавшая родня
В 1963 году на Новом кладбище запретили хоронить горожан. Но сначала появились разговоры о том, чтобы снести здесь церковь. Причину экскурсовод назвал необычную.
— Мальчик залез за голубями в эту церковь, и его застрелил сторож — это стало одной из причин, чтобы убрать церковь. Сейчас она стоит в другом месте, — поделился он.
Верующие с церковью расставаться не хотели и поехали к митрополиту в Москву. Там они собирались получить охранную грамоту.
— Они добились аудиенции, получили охранную грамоту, но за те три дня, пока они на поезде возвращались из Москвы в Новосибирск, церковь была уничтожена. Причем это произошло очень быстро. Люди говорили, что вечером ехали с работы, и церковь стояла, а утром как будто ее и не было, — рассказал Алексей Авдеев.
Через год, в 1964 году, было принято решение о рекультивации кладбища. Жителей города начали оповещать об перемещении захоронений.
— Здесь везде висели объявления: «Уважаемые жители, если здесь где-то захоронены ваши родственники, то вам будет выделен транспорт, специальные бригады по эксгумации, и останки ваших родственников будут перевезены за казенный счет и перезахоронены на Заельцовском кладбище». Какую-то часть останков и правда перезахоронили, но из-за того что здесь начинали хоронить в начале 20 века, много родственников [умерших] не было найдено. Остались невостребованные могилы, — поделился Алексей Авдеев.
Оставленные памятники убирали комсомольцы, которые выходили в будущую «Березовую рощу» на субботники и воскресники. Они срыли холмики, а поверх могил проложили дорожки. И в 1971 году парк получил свое название. Но напоминания о кладбище остались до сих пор.
Последнее надгробие
Кладбищу не так просто уйти из истории города. У многих живущих в районе «Березовой рощи» есть воспоминания, которые с ним связаны. Например, студенты монтажного техникума на какие-то знаменательные события, День Победы или пионерии, сажали возле него деревья. Алексею Авдееву рассказывали, что лопатами студенты выковыривали из-под земли то челюсть, то кость, то череп.
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— Последнее надгробие, которое оставалось, — это надгробие Толи Архангельского. Оно было недалеко от центральной аллеи, и коллекционеры, совершенно не брезгуя, раскладывали на нем свои товары. Этот Толя Архангельский был последним, кто напоминал, что здесь когда-то было кладбище. Но после реконструкции его унесли, — вспоминает Алексей Авдеев.
Согласно надписи на надгробии, Толя Архангельский родился в 1929 году, а умер в
С парком связаны и мистические истории.
— Администрация парка и бухгалтерия «Березовая роща» находились в том крыле, где в свое время было еврейское кладбище. Через окно работники каждый день наблюдали за березой, на которой отчетливо проступал лик женщины, некоторые даже угадывали умершую еврейку. Было особенно жутко, когда рано вечерело и была ненастная погода, тогда дерево начинало шевелиться. Бухгалтерия настояла, чтобы эту березу срубили, — рассказал Алексей Авдеев.
В 2000–2005 годах в «Березовой роще» провели реконструкцию, и парк сильно изменился внешне. Густой подлесок, который пугал многих гуляющих, исчез, вместо него появились милые лужайки. Как объясняет экскурсовод, последнее, что напоминает о кладбище на месте парка, — небольшие вмятины в форме могил.
— По дороге эти следы проступают. Или можно отойти и увидеть одно и второе захоронение. И елочки, скорее всего, были посажены рядом с родовым захоронением. В этом году ямы засыпали землей, — объяснил Алексей Авдеев.
До сих пор любое строительство в парке связано со скандалами. Так, построенный рядом жилой комплекс заранее получил славу «ЖК на костях». Как рассказывает она из посетительниц экскурсии, ее знакомые собирались купить там квартиру, но из-за истории этого места отказались.
— Последний большой скандал был, когда начали строить ресторан «Царская охота». Там приехала техника, и говорят, что как только ковш поднял, там посыпались кости, черепа, и говорят, люди стояли с плакатами, чтобы остановили стройку. А потом просто эту стройку обнесли забором, — подводит к итогу Алексей Авдеев.
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