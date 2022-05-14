Конкурс по украшению могил прошел в Новосибирске — победителю досталось 20 тысяч рублей. Фоторепортаж

Константин Кутаков считает, что в основном люди приходят на могилы раз в несколько лет.



— Необходимо людям объяснять, что можно вложиться в увековечения, которое будет на многие годы. Бетон с гранитом и тротуарной плиткой — они будут долго стоять. Это необходимо объяснять, что они могут один раз выполнить работу и приходить навестить, а не убираться, — поделился Константин Кутаков.

