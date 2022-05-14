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Конкурс по украшению могил прошел в Новосибирске — победителю досталось 20 тысяч рублей. Фоторепортаж

Команды были из Омска, Севастополя и Новосибирска

Мероприятие проходило в парке «Каменка» в рамках региональной выставки «Некрополь-Сибирь — 2022»

Мероприятие проходило в парке «Каменка» в рамках региональной выставки «Некрополь-Сибирь — 2022»

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В Новосибирске 14 мая прошел первый в России конкурс оформления мест захоронения. Три команды из Севастополя, Омска и Новосибирска должны были за один час украсить место захоронения с помощью плиток, живых и нет цветов и много другого. Жюри конкурса оценивали как технологию, так и дизайн. В конкурсе выиграла команда из Омска, и им подарили 20 тысяч рублей.

На оформление давался <nobr class="_">1 час</nobr>

На оформление давался 1 час

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— У нас конкурс нацелен на то, чтобы сместить в первую очередь фокус нашего потребителя на иное восприятия места захоронения. Чтобы, приходя на кладбище, люди были не в состоянии скорби, а в состоянии лучших воспоминаний о близком человеке. У ребят стоит задача при минимальных материалах, потому что не все могут позволить что-то очень дорогое, сделать что-то необычное, — рассказала корреспонденту НГС участница жюри Ирина Долженко.

Команда из Севастополя ехала в Новосибирск <nobr class="_">4 дня</nobr>

Команда из Севастополя ехала в Новосибирск 4 дня

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Севастополь представляла команда «Дело чести» во главе с командиром Татьяной Федотовой.

— Впечатление потрясающие. Такие конкурсы — это правильно. Нужно показывать людям, что захоронения нужно благоустраивать. Мы специализируемся на благоустройстве. Мы помогаем также в поиске захоронений, покраске. Люди в связи с возрастом, например, не могут убрать место захоронения, и мы им помогаем. Сейчас это очень популярно. Правильно, что организаторы дали конкурс на всеобщее видение, — поделилась с НГС Татьяна Федотова.

Конкурс предложила Наталья Путилина из Омска

Конкурс предложила Наталья Путилина из Омска

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Константин Кутаков, руководитель Каменского кладбища, сделал с помощником захоронение под урны с прахом женатой пары.

— Сейчас очень большая проблема с землями. Земля — слишком дорогое удовольствие, поэтому разбрасываться участками неправильно. Нужно ухаживать за могилами своих близких, которых уже нет, и найти возможность создать условия для тех, кого уже нет, — отметил руководитель кладбища.

Деньги, которые получают за благоустройство Каменское кладбища, уходят на содержание самого кладбища

Деньги, которые получают за благоустройство Каменское кладбища, уходят на содержание самого кладбища

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Константин Кутаков считает, что в основном люди приходят на могилы раз в несколько лет.

— Необходимо людям объяснять, что можно вложиться в увековечения, которое будет на многие годы. Бетон с гранитом и тротуарной плиткой — они будут долго стоять. Это необходимо объяснять, что они могут один раз выполнить работу и приходить навестить, а не убираться, — поделился Константин Кутаков.

Команда из Севастополя посвятила место захоронения военному моряку. Они сделали образ моря

Команда из Севастополя посвятила место захоронения военному моряку. Они сделали образ моря

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Команда из Омска положила всё на специальную ткань, которая не даст испортиться гранитной крошке долгие годы

Команда из Омска положила всё на специальную ткань, которая не даст испортиться гранитной крошке долгие годы

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Победителями стала команда Натальи Путилиной из Омского Парка Памяти.

— Мы абсолютно не готовы были. В последний момент решили участвовать. Придумывали на ходу. Мы постарались сделать именно так, как оно вживую. Мы использовали те технологии и материалы, которые дольше всех будут сохранять могилу в первоначальном виде, — рассказала женщина.

Омская команда сделала основой дизайна зеленые насаждения. В том числе тую и гортензию

Омская команда сделала основой дизайна зеленые насаждения. В том числе тую и гортензию

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Наталья Путилина сделала концепцию места захоронения, по которой люди могут раз в год сажать однолетние цветы.

— Мы смотрим, что происходит на наших кладбищах на сегодняшний день, и мы бы хотели, чтобы культура менялась. К сожалению, люди сейчас считают, что это то, что могут позволить те люди, у которых много денег. Это можно сделать красиво и хорошо за небольшие деньги, — подчеркнула жительница Омска.

Новосибирская команда сделала могилу для урн женатой пары. Такое место называется фальшмогила

Новосибирская команда сделала могилу для урн женатой пары. Такое место называется фальшмогила

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Константин Кутаков выделил на могиле лунки с землей, где высажены цветы

Константин Кутаков выделил на могиле лунки с землей, где высажены цветы

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Девушки из Севастополя сделали золотые украшения как символ наград военного моряка

Девушки из Севастополя сделали золотые украшения как символ наград военного моряка

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Омская команда повторила форму памятника для красоты

Омская команда повторила форму памятника для красоты

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Как оценивает Константин Кутаков, такое оформление будет стоить около <nobr class="_">30 тысяч</nobr> рублей

Как оценивает Константин Кутаков, такое оформление будет стоить около 30 тысяч рублей

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Наталья Путилина считает, что такое оформление обойдется в <nobr class="_">10 тысяч</nobr> рублей

Наталья Путилина считает, что такое оформление обойдется в 10 тысяч рублей

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По оценкам создательниц, такое оформление обойдется вам в <nobr class="_">70-75 тысяч</nobr> рублей

По оценкам создательниц, такое оформление обойдется вам в 70-75 тысяч рублей

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В прошлом году в рамках этого форума прошли соревнования по скоростной копке могил.

Кладбище в Академгородке превращается в болото. Южное кладбище всё чаще попадает в СМИ из-за серьезных подтоплений: талые воды скрывают целые участки, размывают могилы и разрушают памятники. Эта весна не стала исключением, и вода вновь пришла на кладбище. Показываем, к чему приводит не решаемая десятилетиями проблема.

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