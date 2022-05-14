Конкурс по украшению могил прошел в Новосибирске — победителю досталось
20 тысяч рублей. Фоторепортаж
Команды были из Омска, Севастополя и Новосибирска
В Новосибирске 14 мая прошел первый в России конкурс оформления мест захоронения. Три команды из Севастополя, Омска и Новосибирска должны были за один час украсить место захоронения с помощью плиток, живых и нет цветов и много другого. Жюри конкурса оценивали как технологию, так и дизайн. В конкурсе выиграла команда из Омска, и им подарили
— У нас конкурс нацелен на то, чтобы сместить в первую очередь фокус нашего потребителя на иное восприятия места захоронения. Чтобы, приходя на кладбище, люди были не в состоянии скорби, а в состоянии лучших воспоминаний о близком человеке. У ребят стоит задача при минимальных материалах, потому что не все могут позволить что-то очень дорогое, сделать что-то необычное, — рассказала корреспонденту НГС участница жюри Ирина Долженко.
Севастополь представляла команда «Дело чести» во главе с командиром Татьяной Федотовой.
— Впечатление потрясающие. Такие конкурсы — это правильно. Нужно показывать людям, что захоронения нужно благоустраивать. Мы специализируемся на благоустройстве. Мы помогаем также в поиске захоронений, покраске. Люди в связи с возрастом, например, не могут убрать место захоронения, и мы им помогаем. Сейчас это очень популярно. Правильно, что организаторы дали конкурс на всеобщее видение, — поделилась с НГС Татьяна Федотова.
Константин Кутаков, руководитель Каменского кладбища, сделал с помощником захоронение под урны с прахом женатой пары.
— Сейчас очень большая проблема с землями. Земля — слишком дорогое удовольствие, поэтому разбрасываться участками неправильно. Нужно ухаживать за могилами своих близких, которых уже нет, и найти возможность создать условия для тех, кого уже нет, — отметил руководитель кладбища.
Константин Кутаков считает, что в основном люди приходят на могилы раз в несколько лет.
— Необходимо людям объяснять, что можно вложиться в увековечения, которое будет на многие годы. Бетон с гранитом и тротуарной плиткой — они будут долго стоять. Это необходимо объяснять, что они могут один раз выполнить работу и приходить навестить, а не убираться, — поделился Константин Кутаков.
Победителями стала команда Натальи Путилиной из Омского Парка Памяти.
— Мы абсолютно не готовы были. В последний момент решили участвовать. Придумывали на ходу. Мы постарались сделать именно так, как оно вживую. Мы использовали те технологии и материалы, которые дольше всех будут сохранять могилу в первоначальном виде, — рассказала женщина.
Наталья Путилина сделала концепцию места захоронения, по которой люди могут раз в год сажать однолетние цветы.
— Мы смотрим, что происходит на наших кладбищах на сегодняшний день, и мы бы хотели, чтобы культура менялась. К сожалению, люди сейчас считают, что это то, что могут позволить те люди, у которых много денег. Это можно сделать красиво и хорошо за небольшие деньги, — подчеркнула жительница Омска.
В прошлом году в рамках этого форума прошли соревнования по скоростной копке могил.
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