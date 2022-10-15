В озере чудище есть. Репортаж с берега Чанов — как живется возле легендарного пульсирующего моря
Пока туристы пересказывают байки о монстре из воды, местные пытаются хоть сколько-нибудь заработать на рыбе
В середине осени восточный берег Чанов пустует. Туристический сезон окончен, и остались лишь самые преданные озеру. Впрочем, для тех, кто всю жизнь здесь прожил, Чаны — самое настоящее море. Они рассказывают про коварство бирюзовой глади воды, уходящей за горизонт, предупреждают о набегающих волнах и неожиданных водоворотах. А еще с хитрой улыбкой добавляют про чудище, якобы живущее в Чанах. Но вода кормит. Это хорошо знают рыбаки, живущие в деревеньках у озера, где не осталось почти никакой работы. Как выглядит жизнь у края легендарного древнего моря и хватит ли у него ресурса накормить всех желающих, рассказывает Ксения Лысенко.
Обязательно посмотрите наше умиротворяющее видео, снятое на пустынных осенних берегах озера.
Китайские сети и потоки туристов
Чаны на карте Новосибирской области напоминают акварельный рисунок. Всё кругом голубое с вкраплениями зеленого — заливы, острова, протоки. Формально Чаны — не озеро, а система озер, но для местных это буквально бескрайнее море. Подъехать к Чанам можно с разных сторон и разными маршрутами, мы выбрали восточный берег. Именно сюда, к деревням Новоярково и Староярково, вода подходит, пожалуй, ближе всего.
В селе Новоярково, где живут около пятисот человек, Чаны начинаются сразу за огородами. Виды желтых полей сменяет синева — гладь озера почти сливается с ясным небом.
— Вы только в камыши не заходите, — предупреждает местный житель, пенсионер Николай Владимирович, встретившийся нам у магазина.
Здесь, у обитого сайдингом здания с вывеской «Продукты», судя по всему, и кипит жизнь в селе в будний день — на крыльце кучкой стоят люди, в самом магазине успела собраться очередь. На берегу же, наоборот, безлюдно, не видно даже рыбаков, лишь лениво пасущиеся на лугу коровы.
— Ну а что вы так поздно приехали? Октябрь месяц же. Все летом приезжают. А вы откуда, из Новосибирска? А-а-а, большая деревня, — смеется он. — А у нас маленькая. Там, в Новосибирске, кроме дорог и бетона ничего у вас нету, зато тут — простор.
В жаркое время года, по его словам, берег действительно усыпан палатками приезжающих туристов и рыбаков. С ловлей рыбы, правда, как говорит Николай Владимирович, здесь всё не так благополучно, поймать что-то стоящее можно с лодки. У берега же одна мелочь.
— С того времени как появились китайские сети… Вот такую рыбу на базаре в Барабинске продают — с палец. Ячея, наверное, размером 1 сантиметр на 1 сантиметр. Всё вылавливают, рыба вырасти не успевает. Ну китайцы — они и китайцы, от скуки на все руки, — пожимает плечами мужчина.
Чебак, окунь, подъязок — Николай Владимирович перечисляет то, что можно сейчас поймать в Чанах. Щуку, как он говорит, рыбаки, перешедшие на те самые китайские сети, уже выловили. Была еще «запускная» рыба, которую специально выращивали для озера — сазан и пелядь, но с ней тоже всё напряженно. Тоже выловили, подозревает пенсионер.
— Знаете, как у нас тут летом? Палатки стоят, люди приезжают, с холодильниками, с мангалами, с шашлыками. Пиво опять же — навалом, хоть всё тут скупайте, — показывает он на магазин и ныряет в его дверь.
Пульс моря
От небольшого села Новоярково до крошечной деревушки Староярково примерно 9 километров по дороге, покрытой щебенкой. Жизни в ней, конечно, меньше, чем в селе: 20 жилых домов, старенький клуб — он же фельдшерский пункт, он же здание администрации. Зато пейзажи в Староярково куда разнообразнее.
Вообще деревня зажата между двух озер — Большими Чанами (для местных — Большой Чан) и Иголганом. И если взглянуть на Староярково с высоты, видно, как к маленьким домикам, рассыпанным по единственной улице, со всех сторон подступает вода.
О том, что для староярковцев вода — это буквально жизнь, намекают развешанные на воротах сети и лодки, припаркованные во дворах возле дома.
— День добрый! А вы сфотографироваться? Так проезжайте через мой двор, отсюда вид лучше, — добродушно предлагает Александр Александрович из местного охотобщества.
В Староярково у него самый большой дом. Здесь он приглашает остановиться всех приезжающих на Чаны туристов, за умеренную плату готов отвезти к островам и показать кудрявых пеликанов, которые гнездятся подальше от людских глаз.
— Там такая красота, ты себе не представляешь! Ты такой красоты вообще не видела, — обещает он.
За летний сезон у него останавливаются примерно 100 туристов. Летом — рыбалка, в основном спиннинг, ближе к осени в Староярково приезжают на охоту. Он показывает на трех подстреленных уточек — улов приехавших к нему друзей из Новосибирска. Все они собрались за большим столом за казаном плова после удачной охоты.
— А насчет того, что вам про рыбалку сказали, не верьте: так говорят рыбаки специально, чтобы сюда не ездили, — смеется его товарищ из лесничества, тоже Александр.
По его словам, ту же щуку можно выловить в Малом Чане, а в Большом хватает судака, леща и окуня.
— И китайские сети — это тоже чушь. Крестьянин много не заберет. Да и что мне делать? Я в лесхозе работаю, а зарплата, это если хотите посмеяться, за первый месяц у меня вышла — 2700, за второй — 2000, за третий — 3000. Как на это прожить? Как не рыбачить? У меня семья, — возмущается он.
— Понимаешь, скоро мужика не останется! А мы всё о карасе этом говорим, — раскатистым голосом замечает Александр Александрович.
Он объясняет, что около 10 лет назад участки на Чанах местный рыбхоз выставил на аукцион. Теперь промышленным ловом рыбы занимается «Камшат» и то, сколько он вылавливает, не сравнить с уловами всех рыбаков в Чанах за всё лето:
— Ловят рыбу по определенной квоте. Но вот с нашей стороны воду не зарыбляли. Вот один кораблик проходит — забирает примерно 4 тонны рыбы. И они каждый день по 4–5 бригад катаются. Чтобы сетникам выловить дневную долю рыбы, им нужно всё лето работать. Да и то это невозможно. Погода же нужна хорошая, а у нас, скажу честно, она не так часто бывает. Ветра сильные, волны, осторожнее надо быть.
— Крестьянина, конечно, поймать проще, что говорить. А промышленный лов — это же вся рыба выдирается, особенно зимой, — добавляет его товарищ.
— Да всё не заберут. Карася точно не вычерпаешь, он самый живучий. Я 40 лет тут живу, могу сказать: всю рыбу не выловить. Это нереально, даже «Камшат» не выловит, — уверен Александр Александрович. — У Чанов пульсация есть, знаете такое? Раз примерно в 15 лет вода уходит и приходит. Вы бы в
Он прикидывает: если в следующем году вода продолжит уходить, то уйдет и рыба. Будет зимовать в «зимовальной яме», там, где Яркульский плес. И в таком случае, как считает он, обычным рыбакам придется нелегко, а прибывать вода, по его подсчетам, начнет не раньше 2028 года.
— Это пласты какие-то открываются древние, я думаю, сдвигаются что ли. А местный житель мне рассказывал, как своими глазами видел воронку, даже не понял, что это такое. Как в ванной пробку открываешь.
— И Чановское чудовище есть! Ну есть же лох-несское чудище, у нас тоже что-то должно быть, — смеется Александр. — Но нет, на самом деле это элементарная человеческая беспечность. Люди гибнут, потому что водоем большой, волны тут могут подняться.
— И рыба большая есть, сам лично судака 13 килограммов видел. Может, они тоже что-то такое большое видели, — добавляет председатель охотхозяйства. — А вообще, знаешь, почему чудище нас не трогает? Да мы ему раз в квартал жертву приносим.
— Девственницу!
Мужчины заходятся громким смехом.
— Ну или спирт некачественный в Квашнино завезли.
Взгляните, как выглядит промышленный лов рыбы в Барабинском районе, в нашем репортаже из деревни Красный Яр.