В озере чудище есть. Репортаж с берега Чанов — как живется возле легендарного пульсирующего моря

Здесь, у обитого сайдингом здания с вывеской «Продукты», судя по всему, и кипит жизнь в селе в будний день — на крыльце кучкой стоят люди, в самом магазине успела собраться очередь. На берегу же, наоборот, безлюдно, не видно даже рыбаков, лишь лениво пасущиеся на лугу коровы.



— Ну а что вы так поздно приехали? Октябрь месяц же. Все летом приезжают. А вы откуда, из Новосибирска? А-а-а, большая деревня, — смеется он. — А у нас маленькая. Там, в Новосибирске, кроме дорог и бетона ничего у вас нету, зато тут — простор.