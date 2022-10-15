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Фоторепортаж

В озере чудище есть. Репортаж с берега Чанов — как живется возле легендарного пульсирующего моря

Пока туристы пересказывают байки о монстре из воды, местные пытаются хоть сколько-нибудь заработать на рыбе

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Осенью на Чанах тихо и безлюдно, но очень живописно

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В середине осени восточный берег Чанов пустует. Туристический сезон окончен, и остались лишь самые преданные озеру. Впрочем, для тех, кто всю жизнь здесь прожил, Чаны — самое настоящее море. Они рассказывают про коварство бирюзовой глади воды, уходящей за горизонт, предупреждают о набегающих волнах и неожиданных водоворотах. А еще с хитрой улыбкой добавляют про чудище, якобы живущее в Чанах. Но вода кормит. Это хорошо знают рыбаки, живущие в деревеньках у озера, где не осталось почти никакой работы. Как выглядит жизнь у края легендарного древнего моря и хватит ли у него ресурса накормить всех желающих, рассказывает Ксения Лысенко.

Обязательно посмотрите наше умиротворяющее видео, снятое на пустынных осенних берегах озера.

Китайские сети и потоки туристов


Чаны на карте Новосибирской области напоминают акварельный рисунок. Всё кругом голубое с вкраплениями зеленого — заливы, острова, протоки. Формально Чаны — не озеро, а система озер, но для местных это буквально бескрайнее море. Подъехать к Чанам можно с разных сторон и разными маршрутами, мы выбрали восточный берег. Именно сюда, к деревням Новоярково и Староярково, вода подходит, пожалуй, ближе всего.

Трасса на подъезде к озеру окутана дымом от пала сухой травы

Трасса на подъезде к озеру окутана дымом от пала сухой травы

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В селе Новоярково, где живут около пятисот человек, Чаны начинаются сразу за огородами. Виды желтых полей сменяет синева — гладь озера почти сливается с ясным небом.

— Вы только в камыши не заходите, — предупреждает местный житель, пенсионер Николай Владимирович, встретившийся нам у магазина.

В окрестностях Новоярково

В окрестностях Новоярково

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У магазина обычно хватает людей

У магазина обычно хватает людей

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Здесь, у обитого сайдингом здания с вывеской «Продукты», судя по всему, и кипит жизнь в селе в будний день — на крыльце кучкой стоят люди, в самом магазине успела собраться очередь. На берегу же, наоборот, безлюдно, не видно даже рыбаков, лишь лениво пасущиеся на лугу коровы.

— Ну а что вы так поздно приехали? Октябрь месяц же. Все летом приезжают. А вы откуда, из Новосибирска? А-а-а, большая деревня, — смеется он. — А у нас маленькая. Там, в Новосибирске, кроме дорог и бетона ничего у вас нету, зато тут — простор.

Вода почти сливается с линией горизонта

Вода почти сливается с линией горизонта

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Да и домики теряются вдали

Да и домики теряются вдали

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В жаркое время года, по его словам, берег действительно усыпан палатками приезжающих туристов и рыбаков. С ловлей рыбы, правда, как говорит Николай Владимирович, здесь всё не так благополучно, поймать что-то стоящее можно с лодки. У берега же одна мелочь.

— С того времени как появились китайские сети… Вот такую рыбу на базаре в Барабинске продают — с палец. Ячея, наверное, размером 1 сантиметр на 1 сантиметр. Всё вылавливают, рыба вырасти не успевает. Ну китайцы — они и китайцы, от скуки на все руки, — пожимает плечами мужчина.

Где-то там, в 15–20 километрах от берега, затеряны острова — всего их в Чанах около 70

Где-то там, в 15–20 километрах от берега, затеряны острова — всего их в Чанах около 70

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Только на островах, как уверен Николай Владимирович, и можно ловить рыбу

Только на островах, как уверен Николай Владимирович, и можно ловить рыбу

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Чебак, окунь, подъязок — Николай Владимирович перечисляет то, что можно сейчас поймать в Чанах. Щуку, как он говорит, рыбаки, перешедшие на те самые китайские сети, уже выловили. Была еще «запускная» рыба, которую специально выращивали для озера — сазан и пелядь, но с ней тоже всё напряженно. Тоже выловили, подозревает пенсионер.

— Знаете, как у нас тут летом? Палатки стоят, люди приезжают, с холодильниками, с мангалами, с шашлыками. Пиво опять же — навалом, хоть всё тут скупайте, — показывает он на магазин и ныряет в его дверь.

Пульс моря


От небольшого села Новоярково до крошечной деревушки Староярково примерно 9 километров по дороге, покрытой щебенкой. Жизни в ней, конечно, меньше, чем в селе: 20 жилых домов, старенький клуб — он же фельдшерский пункт, он же здание администрации. Зато пейзажи в Староярково куда разнообразнее.

В Староярково остались жить в основном пенсионеры, рыбаки и охотники

В Староярково остались жить в основном пенсионеры, рыбаки и охотники

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Это деревня в одну улицу

Это деревня в одну улицу

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Вообще деревня зажата между двух озер — Большими Чанами (для местных — Большой Чан) и Иголганом. И если взглянуть на Староярково с высоты, видно, как к маленьким домикам, рассыпанным по единственной улице, со всех сторон подступает вода.

О том, что для староярковцев вода — это буквально жизнь, намекают развешанные на воротах сети и лодки, припаркованные во дворах возле дома.

Типичный сельский пейзаж — лодка, припаркованная как автомобиль...

Типичный сельский пейзаж — лодка, припаркованная как автомобиль...

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...а еще сети

...а еще сети

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— День добрый! А вы сфотографироваться? Так проезжайте через мой двор, отсюда вид лучше, — добродушно предлагает Александр Александрович из местного охотобщества.

В Староярково у него самый большой дом. Здесь он приглашает остановиться всех приезжающих на Чаны туристов, за умеренную плату готов отвезти к островам и показать кудрявых пеликанов, которые гнездятся подальше от людских глаз.

— Там такая красота, ты себе не представляешь! Ты такой красоты вообще не видела, — обещает он.

Во дворе у Александра Александровича сегодня многолюдно

Во дворе у Александра Александровича сегодня многолюдно

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Приехали поохотиться его друзья из Новосибирска

Приехали поохотиться его друзья из Новосибирска

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За летний сезон у него останавливаются примерно 100 туристов. Летом — рыбалка, в основном спиннинг, ближе к осени в Староярково приезжают на охоту. Он показывает на трех подстреленных уточек — улов приехавших к нему друзей из Новосибирска. Все они собрались за большим столом за казаном плова после удачной охоты.

— А насчет того, что вам про рыбалку сказали, не верьте: так говорят рыбаки специально, чтобы сюда не ездили, — смеется его товарищ из лесничества, тоже Александр.

По его словам, ту же щуку можно выловить в Малом Чане, а в Большом хватает судака, леща и окуня.

Осенью на Чанах охотятся на водоплавающую дичь

Осенью на Чанах охотятся на водоплавающую дичь

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— И китайские сети — это тоже чушь. Крестьянин много не заберет. Да и что мне делать? Я в лесхозе работаю, а зарплата, это если хотите посмеяться, за первый месяц у меня вышла — 2700, за второй — 2000, за третий — 3000. Как на это прожить? Как не рыбачить? У меня семья, — возмущается он.

— Понимаешь, скоро мужика не останется! А мы всё о карасе этом говорим, — раскатистым голосом замечает Александр Александрович.

Он объясняет, что около 10 лет назад участки на Чанах местный рыбхоз выставил на аукцион. Теперь промышленным ловом рыбы занимается «Камшат» и то, сколько он вылавливает, не сравнить с уловами всех рыбаков в Чанах за всё лето:

— Ловят рыбу по определенной квоте. Но вот с нашей стороны воду не зарыбляли. Вот один кораблик проходит — забирает примерно 4 тонны рыбы. И они каждый день по 4–5 бригад катаются. Чтобы сетникам выловить дневную долю рыбы, им нужно всё лето работать. Да и то это невозможно. Погода же нужна хорошая, а у нас, скажу честно, она не так часто бывает. Ветра сильные, волны, осторожнее надо быть.

Опытные рыбаки рассказывают о волнах, которые приводят к трагедиям в Чанах

Опытные рыбаки рассказывают о волнах, которые приводят к трагедиям в Чанах

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— Крестьянина, конечно, поймать проще, что говорить. А промышленный лов — это же вся рыба выдирается, особенно зимой, — добавляет его товарищ.

— Да всё не заберут. Карася точно не вычерпаешь, он самый живучий. Я 40 лет тут живу, могу сказать: всю рыбу не выловить. Это нереально, даже «Камшат» не выловит, — уверен Александр Александрович. — У Чанов пульсация есть, знаете такое? Раз примерно в 15 лет вода уходит и приходит. Вы бы в 14-м году еще метров 300 бы ехали и ехали. Сейчас вода отошла примерно сантиметров на 50–60. Самый пик высокой воды был в позапрошлом году. Нерест — колоссальный! Триллионы малька! Так что — если кто-то из предприятий будет говорить, что это их рук дело — это вранье. Это сама природа сделала.

Дорога к озеру поблескивает, будто на ней рассыпали кристаллы

Дорога к озеру поблескивает, будто на ней рассыпали кристаллы

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Это настоящая соль

Это настоящая соль

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Он прикидывает: если в следующем году вода продолжит уходить, то уйдет и рыба. Будет зимовать в «зимовальной яме», там, где Яркульский плес. И в таком случае, как считает он, обычным рыбакам придется нелегко, а прибывать вода, по его подсчетам, начнет не раньше 2028 года.

Несмотря на крупное рыбхозяйство под боком, местные уверены, что рыбы в Чанах хватит всем

Несмотря на крупное рыбхозяйство под боком, местные уверены, что рыбы в Чанах хватит всем

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— Это пласты какие-то открываются древние, я думаю, сдвигаются что ли. А местный житель мне рассказывал, как своими глазами видел воронку, даже не понял, что это такое. Как в ванной пробку открываешь.

— И Чановское чудовище есть! Ну есть же лох-несское чудище, у нас тоже что-то должно быть, — смеется Александр. — Но нет, на самом деле это элементарная человеческая беспечность. Люди гибнут, потому что водоем большой, волны тут могут подняться.

— И рыба большая есть, сам лично судака 13 килограммов видел. Может, они тоже что-то такое большое видели, — добавляет председатель охотхозяйства. — А вообще, знаешь, почему чудище нас не трогает? Да мы ему раз в квартал жертву приносим.

— Девственницу!

Мужчины заходятся громким смехом.

— Ну или спирт некачественный в Квашнино завезли.

Взгляните, как выглядит промышленный лов рыбы в Барабинском районе, в нашем репортаже из деревни Красный Яр.

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