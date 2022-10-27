«Бал Воланда» и «Кибер-барокко»: что приготовили новосибирские бары и клубы на Хеллоуин
Рассказываем, где можно отметить канун Дня Всех Святых
Новосибирские бары и ночные клубы готовятся к празднованию Хеллоуина. НГС собрал информацию о нескольких заведениях, в которых в ближайшие выходные можно отметить канун Дня Всех Святых.
В BLA BLA BAR (Депутатская, 46). Хеллоуин отпразднуют в стиле «Кибер-барокко». На странице заведения во «ВКонтакте» говорится о том, что гостей ждут масштабные декорации, аниматоры, фотографы, wellcome drink, также на вечеринке выступит DJ IKA.
Гостей ждут 28 и 29 октября c
The Rooks (Коммунистическая, 45). Вечеринка начнется в
— Много звука, много света, очень много драм-н-бэйса и прочего ликвид-фанка! — такое празднование обещают посетителям.
«Крыша» (Военная, 1). В этом баре встречать Хеллоуин начнут 29 октября в
— В Мексике в День мертвых устраивают карнавал, украшают улицы яркими лентами и цветами. Всё это сопровождается танцами под латинскую музыку и вашими улыбками. Так всё и пройдет, — сообщается на странице бара во «ВКонтакте».
«Максимилманс» (Дуси Ковальчук, 1/1). 28 октября в ресторане весь вечер будет выступать кавер-группа Apple Jamm, гостей ждет «мистическая анимация, поражающая воображение» и подарки от заведения.
— На один день мы перестанем сдерживать призраков нашего дома и познакомим вас с бывшими владельцами нашего антиквариата. Кто живет в Доме Максимилианса? Какие тайны хранятся за закрытыми дверьми? Сколько скелетов в шкафу в парадной? Раскройте самые страшные тайны Дома Максимилианса вместе с нами! — говорится о праздновании на сайте ресторана.
Столы можно забронировать заранее. После
Mishkin & Mishkin (Нарымская, 37). 28 и 29 октября мероприятие пройдет в стиле «Бал Воланда». Дресс-код — красные и черные цвета. В пятницу на сцене выступит группа «Классика жанра», в субботу — «Ультрафиолет». Начало — в
Harat’s pub (Советская, 18). Праздничная программа состоится в пятницу и субботу. Гостям обещают пугающие декорации и музыкальную программу.
«Подземка» (Красный проспект, 161). В пятницу, 28 октября, в
— «Карнавал Хорор Фест» — ежегодный парад ужаса, успевшего сотрясти этот город уже не один раз! — Сообщает сайт «Подземки».
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В начале сентября НГС рассказывал о легендарном ночном клубе Новосибирска Rock City. Читайте о людях, которые сделали заведение культовым, и какие знаменитости там выступали.