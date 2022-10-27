«Бал Воланда» и «Кибер-барокко»: что приготовили новосибирские бары и клубы на Хеллоуин

Новосибирские бары и ночные клубы готовятся к празднованию Хеллоуина. НГС собрал информацию о нескольких заведениях, в которых в ближайшие выходные можно отметить канун Дня Всех Святых.

В BLA BLA BAR (Депутатская, 46). Хеллоуин отпразднуют в стиле «Кибер-барокко». На странице заведения во «ВКонтакте» говорится о том, что гостей ждут масштабные декорации, аниматоры, фотографы, wellcome drink, также на вечеринке выступит DJ IKA.

