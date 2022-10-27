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«Бал Воланда» и «Кибер-барокко»: что приготовили новосибирские бары и клубы на Хеллоуин

Рассказываем, где можно отметить канун Дня Всех Святых

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Новосибирские бары и ночные клубы готовятся к празднованию Хеллоуина. НГС собрал информацию о нескольких заведениях, в которых в ближайшие выходные можно отметить канун Дня Всех Святых.

В BLA BLA BAR (Депутатская, 46). Хеллоуин отпразднуют в стиле «Кибер-барокко». На странице заведения во «ВКонтакте» говорится о том, что гостей ждут масштабные декорации, аниматоры, фотографы, wellcome drink, также на вечеринке выступит DJ IKA.

Гостей ждут 28 и 29 октября c 21:00 до 04:00. Вход для девушек без костюма — 500 рублей, для мужчин — 2000 рублей. Для тех, кто наденет наряд, — вход бесплатный. Пройти в заведение могут девушки от 21 года и мужчины от 23 лет.

The Rooks (Коммунистическая, 45). Вечеринка начнется в 22:00, вход для гостей — свободный.

— Много звука, много света, очень много драм-н-бэйса и прочего ликвид-фанка! — такое празднование обещают посетителям.

«Крыша» (Военная, 1). В этом баре встречать Хеллоуин начнут 29 октября в 18:00, вход свободный. Тема вечеринки — мексиканский День мертвых.

— В Мексике в День мертвых устраивают карнавал, украшают улицы яркими лентами и цветами. Всё это сопровождается танцами под латинскую музыку и вашими улыбками. Так всё и пройдет, — сообщается на странице бара во «ВКонтакте».

«Максимилманс» (Дуси Ковальчук, 1/1). 28 октября в ресторане весь вечер будет выступать кавер-группа Apple Jamm, гостей ждет «мистическая анимация, поражающая воображение» и подарки от заведения.

— На один день мы перестанем сдерживать призраков нашего дома и познакомим вас с бывшими владельцами нашего антиквариата. Кто живет в Доме Максимилианса? Какие тайны хранятся за закрытыми дверьми? Сколько скелетов в шкафу в парадной? Раскройте самые страшные тайны Дома Максимилианса вместе с нами! — говорится о праздновании на сайте ресторана.

Столы можно забронировать заранее. После 19:00 плата за музыкальное оформление составляет 300 рублей. Цены на бронь составляют от 1000 до 4000 рублей.

Mishkin & Mishkin (Нарымская, 37). 28 и 29 октября мероприятие пройдет в стиле «Бал Воланда». Дресс-код — красные и черные цвета. В пятницу на сцене выступит группа «Классика жанра», в субботу — «Ультрафиолет». Начало — в 22:00.

Harats pub (Советская, 18). Праздничная программа состоится в пятницу и субботу. Гостям обещают пугающие декорации и музыкальную программу.

«Подземка» (Красный проспект, 161). В пятницу, 28 октября, в 19:00 в заведении состоится «Карнавал Хоррор Фест». Билет стоит 600 рублей.

— «Карнавал Хорор Фест» — ежегодный парад ужаса, успевшего сотрясти этот город уже не один раз! — Сообщает сайт «Подземки».

В 23:00 начнется костюмированная техно-ночь с шоу света, лазера и звука. Хедлайнером выступит DJ Джонни Акробат. Цена билетов — 1200 рублей, на входе — 1500 рублей.

В начале сентября НГС рассказывал о легендарном ночном клубе Новосибирска Rock City. Читайте о людях, которые сделали заведение культовым, и какие знаменитости там выступали.

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