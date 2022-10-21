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Новосибирские приюты перестали отдавать черных котов перед Хеллоуином — чего боятся волонтеры

Зверей такой окраски с осторожностью отдают в течение всего года

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Для черных котов тщательно подбирают хозяев

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В Новосибирске приюты перестали отдавать черных котов перед Хеллоуином. Это связано с тем, что в октябре животные часто становятся жертвами опасных ритуалов.

По словам Татьяны Палкиной, руководителя «Первого городского приюта», если в октябре к ней обращаются с просьбой отдать черного кота или кошку, женщина просит потенциальных хозяев подождать до начала ноября. По ее словам, люди с недобрыми намерениями могут пытаться обмануть волонтеров.

— В подобных случаях человек идет на хитрости. Например, просит ребенка позвонить или бабушку. Они маскируются, врут или просят звонить кого-нибудь другого, — говорит Татьяна Палкина. По ее словам, так люди делают не только перед Хеллоуином, но и для того, чтобы взять породистое животное и перепродать.

Отдавать черных котов перестал и приют «КиттиКеа». Как сообщил НГС волонтер Александр Паршиков, снова их начнут пристраивать в первых числах ноября.

В приюте «Кошачье царство» черных котов и кошек продолжают отдавать даже в октябре. При этом руководитель Татьяна Зеленская рассказала, что таких животных и в другие месяцы пристраивают с особой осторожностью.

— Если в течение года я по черным котам принимаю один звонок за месяц, то с 1 октября каждый день практически есть звонки. На словах «хочу черного котика» мы сразу настораживаемся. И не только в Хеллоуин, но и в течение года, — рассказала зоозащитница.

По словам Татьяны Зеленской, чтобы понять, какие у человека намерения, нужно разговаривать с ним долго. Необходимо оценивать, путается ли он в своем рассказе и как реагирует на вопросы. В позапрошлом году волонтер отдала в октябре двух черных котов в одну семью, которая не вызывала подозрений. Новые хозяева до сих пор присылают ей фотографии своих любимцев.

В конце лета НГС писал о коте породы мейн-кун по кличке Страдалец. Животное трижды попадало в приют из-за того, что хозяева отказывались его лечить.

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