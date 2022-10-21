Новосибирские приюты перестали отдавать черных котов перед Хеллоуином — чего боятся волонтеры

— В подобных случаях человек идет на хитрости. Например, просит ребенка позвонить или бабушку. Они маскируются, врут или просят звонить кого-нибудь другого, — говорит Татьяна Палкина. По ее словам, так люди делают не только перед Хеллоуином, но и для того, чтобы взять породистое животное и перепродать.