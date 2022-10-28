Он уже идет: в магазины Новосибирска завезли новогодний декор. Где купить елку и сколько стоят шары
НГС выяснил, где самый большой выбор и самые необычные игрушки и гирлянды
Мы еще не успели отгулять Хеллоуин, как на горизонте замаячил Новый год. В торговые центры Новосибирска начали завозить праздничный ассортимент — так, в «Ашане» призывно сверкают гирлянды на елках, «Галамарт» предлагает невероятное количество шаров и елочных игрушек. Тесными рядами сидят зайцы всех цветов и мастей, а в углу сиротливо висят дождик и мишура, которые совсем растеряли свой авторитет среди рождественского декора. Корреспондент НГС Алёна Золотухина прошлась по магазинам города и посмотрела, что сколько стоит.
Гипермаркет «Ашан»
Самый богатый выбор мы нашли в гипермаркетах «Ашан» — праздничное безумие занимает большую площадь, яркие гирлянды и елки видно сразу со входа. Обилие игрушек, дедов Морозов и Снегурочек, Санта Клаусов и его сподручников, зайцы и кролики, гирлянды, венки, елки всевозможных размеров.
Судя по всему, то, что мы увидели — еще не всё, работники зала активно заполняют полки заманчиво сверкающими праздничными украшениями.
Стоимость елок начинается от 1390 рублей — столько стоит искусственное дерево высотой 180 см, начиная от 3690 рублей можно приобрести елку высотой 210 см, самая дорогая обойдется вам в
Классические шары продаются по цене от 18 рублей за штуку, упаковка — 59 рублей, и так по возрастающей до 690 рублей (набор украшений).
На выбор предлагаются рождественские венки и отдельные элементы на случай, если вам вздумается смастерить украшение самому (это просто). Подсказка: если у вас есть старая искусственная елка на выброс, оставьте пару веточек для будущего венка, добавьте елочных игрушек, украсьте блестками или снегом — баллон спрея объемом 50 граммов стоит 109,99 рубля.
Гирлянды на любой вкус и цвет, стоимость начинается от 129 рублей (40 лампочек, длина 1,9 метра) — классические, шариками, елочками, фигурные, гирлянда — водопад, занавес. Нет разве что светящихся инсталляций — оленей или снеговиков, при желании их можно посмотреть в «Леруа Мерлен» или заказать на Ozon.
Игрушки в праздничном оформлении: Дед Мороз — 790 рублей, Снегурочка — 690 рублей.
На многие новогодние товары распространяется скидка.
Цена на дождик начинается от 36 рублей (кажется, будто в этом году он стал ярче), мишура — 76 рублей.
В отделе с новогодними товарами практически нет покупателей, но это только кажется, что Новый год еще совсем не скоро.
Магазин «Галамарт»
Магазин постоянных распродаж составляет солидную конкуренцию «Ашану» в плане праздничного ассортимента. По сути, на полках мы видим всё то же самое, но или стоимость чуть меньше, или товар участвует в акции.
Посуда для праздничного стола тоже имеется, например, менажницы в виде елок.
Для тех, кому лень заниматься мытьем тарелок после праздничного ужина, — одноразовый, но очень красивый вариант.
Еще один вариант новогоднего подарка — уютный плед, который согреет в холодный зимний вечер.
Гирлянды во всех магазинах однотипные, но «Галамарт» мастерски разнообразил ассортимент фигурными вариантами: домики, елочки, снеговики и конфеты.
Где выбирать праздничный декор — дело вкуса, удобства и возможностей. Если рядом с вами находится одна из точек «Галамарта», советуем заглянуть (там помимо новогоднего декора есть много интересных и полезных товаров).
Хобби-гипермаркет «Леонардо»
Выложил на свои полки немного праздника и хобби-гипермаркет «Леонардо». Выбор невелик, зато не растеряться от обилия яркого и разноцветного товара. Продают по классике — шары на елку, стеклянные снежные шары со сказочным персонажем внутри, бусы и ленты.
В «Леонардо» много вариантов для изготовления праздничного декора самостоятельно для любителей мастерить игрушки и украшения своими руками.
Магазин Fix Price
Не будем обходить стороной этот маленький, но гордый магазин. Новогодний декор появился там еще в начале октября — часть явно осталась с прошлого года, но можно отыскать и новинки.
К примеру — гирлянды, представлены интересные варианты, включая лампочки с прищепками, на которые можно прикрепить фотографии.
В магазине вы можете найти много недорогих и приличных украшений для дома.
Новогодняя лихорадка начнется еще не скоро, можно не торопиться с покупками. Но если вам хочется приобрести к Новому году нечто особенное — загляните между делом, к тому же разглядывание праздничного ассортимента отлично поднимает настроение.
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