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Он уже идет: в магазины Новосибирска завезли новогодний декор. Где купить елку и сколько стоят шары

НГС выяснил, где самый большой выбор и самые необычные игрушки и гирлянды

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Представляете, ведь скоро и правда Новый год

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Мы еще не успели отгулять Хеллоуин, как на горизонте замаячил Новый год. В торговые центры Новосибирска начали завозить праздничный ассортимент — так, в «Ашане» призывно сверкают гирлянды на елках, «Галамарт» предлагает невероятное количество шаров и елочных игрушек. Тесными рядами сидят зайцы всех цветов и мастей, а в углу сиротливо висят дождик и мишура, которые совсем растеряли свой авторитет среди рождественского декора. Корреспондент НГС Алёна Золотухина прошлась по магазинам города и посмотрела, что сколько стоит.

Гипермаркет «Ашан»

При взгляде на новогодний ассортимент разбегаются глаза

При взгляде на новогодний ассортимент разбегаются глаза

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Самый богатый выбор мы нашли в гипермаркетах «Ашан» — праздничное безумие занимает большую площадь, яркие гирлянды и елки видно сразу со входа. Обилие игрушек, дедов Морозов и Снегурочек, Санта Клаусов и его сподручников, зайцы и кролики, гирлянды, венки, елки всевозможных размеров.

Символ будущего 2023 года — кролик

Символ будущего 2023 года — кролик

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Судя по всему, то, что мы увидели — еще не всё, работники зала активно заполняют полки заманчиво сверкающими праздничными украшениями.

Средняя цена на вполне приличную искусственную елку — 3000–4000 рублей

Средняя цена на вполне приличную искусственную елку — 3000–4000 рублей

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Стоимость елок начинается от 1390 рублей — столько стоит искусственное дерево высотой 180 см, начиная от 3690 рублей можно приобрести елку высотой 210 см, самая дорогая обойдется вам в 16 990 рублей — высота 240 см, очень пышная. В наличии есть варианты со снежным напылением и мини-елочки на стол.

Милые мини-елочки — от 349 рублей

Милые мини-елочки — от 349 рублей

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Классические шары продаются по цене от 18 рублей за штуку, упаковка — 59 рублей, и так по возрастающей до 690 рублей (набор украшений).

С уверенностью заявляем, в «Ашане» есть из чего выбирать

С уверенностью заявляем, в «Ашане» есть из чего выбирать

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На выбор предлагаются рождественские венки и отдельные элементы на случай, если вам вздумается смастерить украшение самому (это просто). Подсказка: если у вас есть старая искусственная елка на выброс, оставьте пару веточек для будущего венка, добавьте елочных игрушек, украсьте блестками или снегом — баллон спрея объемом 50 граммов стоит 109,99 рубля.

В магазине вы можете найти елочные игрушки из дерева, стекла, керамики, бумажные игрушки

В магазине вы можете найти елочные игрушки из дерева, стекла, керамики, бумажные игрушки

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Гирлянды на любой вкус и цвет, стоимость начинается от 129 рублей (40 лампочек, длина 1,9 метра) — классические, шариками, елочками, фигурные, гирлянда — водопад, занавес. Нет разве что светящихся инсталляций — оленей или снеговиков, при желании их можно посмотреть в «Леруа Мерлен» или заказать на Ozon.

С таким количеством вариантов выбор гирлянды может стать проблемой

С таким количеством вариантов выбор гирлянды может стать проблемой

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Игрушки в праздничном оформлении: Дед Мороз — 790 рублей, Снегурочка — 690 рублей.

Деда Мороза и Снегурочку можно купить со скидкой

Деда Мороза и Снегурочку можно купить со скидкой

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На многие новогодние товары распространяется скидка.

Санта Клаус или Дед Мороз? Какой персонаж вам ближе?

Санта Клаус или Дед Мороз? Какой персонаж вам ближе?

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Цена на дождик начинается от 36 рублей (кажется, будто в этом году он стал ярче), мишура — 76 рублей.

Украшаете елку дождиком?

Украшаете елку дождиком?

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В отделе с новогодними товарами практически нет покупателей, но это только кажется, что Новый год еще совсем не скоро.

Магазин «Галамарт»

Нарядные ёлки выставлены сразу с украшениями

Нарядные ёлки выставлены сразу с украшениями

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Средняя стоимость елки такая же, как в «Ашане», начиная от 3000 рублей, в зависимости от декора и пушистости

Средняя стоимость елки такая же, как в «Ашане», начиная от 3000 рублей, в зависимости от декора и пушистости

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Магазин постоянных распродаж составляет солидную конкуренцию «Ашану» в плане праздничного ассортимента. По сути, на полках мы видим всё то же самое, но или стоимость чуть меньше, или товар участвует в акции.

Вариант дежурного новогоднего подарка

Вариант дежурного новогоднего подарка

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Праздничный венок стоит недешево

Праздничный венок стоит недешево

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Символы года — зайцы, стоимость от 100 рублей, цвета разные

Символы года — зайцы, стоимость от 100 рублей, цвета разные

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Посуда для праздничного стола тоже имеется, например, менажницы в виде елок.

Большой выбор праздничной посуды

Большой выбор праздничной посуды

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Для тех, кому лень заниматься мытьем тарелок после праздничного ужина, — одноразовый, но очень красивый вариант.

Дешево и сердито

Дешево и сердито

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Идеально для забавных новогодних фотографий всей семьей

Идеально для забавных новогодних фотографий всей семьей

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Еще один вариант новогоднего подарка — уютный плед, который согреет в холодный зимний вечер.

Плед входит в топ-10 самых популярных новогодних подарков

Плед входит в топ-10 самых популярных новогодних подарков

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Гирлянды во всех магазинах однотипные, но «Галамарт» мастерски разнообразил ассортимент фигурными вариантами: домики, елочки, снеговики и конфеты.

Такой гирляндой можно украсить комнату — сразу станет уютнее. Не обязательно вешать гирлянду только на елку

Такой гирляндой можно украсить комнату — сразу станет уютнее. Не обязательно вешать гирлянду только на елку

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Где выбирать праздничный декор — дело вкуса, удобства и возможностей. Если рядом с вами находится одна из точек «Галамарта», советуем заглянуть (там помимо новогоднего декора есть много интересных и полезных товаров).

Хобби-гипермаркет «Леонардо»

Цены на новогодние игрушки начинаются от 100 рублей

Цены на новогодние игрушки начинаются от 100 рублей

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Выложил на свои полки немного праздника и хобби-гипермаркет «Леонардо». Выбор невелик, зато не растеряться от обилия яркого и разноцветного товара. Продают по классике — шары на елку, стеклянные снежные шары со сказочным персонажем внутри, бусы и ленты.

Такую гирлянду можно смастерить самостоятельно — идея, как провести вечер с семьей

Такую гирлянду можно смастерить самостоятельно — идея, как провести вечер с семьей

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В «Леонардо» много вариантов для изготовления праздничного декора самостоятельно для любителей мастерить игрушки и украшения своими руками.

Магазин Fix Price

Немного рябит в глазах, а у вас?

Немного рябит в глазах, а у вас?

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Не будем обходить стороной этот маленький, но гордый магазин. Новогодний декор появился там еще в начале октября — часть явно осталась с прошлого года, но можно отыскать и новинки.

Эти бокалы мы точно видели в прошлом году

Эти бокалы мы точно видели в прошлом году

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К примеру — гирлянды, представлены интересные варианты, включая лампочки с прищепками, на которые можно прикрепить фотографии.

Гирлянды за такую стоимость быстро разбирают

Гирлянды за такую стоимость быстро разбирают

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В магазине вы можете найти много недорогих и приличных украшений для дома.

Не такие пышные и красивые, как в «Галамарте», зато за 149 рублей

Не такие пышные и красивые, как в «Галамарте», зато за 149 рублей

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Новогодняя лихорадка начнется еще не скоро, можно не торопиться с покупками. Но если вам хочется приобрести к Новому году нечто особенное — загляните между делом, к тому же разглядывание праздничного ассортимента отлично поднимает настроение.

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