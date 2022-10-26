Депутаты Новосибирска перевели 25 миллионов с празднования Нового года на помощь мобилизованным
Деньги разделят между двумя департаментами
Депутаты горсовета Новосибирска 26 октября приняли решение о перенаправлении 25 миллионов рублей с празднования Нового года на поддержку мобилизованных и их семей. Это решение в двух чтениях поддержали депутаты на сессии.
— В проекте-решения предусмотрены расходы на оказание помощи мобилизованным гражданам и членам их семей за счет сокращения ассигнований, запланированных на проведение мероприятий в декабре, — сообщил в докладе начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков.
Сумму в 25 миллионов рублей разделили между департаментом по социальной политике и хозяйственным управлением мэрии.
Как уточнила начальник департамента по социальной политике мэрии Ольга Незамаева еще до начала мобилизации деньги были перераспределены внутри департамента с помощи людям в трудных жизненных ситуациях на помощь семьям военнослужащих, которые участвуют в спецоперации.
— Деньги, которые были переставлены с программы новогодних праздников в количестве 15 миллионов, они направляются, в том числе, на семьи военнослужащих, принимающих участие в военной операции, — отметила начальник департамента.
Как отмечает Ольга Незамаева, семьи, где военнослужащие принимают участие в СВО, обращаются в трудных ситуациях. Им, в основном, нужна помощь средствами на лечение, одежду, на приобретение лекарств. А семьи мобилизованных обращаются за компенсацией услуг на приобретение предметов первой необходимости.
Остальные 10 миллионов рублей направили в хозяйственное управление, которое будет заниматься закупками необходимого оборудования для мобилизованных. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уточнил, что имеется ввиду гуманитарная помощь.
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В Новосибирске в начале октября отменили массовые мероприятия в честь Нового года — концерта и фейерверка для новосибирцев не будет. Сотрудники районных администраций также не планируют праздновать новогодние корпоративы.