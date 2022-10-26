Депутаты Новосибирска перевели 25 миллионов с празднования Нового года на помощь мобилизованным

Сумму в 25 миллионов рублей разделили между департаментом по социальной политике и хозяйственным управлением мэрии.

Как уточнила начальник департамента по социальной политике мэрии Ольга Незамаева еще до начала мобилизации деньги были перераспределены внутри департамента с помощи людям в трудных жизненных ситуациях на помощь семьям военнослужащих, которые участвуют в спецоперации.