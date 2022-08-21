Сразу в черный список: 7 неожиданных привычек, которые выдают в вас невоспитанного человека (проверьте себя)

Отправлять голосовые сообщения без предупреждения и слушать их по громкой связи

День, когда в наших телефонах появилась функция отправки голосовых сообщений, разделил жизнь на до и после. Многие пользователи стали злоупотреблять этой возможностью и изводить своих знакомых многоминутными аудио. Некоторые эксперты считают, что запись голоса вместо текста окончательно отняла у людей необходимость четко формулировать свои мысли.

— По правилам этикета, отправлять голосовые сообщения без разрешения собеседника нельзя. Это очень неудобно с точки зрения обработки информации. Возможно, вашему собеседнику придется нарушить свой комфорт или отвлечься от задачи, чтобы прослушать сообщение. Например, взять наушники. К тому же люди часто не соблюдают правила создания этих сообщений: могут жевать во время записи или идти по ветреной улице. Тогда человеку придется напрячь слух, чтобы разобрать, что вы говорите, — рассказывала в интервью для 72.RU преподаватель этикета Анастасия Анохина.