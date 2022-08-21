Сразу в черный список: 7 неожиданных привычек, которые выдают в вас невоспитанного человека (проверьте себя)
Эксперты рассказали, какие моменты укажут на то, что вы не знакомы с элементарными нормами этикета
Из каждодневных мелочей складывается отношение к вам окружающего мира. Поздоровались первым, кому-то помогли, уступили место в транспорте, и вот мир уже в ответ улыбается вам и удача благоволит. Чтобы понять многие правила этикета, надо всегда помнить, где заканчивается ваше удобство и начинается удобство другого человека. Тогда многое будет получаться интуитивно. Наши коллеги из MarieClaire разбирались, как не прослыть бестактным человеком и соблюсти правила этикета в разных жизненных обстоятельствах.
Отправлять голосовые сообщения без предупреждения и слушать их по громкой связи
День, когда в наших телефонах появилась функция отправки голосовых сообщений, разделил жизнь на до и после. Многие пользователи стали злоупотреблять этой возможностью и изводить своих знакомых многоминутными аудио. Некоторые эксперты считают, что запись голоса вместо текста окончательно отняла у людей необходимость четко формулировать свои мысли.
— По правилам этикета, отправлять голосовые сообщения без разрешения собеседника нельзя. Это очень неудобно с точки зрения обработки информации. Возможно, вашему собеседнику придется нарушить свой комфорт или отвлечься от задачи, чтобы прослушать сообщение. Например, взять наушники. К тому же люди часто не соблюдают правила создания этих сообщений: могут жевать во время записи или идти по ветреной улице. Тогда человеку придется напрячь слух, чтобы разобрать, что вы говорите, — рассказывала в интервью для 72.RU преподаватель этикета Анастасия Анохина.
Есть люди, которые начинают голосовое сообщение со слов: «Извините, мне неудобно сейчас писать, поэтому я запишу вам аудио». Это бестактно, ведь человек думает только о своем удобстве.
— Есть небольшая хитрость. Если вам постоянно присылают голосовые сообщения, но вам неудобно их слушать или собеседник игнорирует вашу просьбу писать текстом, то напишите: «Прошу прощения, у меня что-то с динамиком. Я не могу прослушать ваши сообщения, напишите, пожалуйста, текстом». Это маленькая ложь во благо, — подсказывает специалист по этикету.
Конечно, нельзя разговаривать по громкой связи в общественных местах и слушать голосовые сообщения на полную громкость — окружающим, скорее всего, совсем не интересно, какие цветы посадила в огороде ваш мама и почему ваш муж опять пришел с работы не вовремя (или наоборот — слишком вовремя).
Не здороваться, входя в помещение
Если вы входите в любое помещение — неважно, спортзал, салон красоты или ресторан, нужно поздороваться. Высказать приветствие первым в этом случае — правило хорошего тона. Тем более, что приветствие плюс улыбка скорее сделают из вас желанного гостя или клиента.
Специалист по этикету Елена Климачкова говорит, что много путаницы возникает с приветствием в деловом этикете. Мужчины и женщины в бизнес-среде — партнеры, и поэтому здесь работает система старшинства. Кто старше по должности — тот и главнее. Если встречаются два руководителя, равных по должности, главнее тот, кто старше. При приветствии устно всегда первым здоровается младший по статусу, при равном статусе — младший по возрасту. А вот протягивать руку для приветствия — это прерогатива старшего по должности. Можно подавать руку при приветствии, а можно — нет, это уже определяет сам руководитель.
Входящий всегда приветствует уже присутствующих в комнате. Если в помещении при этом происходит собрание (доклад, совещание, планерка), достаточно просто кивнуть головой.
Говорить о роскоши и поправлять собеседника
При беседе лучше избегать упоминаний о деньгах и роскоши. Особенно это касается разговоров про отпуск и путешествия — возможности и жизни у всех разные.
— Путешествия — это прекрасная тема. Более того, вы можете кого-то вдохновить, поделиться полезной информацией, но лучше избегать любых финансовых подтекстов: сколько звезд в отеле, где вы остановились, омары вы ели или креветки, — говорит специалист по этикету Екатерина Сартакова.
Также лучше воздержаться от любых замечаний, особенно незначительных и не касающихся лично вас напрямую ошибок в речи собеседника.
— Если я делаю коллеге замечание при всех — я проявляю неуважение. Если вам сильно хочется сделать замечание, лучше его сделать тактично и наедине. Но идеально, конечно, воздержаться, особенно если тема не касается работы, — предупреждает Елена Климачкова.
Кстати, по правилам этикета, чих нужно оставлять без внимания, не стоит замечать реакцию организма. Поэтому лучше не ждать, что вам скажут: «Будь здоров», — а сразу извиниться перед окружающими.
Задавать нетактичные и грубые вопросы
— «А почему ты еще не замужем?»; «А сколько тебе платят?»; «А почему у вас нет детей?» — таких вопросов бесконечное множество. Возможно, это просто искренний интерес, но подобный вопрос звучит грубо и может спровоцировать человека на резкий ответ. Попробуйте быть тактичнее и не нарушать чужих личных границ, — советует эксперт Института этикета и протокола The English Manner London Татьяна Башкирова.
Перегораживать тротуар
Часто бывает, что мы неосознанно останавливаемся посреди дороги, чтобы написать кому-то сообщение, или встречаем знакомых и продолжаем стоять и болтать в центре пешеходной дорожки. Не надо так. Татьяна Баширова предлагает в таких ситуациях в первую очередь отойти в сторону и убедиться, что вы никому не мешаете, а уж потом делать всё, что вам захочется.
Не снимать рюкзак в общественном транспорте
Ох уж эти многострадальные рюкзаки, сколько с ними всяких правил и запретов. Например, недавно в материале про стиль мы выяснили, что лучше не подбирать рюкзак в цвет верхней одежды, а то он может смотреться как горб.
— Возьмите за правило: когда вы входите в полный вагон метро или салон автобуса, снимите рюкзак и возьмите его за ручку. Так вы никому не причините дискомфорта и не испортите незнакомому человеку одежду замками или липучками на вашем рюкзаке, — советует эксперт Института этикета и протокола The English Manner London Татьяна Башкирова.
Перебивать
Если вы хотите нравиться людям и производить на них приятное впечатление, нужно раз и навсегда отучить себя вставлять несущественные дополнения в монолог собеседника и перебивать его, особенно если вопрос не касается вашей работы и не является безотлагательным.
— Дослушать человека — значит, проявить уважение к нему, его рассказу или мнению. Говорящий закончит свою мысль, появится пауза, и вы сможете высказать свое мнение или дополнить его речь, никого не обижая и не вызывая раздражения у присутствующих, — объясняет Татьяна Башкирова.
Кстати, в этом искусстве вам поможет известное в психологии «Правило трех минут» — это очень простой прием, изначально он помогает родителям установить доверительные отношения со своим ребенком. Но это правило отлично работает и со взрослыми.
Суть его такова — у многих из нас есть навык вставлять реплики в рассказ близких, при этом саму историю слушать как бы вполуха. В правиле первых трех минут подобный навык лишний. Научитесь активно слушать, вникая во всё, что говорит вам человек (маленький или большой — неважно), запоминая ключевые моменты. К ним, кстати, можно вернуться пару дней спустя, напомнив, о чём вы говорили. Так дети и взрослые понимают, что их действительно слышат, а не просто поддакивают из вежливости. Главное, не перебивайте на полуслове, не начинайте спорить, доказывать, что собеседник неправ.
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