Украинская группа выиграла «Евровидение» в Турине
Зрители помогли украинцам набрать максимальное количество баллов
Стали известны итоги 66-го музыкального конкурса «Евровидение-2022», финал которого прошел в ночь с 14 на 15 мая в итальянском городе Турине.
Первое место завоевала Украина: страну представляла группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По итогам голосования жюри украинцы получили 192 балла, расположившись на четвёртом месте. Зрители же отдали Украине максимальное количество баллов среди всех стран — 439. В общей сложности украинцы набрали 631 балл.
Второе место занял певец Сэм Райдер из Великобритании с 466 баллами, а замкнула тройку Шанель из Испании — она набрала 459 баллов.
Результаты «Евровидения» объявляли в прямом эфире: сначала по итогам голосования профессионального жюри в каждой стране, после чего оглашали выбор зрителей. В финале участвовали представители 25 стран.
Россия в этом году не принимала участия в «Евровидении» — организаторы объявили, что конкурс пройдёт без нашей страны.
— Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российской работы в конкурс в этом году нанесет ущерб репутации конкурса. Прежде чем принять это решение, EBU провел широкие консультации со своими членами, — говорилось в заявлении организаторов. — Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и пониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене.
В прошлом году Россию представляла Манижа с песней про «Русскую женщину», она заняла девятое место.