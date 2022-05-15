СЕЙЧАС +18°С
Пробки 0/10
usd 63.78
eur 65.79
Тема дняКак мэрия самокаты изымала — репортаж НГС
Все новости
Все новости
Подробности

Украинская группа выиграла «Евровидение» в Турине

Зрители помогли украинцам набрать максимальное количество баллов

441
Группа Kalush Orchestra исполнила песню на украинском языке

Группа Kalush Orchestra исполнила песню на украинском языке

Поделиться

Стали известны итоги 66-го музыкального конкурса «Евровидение-2022», финал которого прошел в ночь с 14 на 15 мая в итальянском городе Турине.

Первое место завоевала Украина: страну представляла группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По итогам голосования жюри украинцы получили 192 балла, расположившись на четвёртом месте. Зрители же отдали Украине максимальное количество баллов среди всех стран — 439. В общей сложности украинцы набрали 631 балл.

Второе место занял певец Сэм Райдер из Великобритании с 466 баллами, а замкнула тройку Шанель из Испании — она набрала 459 баллов.

Поделиться

Результаты «Евровидения» объявляли в прямом эфире: сначала по итогам голосования профессионального жюри в каждой стране, после чего оглашали выбор зрителей. В финале участвовали представители 25 стран.

Россия в этом году не принимала участия в «Евровидении» — организаторы объявили, что конкурс пройдёт без нашей страны.

— Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российской работы в конкурс в этом году нанесет ущерб репутации конкурса. Прежде чем принять это решение, EBU провел широкие консультации со своими членами, — говорилось в заявлении организаторов. — Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и пониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене.

В прошлом году Россию представляла Манижа с песней про «Русскую женщину», она заняла девятое место.

По теме 5

конкурсмузыкапобедительЕвровидение-2022
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2