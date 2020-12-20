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Новосибирцы составили из 30 машин новогоднюю снежинку и сняли ее с высоты

На расстановку автомобилей ушло два часа

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Вот такая звезда получилась у участников флешмоба

Вот такая звезда получилась у участников флешмоба

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В Новосибирске автомобилисты к Новому году составили из машин звезду. Съемки проходили вчера,19 декабря, вечером на площадке у «Экспоцентра».

— Наш автоклуб подсветил дорогу Деду Морозу в Новосибирск звездочкой, тем самым приняв эстафету новогодних флешмобов, — рассказал участник новосибирского «Автоклуба SXM» Павел Дьячков и прислал в редакцию видео.

На расстановку автомобилей ушло около 2 часов, но, по словам Павла, в это время всем участникам было очень весело. Во флешмобе участвовали только автомобили марки Toyota. Снежинку составили из 30 машин.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Этой весной новосибирцы составили поздравление с 8 Марта из 54 машин и сняли его с высоты — подготовка заняла три дня.

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Новый годфлешмоб
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