Новосибирцы составили из 30 машин новогоднюю снежинку и сняли ее с высоты

В Новосибирске автомобилисты к Новому году составили из машин звезду. Съемки проходили вчера,19 декабря, вечером на площадке у «Экспоцентра».
— Наш автоклуб подсветил дорогу Деду Морозу в Новосибирск звездочкой, тем самым приняв эстафету новогодних флешмобов, — рассказал участник новосибирского «Автоклуба SXM» Павел Дьячков и прислал в редакцию видео.
На расстановку автомобилей ушло около 2 часов, но, по словам Павла, в это время всем участникам было очень весело. Во флешмобе участвовали только автомобили марки Toyota. Снежинку составили из 30 машин.
Этой весной новосибирцы составили поздравление с 8 Марта из 54 машин и сняли его с высоты — подготовка заняла три дня.