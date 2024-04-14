В Новосибирске ищут организатора видеонаблюдения за сдачей ЕГЭ — на это потратят 29 миллионов

Камерами оснастят школы Новосибирска и районов Новосибирской области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области ищут подрядчика на организацию видеонаблюдения во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.



Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Подрядчику необходимо организовать видеонаблюдение за учениками, которые будут сдавать ЕГЭ в школах Новосибирской области.



Подрядчик должен поставить заказчику 3,2 тысячи камер, почти полтысячи коммутаторов, ноутбуки для установки CCTV-решений и другое оборудование.



Камерами необходимо оснастить школы Новосибирской области. В одной аудитории должны быть установлены как минимум два таких устройства.



Кроме того, подрядчик должен организовать трансляцию изображений с камер в режиме реального времени, а также хранение видеозаписей в объеме около 50 гигабайт.



Максимальная цена контракта составляет 28,9 миллионов рублей. Закупка размещена 11 апреля. Окончание подачи заявок — 19 апреля.