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Образование В Новосибирске ищут организатора видеонаблюдения за сдачей ЕГЭ — на это потратят 29 миллионов

В Новосибирске ищут организатора видеонаблюдения за сдачей ЕГЭ — на это потратят 29 миллионов

Подрядчик должен организовать поставку 3,2 тысяч IP-камер

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Камерами оснастят школы Новосибирска и районов Новосибирской области

В Новосибирской области ищут подрядчика на организацию видеонаблюдения во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Подрядчику необходимо организовать видеонаблюдение за учениками, которые будут сдавать ЕГЭ в школах Новосибирской области.

Подрядчик должен поставить заказчику 3,2 тысячи камер, почти полтысячи коммутаторов, ноутбуки для установки CCTV-решений и другое оборудование.

Камерами необходимо оснастить школы Новосибирской области. В одной аудитории должны быть установлены как минимум два таких устройства.

Кроме того, подрядчик должен организовать трансляцию изображений с камер в режиме реального времени, а также хранение видеозаписей в объеме около 50 гигабайт.

Максимальная цена контракта составляет 28,9 миллионов рублей. Закупка размещена 11 апреля. Окончание подачи заявок — 19 апреля.

Ранее НГС разобрался, как вузы России изменили правила приема абитуриентов. Выпускникам дали возможность пересдать ЕГЭ до окончания приемной кампании.

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Новосибирск ЕГЭ IP-камеры
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