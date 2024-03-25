На бюджет теперь не поступить? В вузах пророчат рост проходных баллов благодаря пересдачам ЕГЭ, что ждет выпускников-2024

Выпускники станут меньше бояться? Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В 2024 году серьезных перемен в порядке приема в вузы не ждут — это первый такой год с начала пандемии. Прилетело откуда не ждали: выпускникам наконец-то дали возможность пересдать ЕГЭ до окончания приема, а не на следующий год. Наши коллеги из «Фонтанка» опросили петербургские вузы и узнали, вырастут ли из-за нововведения проходные баллы и не сойдут ли выпускники с ума от неопределенности в конкурсных списках.



Напомним, жизнь нынешних одиннадцатиклассников стала чуточку лучше: Владимир Путин разрешил выпускникам пересдавать любой из предметов по выбору на ЕГЭ. Раньше до окончания экзаменационной кампании переписать можно было только русский язык и базовую математику. Другие предметы — на следующий год.

Теперь пересдача будет проходить по следующему принципу: выпускник получает результаты и, если остается ими недоволен, подается на вторую попытку. Правда, баллы по первой при этом обнуляются, а как итоговые засчитываются именно цифры пересдачи. Даже если результаты оказались хуже, чем в первую попытку.

«Фонтанка» уже спрашивала мнение учителей и репетиторов о реформе ЕГЭ. Тогда они рассказали, что возможность пересдачи может улучшить на экзамене статистику, а воспользуются таким шансом, вероятно, те, кому в день ЕГЭ достался неудачный вариант или случилось плохое самочувствие.



Кто пойдет пересдавать

В приемных комиссиях думают, что вряд ли выпускники будут рисковать и пересдавать экзамены Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Возможность пересдачи абитуриенты радушно приняли, а о желании этим правом воспользоваться действительно говорят многие выпускники, рассказали «Фонтанке» в БГТУ «ВОЕНМЕХ». Однако на деле мало кто рискнет имеющимися цифрами результатов и попытает удачу во второй раз, считают в приемных комиссиях.

— Это будет не массовое явление, но оно будет востребовано, — заявил «Фонтанке» ректор Технологического института Андрей Шевчик.

— Я бы, честно говоря, побоялся на месте абитуриентов идти на пересдачу, если у тебя, предположим, 92 балла, а ты хочешь 95, — рассказал ответственный секретарь приемной комиссии ИТМО Алексей Итин.

По его прогнозам, на пересдачу могут пойти те, кто на основном экзамене сильно перенервничал. «Мы знаем, как у некоторых детей действительно случается моральная трагедия. Перенервничали, за день до этого заболели, ручку не смогли поднять, итог — очень плохо сдали», — рассказал он.

Проректор по организации учебного процесса СПбГЭУ Юлия Малевич считает, что спрос на пересдачи будет в основном от тех, кто экзамен не сдаст и порог не пройдет. Таким абитуриентам как раз терять нечего, поэтому ожидаемо, что они вторым шансом охотно воспользуются.

Причем тех, кто не перешел порог, не так уж и мало. По данным аналитических отчетов предметных комиссий (документы есть в распоряжении редакции), минимальный балл на ЕГЭ только в Санкт-Петербурге не набрали более 5,5 тысячи человек. Самым сложным оказался экзамен по биологии: с ним не справились 21% сдающих, а это более тысячи человек. Наиболее популярный предмет по выбору не сдали 18,4% выпускников — почти две тысячи человек, химию — 19%, более 600 человек.

По остальным предметам статистика чуть лучше:



география — 9,31% — 78 человек;

история — 8,73% — 320 человек;

физика — 6,7% — 288 человек;

профильная математика — 6,2% — 903 человека;

литература — 2,8% — 105 человек;

английский язык — 1,9% — 102 человека;

русский язык — 0,26% — 162 человека.

Не рост баллов, а снижение тревожности

В вузах прогнозируют, что возможность пересдать ЕГЭ повлияет на проходные баллы. Собственно, на это новая мера и нацелена — повысить результаты выпускников. Однако вау-эффекта ни в одном из университетов не ждут, хотя рост проходных на пару баллов — исход вполне вероятный.



— Сложность заданий на повторных экзаменах не изменится. Если выпускник не набрал высоких баллов в первый раз, то во второй чудо не случится. Но повышение минимального проходного на 2–5 баллов возможно, — рассказали «Фонтанке» в ВОЕНМЕХе.



Другой вопрос в том, что выпускников школ экзаменами часто запугивают, поэтому даже самая подготовленная отличница может провалить ЕГЭ из-за стресса. Так что возможность пересдачи может положительно повлиять на результаты даже тех, кто на эту пересдачу идти не планирует. «Психологически, когда ты знаешь, что у тебя есть еще одна попытка, это легче», — подчеркнула Юлия Малевич.



— Школьники будут идти на ЕГЭ с пониманием того, что даже если что-то не получится, экзамен можно пересдать. Так что сама возможность пересдачи приведет к тому, что баллы ЕГЭ будут более высокими уже с первого раза, — считает ректор Технологического института. С ним согласились и в ВОЕНМЕХе: нововведение направлено не сколько на повышение результатов, сколько на снижение тревожности, так что результаты экзамена станут более объективными.



Чего ждать от приема с отстающими

Но даже у такой, казалось бы, во всём и для всех положительной меры есть свои подводные камни. Коснутся они самой приемной кампании. Дело в том, что еще до начала конкурса, в конце июля, вузы заканчивают прием документов. Тогда абитуриент смотрит на конкурсные списки и понимает, что он в рейтинге уже не опустится, только поднимется на n-ное количество строчек выше, когда конкуренты с баллами повыше начнут забирать документы.



Если начнется массовый спрос на пересдачи, то ситуация в конкурсных списках станет более неопределенной. Выпускник может быть на 20-м месте и проходить на бюджет, а на следующий день подгрузят новые результаты абитуриентов пониже. И вот место уже не 20-е, а какое-нибудь 25-е, а заветный бюджет — дальше, чем ожидалось.



Тем не менее в вузах считают, что серьезных проблем не будет. В ВОЕНМЕХе пояснили, что результаты ЕГЭ импортируются из федеральной информационной системы, и происходит это оперативно. А учитывая, что порядок приема в этом году принципиально не меняется, нагрузка на приемные комиссии если и возрастет, то незначительно. Сохраняют спокойствие и в Технологическом институте: если на пересдачи и будет массовый спрос, что маловероятно, то результаты абитуриента увеличатся балла на полтора-два.



В СПбГЭУ тоже считают, что особых сложностей быть не должно. Вопрос только в сроках, которые установит Рособрнадзор. Если пересдачи будут организованы до 1 июля, как пока и обещают в ведомстве, то процесс пройдет гладко и для пересдающих, и для остальных абитуриентов.

— Конечно, если сроки будут сдвинуты, например, на август, то тогда это уже повлечет за собой определенные сложности в части зачисления на бюджет, потому что порядком приема установлены сроки зачисления и так далее, — подчеркнула Юлия Малевич, проректор по организации учебного процесса.



Кроме того, как рассказал Алексей Итин, с абитуриентами, которые оказываются в шатком положении, на грани бюджета и небюджета, приемная комиссия ИТМО работает отдельно и советует образовательные программы, на которые они могли бы поступить.



А что поменять в ЕГЭ действительно бы стоило

«Фонтанка» задала университетам и другой закономерный вопрос: а что еще можно поменять в ЕГЭ, чтобы поступление не было таким стрессом для студентов и головной болью для приемных комиссий? Само содержание заданий и структура испытаний — вопрос субъективный, да и методички к ЕГЭ и без запросов вузов меняют чуть ли не ежегодно.



По организационным вопросам в опрошенных университетах сошлись: не делать такую ставку на ЕГЭ и развивать альтернативные способы поступления. Алексей Итин подчеркнул, что нужно активно поддерживать школьников, которые хотят участвовать в олимпиадах и конкурсах: они зачастую дают возможность поступления и без вступительных испытаний.



В СПбГЭУ считают, что необходимо доработать порядок сдачи вступительных испытаний непосредственно в университетах. Пока такое право имеет достаточно ограниченный круг лиц: иностранные граждане, выпускники колледжей и программ подготовки СПО. Ранее «Фонтанка» писала о том, что на запись на ЕГЭ в Петербурге выстроились целые очереди, а выпускники прошлых лет боялись не успеть подать заявление на сдачу экзамена в этом году.

