«Ученица нецензурно выругалась»: в новосибирской школе объяснили, почему учительница грозилась опозорить пятиклассницу

В новосибирской школе №40 прокомментировали конфликт между учителем учителя русского языка и пятиклассницей. Директор школы Юлия Голованова в ответе на запрос НГС сообщила, что получила от педагога объяснительную, а также пообщалась с представителями девочки.
— 19 октября у учителя взяли объяснительную. 20 октября она почувствовала ухудшение самочувствия и с 23 октября находится на больничном. Законного представителя девочки пригласили на беседу к директору школы. 27 октября с ним побеседовали и обговорили пути решения ситуации, — пояснила директор учебного заведения.
В школе добавили, что конфликт между учителем и ученицей произошел 18 октября на перемене после урока. Одноклассники девочки сняли происходящее на телефон.
— Со слов учителя, ученица 5 класса в адрес учителя неоднократно позволяла резкие высказывания. После урока девочка в адрес учителя произнесла слово ненормативной лексики. После этого учитель, взяв за руку девочку, на повышенных тонах сделала ей замечание, — передали из школы.
В воскресенье, 29 октября, в группе во «ВКонтакте» «АСТ-54» появилось видео из школы, где учительница отчитывала школьницу. Учитель на видео упоминает, что девочка ее обзывала и «не закрывала рот», когда ее просили.
— Ты со мной отношение выяснять не будешь, а будешь делать то, что я скажу. И рот открывать будешь, когда я тебе разрешу. Еще раз меня обзовешь, сниму штаны и выпорю. Опозорю перед всем классом, — сказала педагог.
Ранее НГС писал о том, что мэрия Новосибирска изучит конфликт в школе №219. Там бывшая учительница назвала родителей мразями.