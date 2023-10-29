«Опозорю перед всем классом»: школьный конфликт попал на видео — он мог произойти в Новосибирске

Кадры из класса опубликовали в группе во «ВКонтакте» «АСТ-54». В своем монологе учительница упоминает, что девочка ее обзывала и «не закрывала рот», когда ее просила преподаватель.

— Ты со мной отношение выяснять не будешь, а будешь делать то, что я скажу. И рот открывать будешь, когда я тебе разрешу. Еще раз меня обзовешь, сниму штаны и выпорю. Опозорю перед всем классом, — отчитывает девочку учительница.