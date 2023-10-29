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СрочноШкольный конфликт попал на видео
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«Опозорю перед всем классом»: школьный конфликт попал на видео — он мог произойти в Новосибирске

Женщина угрожала выпороть ребенка

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Видео снял школьник и опубликовал его анонимно

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В социальных сетях появилось видео из школы, где учительница отчитывала школьницу. Как утверждает автор видео, который пожелал остаться анонимным, инцидент произошел в Новосибирске.

Кадры из класса опубликовали в группе во «ВКонтакте» «АСТ-54». В своем монологе учительница упоминает, что девочка ее обзывала и «не закрывала рот», когда ее просила преподаватель.

— Ты со мной отношение выяснять не будешь, а будешь делать то, что я скажу. И рот открывать будешь, когда я тебе разрешу. Еще раз меня обзовешь, сниму штаны и выпорю. Опозорю перед всем классом, — отчитывает девочку учительница.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Инцидент произошел в школе Ленинского района

Видео: АСТ-54

Школа № 40 в воскресенье закрыта, по данным 2ГИС. На телефон корреспонденту НГС не ответили. Связаться с учительницей на видео также не удалось. Корреспондент направил запрос в мэрию Новосибирска и обратилась за комментарием в МВД по Новосибирской области. Пресс-служба полиции уточняет информацию.

В новосибирской школе № 32 на улице Никитина, 2 учительница досматривала учеников на наличие вейпов. Ситуацией заинтересовалась детский омбудсмен Новосибирской области.

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