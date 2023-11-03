«Хотели доказать жителям, что те ошибаются»: директор «Новоколледжа» сообщил, куда в итоге они переедут

О том, что собственники квартир в ЖК «Огни Сибири» выступили против планов «Новоколледжа» занять помещения в одном из домов комплекса, стало известно несколько дней назад. Владельцы квартир опасались, что заведение и его студенты нарушат размеренную жизнь обитателей.



Накануне прокурор объявил предостережение директору «Новоколледжа» о недопустимости нарушения прав жителей «Огней Сибири».