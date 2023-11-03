freedom
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 4/10
usd 93.17
eur 99.00
СрочноЕще на шести улицах Новосибирска запретят парковку
Все новости
Все новости

«Хотели доказать жителям, что те ошибаются»: директор «Новоколледжа» сообщил, куда в итоге они переедут

Голосование шло между помещениями в «Огнях Сибири» и на Красном проспекте

344

У Красного проспекта транспортная доступность лучше

Поделиться

«Новоколледж» переедет в здание на Красном проспекте, 86/2, сообщил НГС директор учреждения Юрий Лобанов. Сегодня прошло голосование студентов. Вариант с ЖК «Огни Сибири» проиграл.

— Студенты выбрали Красный проспект, 86/2. Судя по чатам, решающим фактором стала транспортная доступность — 1 минута от метро и любого другого транспорта. И это очень важно для большинства студентов. Также для них важна развитая городская инфраструктура этого района — много магазинов, хорошая библиотека, коворкинги, потенциальные места для практики. При этом многие студенты хотели переехать в ЖК «Огни Сибири» и доказать их жителям, что они ошибаются, когда плохо думают о студентах вообще и нашего колледжа в частности. Но они оказались в меньшинстве, — сообщил корреспонденту НГС директор «Новоколледжа» Юрий Лобанов.

О том, что собственники квартир в ЖК «Огни Сибири» выступили против планов «Новоколледжа» занять помещения в одном из домов комплекса, стало известно несколько дней назад. Владельцы квартир опасались, что заведение и его студенты нарушат размеренную жизнь обитателей.

Накануне прокурор объявил предостережение директору «Новоколледжа» о недопустимости нарушения прав жителей «Огней Сибири».

НовоколледжГолосованиеСтудентыКрасный проспект
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter