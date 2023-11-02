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Зависит от голосования: прокуратура сообщила, что «Новоколледж» занял новое помещение — что говорит его директор

Колледж рассматривал возможность переезда в ЖК «Огни Сибири», против чего выступали местные жители

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Учебное заведение могло переехать в здание по улице Семьи Шамшиных

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В Новосибирске «Новоколледж» арендовал другое помещение после предостережения прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства. Руководство учебного заведения рассматривало возможность переезда в один из домов жилого комплекса «Огни Сибири».

— Мерами реагирования прокурора Центрального района Новосибирска не допущено нарушение жилищных прав граждан, проживающих в комплексе «Огни Сибири» и более 300 студентов на получение образования в надлежащих условиях, — заявили в ведомстве.

В сообщении указано, что прокурор объявил предостережение директору «Новоколледжа». После этого руководитель заведения арендовал «иное помещение для осуществления образовательной деятельности», уточнили в ведомстве.

Как сообщил НГС директор «Новоколледжа» Юрий Лобанов, решение о смене помещения будет принято на голосовании студентов и преподавателей учебного заведения.

— Прокуратура торопит события. «Новоколледж» пока не арендовал новое помещение, оно будет арендовано завтра по результатам студенческого голосования, — сообщил Юлий Лобанов.

Колледж продолжает рассматривать возможность переезда в дом на Семьи Шамшиных, 89. В голосовании участвуют помещения в зданиях по улице Семьи Шамшиных и на Красном проспекте 86/2.

О том, что собственники квартир в ЖК «Огни Сибири» выступили против планов «Новоколледжа» занять помещения в одном из домов комплекса, стало известно несколько дней назад. Владельцы квартир опасаются, что заведение и его студенты нарушат размеренную жизнь обитателей.

НовоколледжОгни СибириПрокуратураСтуденты
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