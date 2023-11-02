Зависит от голосования: прокуратура сообщила, что «Новоколледж» занял новое помещение — что говорит его директор

О том, что собственники квартир в ЖК «Огни Сибири» выступили против планов «Новоколледжа» занять помещения в одном из домов комплекса, стало известно несколько дней назад. Владельцы квартир опасаются, что заведение и его студенты нарушат размеренную жизнь обитателей.

