«Дети — разменная монета»: жители «Огней Сибири» выступили против переезда «Новоколледжа» в их дом

Собственники квартир в ЖК «Огни Сибири» в центре Новосибирска выступили против планов «Новоколледжа» занять помещения в одном из домов комплекса.
Речь идёт о помещениях на первом и втором этажах дома по адресу улица Семьи Шамшиных, 89 площадью 1500 квадратных метров. 1000 квадратов готов арендовать, а в последствии выкупить «Новоколледж», чтобы перенести туда кампус с улицы Спартака,12.
Чего боятся жители
Перспектива соседства с учебным заведением жильцов не порадовала. Своими опасениями с НГС поделилась одна из жительниц «Огней Сибири» Юлия Голенищева:
— Мы боимся, что тот ущерб инфраструктуре, который могут нанести больше 300 молодых людей и сотрудников, несоизмерим с той платой за аренду этих помещений. Мы боимся, что дети будут курить, что материться во дворе, что они будут вести свою обычную подростковую жизнь, которая не совсем вписывается в концепцию обычной жизни обычного жилого двора.
Также жильцы боятся, что во дворе могут появиться закладчики. Помимо этого, люди опасаются случаев воровства велосипедов, скейтбордов и другого имущества, которое они привыкли оставлять в подъездах.
Кроме того, собственники квартир в «Огнях Сибири» боятся, что из-за соседства с учебным заведением их недвижимость упадёт в цене.
— Поймите правильно, мы конфликтуем не с детьми. Дети тут — разменная монета, как и мы, жители. У нас претензии к руководителям учебного заведения, которым в голову пришла такая дикая мысль — открыться в жилом доме, где отсутствует инфраструктура, да и просто место для учащихся колледжа. Студенты, любые, должны учиться в отдельных зданиях, — уточнили Юлия.
«Новоколледж» готов к переговорам
Директор «Новоколледжа» Юрий Лобанов в беседе с корреспондентом НГС заверил, что опасения жителей двора напрасны:
— Насколько я понимаю, жители опасаются, что студенты испортят им дворы, какие-то посадки, но жители могли бы приехать в наш центральный кампус на Спартака, 12 и посмотреть, в каком состоянии находится памятник архитектуры, в каком состоянии окружающие дворы, остановки и все прочие объекты, с которыми взаимодействуют эти же студенты, и сделать выводы. Но жители, видимо, исходят из каких-то своих представлений о студентах, может быть, эти представления родом из их собственной студенческой молодости. Они думают, что подростки — другая нежелательная для них социальная группа, которая обязательно принесет какие-то проблемы на территории их ЖК.
По словам директора «Новоколледжа», дом на Семьи Шамшиных, 89 лишь один из вариантов для переезда, который рассматривает руководство образовательного учреждения, но пока он приоритетный. Юрий Лобанов сообщил, что готов встретиться с жильцами «Огней Сибири», чтобы обсудить правила совместного использования этой площадки, установить ответственность и организовать все процессы цивилизованно, но пока, по его словам, жители не готовы к переговорам.
— Пока у них нет переговорной позиции, есть позиция просто не пускать, но с этой позицией мы работать не можем и реагировать на неё не будем, потому что с «Новоколледжем» разговаривать на языке ультиматумов не получится ни у кого. С нами можно только договариваться, — уточнил директор «Новоколледжа».
В управляющей компании «Огни Сибири» журналисту НГС сообщили, что помещение, о котором идет речь, принадлежит застройщику. От жителей в УК поступали только устные обращения из-за недовольства ситуацией.
По информации источника НГС, договор между застройщиком и «Новоколледжем» пока не заключен.
Что известно о застройщике
Согласно выписке из Росрееста, в здании на улице Семьи Шамшиных, 89, есть одно нежилое помещение площадью 1537 квадратных метра. Арбитражный суд Новосибирской области 15 сентября 2023 года принял решение о наложении обеспечительных мер на объект. Поэтому на площади есть ограничения — регистрация запрещена.
При этом на сайте ЦИАН опубликовано объявление о продаже помещения с точно такой же площадью в здании на Семьи Шамшиных, 89. Его оценивают в 130 миллионов 645 тысяч рублей. Кроме этого, на сайте размещено объявление о сдаче в аренду офиса площадью 787,4 квадратных метра за 983 750 рублей в месяц. Помещение находится на первых двух этажах.
В материалах дела о банкротстве, которые опубликованы на сайте Арбитражного суда Новосибирской области, ограничения наложили в рамках дела о банкротстве застройщика АО «Город в городе» по иску ООО Фирма «Скат». По информации Росреестра, с 25 сентября помещением владеет физическое лицо.
«Город в городе» — застройщик ЖК «Огни Сибири». 24 апреля 2023 года компанию признали банкротом. Ей назначен арбитражный управляющий Дмитрий Соколов. По информации базы RusProfile, в 2022 году выручка фирмы составила 96 миллионов рублей, убыток — 146 миллионов рублей, кредиторская задолженность составляет 1,7 миллиарда рублей
НГС не удалось связаться с представителями компании «Города в городе» по телефонам, указанным в открытом доступе.
Следователи позвали на прием
Жители «Огней Сибири» записали видеообращение к Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, министерству образования Новосибирской области, региональному управлению МЧС, а также к депутатам Заксобрания и Госдумы с просьбой дать оценку ситуации, с которой они столкнулись.
По словам Юлии Голенищевой, на обращение жильцов уже ответили в региональном управлении Следственного комитета и пригласили представителей инициативной группы на прием 1 ноября. Информацию подтвердили в пресс-службе СК Новосибирской области:
— Жители домов оставили комментарий вчера в публичном пространстве. Мы пригласили их в территориальный отдел на личный прием к руководителю отдела.
Ранее НГС изучил рейтинг новосибирских домов, в которых продают больше всего квартир. Почти все многоэтажки были построены в 2006–2010 годах, кроме двух домов советской эпохи. Читайте, откуда хотят «сбежать» жильцы.