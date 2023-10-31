«Дети — разменная монета»: жители «Огней Сибири» выступили против переезда «Новоколледжа» в их дом

Также жильцы боятся, что во дворе могут появиться закладчики. Помимо этого, люди опасаются случаев воровства велосипедов, скейтбордов и другого имущества, которое они привыкли оставлять в подъездах.



Кроме того, собственники квартир в «Огнях Сибири» боятся, что из-за соседства с учебным заведением их недвижимость упадёт в цене.



— Поймите правильно, мы конфликтуем не с детьми. Дети тут — разменная монета, как и мы, жители. У нас претензии к руководителям учебного заведения, которым в голову пришла такая дикая мысль — открыться в жилом доме, где отсутствует инфраструктура, да и просто место для учащихся колледжа. Студенты, любые, должны учиться в отдельных зданиях, — уточнили Юлия.

