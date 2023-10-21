Дома-отказники. Из каких многоэтажек в Новосибирске бегут жильцы — изучаем топ-20 (в рейтинге не только человейники)

Изучаем рейтинг

Чтобы небольшое исследование о домах, где чаще всего избавляются от жилья, получилось честным, мы решили исключить все построенные позже 2010 года многоэтажки и обратиться к данным за последние три года. Эксперты базы данных недвижимости «ЦИАН» насчитали 20 таких многоэтажных домов: у лидера рейтинга 315 объявлений, у замыкающего список — 155.



Почти все многоэтажки были построены в 2006–2010 годах, кроме двух домов советской эпохи, о которых мы скажем ниже. Они появились в Новосибирске в 1988 и 1978 годах.

