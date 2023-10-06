Куда их строят: что стоит за жилищным бумом в Новосибирске и кто покупает все эти квартиры — мнение журналиста НГС

Человеку со среднестатистической новосибирской зарплатой понять причины строительного бума сложновато. Ему в лучшем случае под силу купить однешку на выселках, и еще какое-то время придётся отказывать себе во многом, чтобы закрыть эту проклятую ипотеку. А ведь среднюю зарплату и выше получают меньше половины работающих граждан.



Но стоит принять как данность тот факт, что реальный мир устроен несколько сложнее, чем о нем рассказывают по телевизору. Это было так даже в СССР, где простая перепродажа джинсов или того хуже — долларов была уголовно наказуемым преступлением. Были там и тайные миллионеры, и цеховики, и какие-то «северяне» с их баснословными зарплатами. Не говоря уже о миллионах простых советских граждан, которые к моменту крушения Советского Союза накопили на вкладах больше 350 миллиардов рублей при среднемесячной зарплате меньше 200 рублей. В общем, деньги у людей водились.

