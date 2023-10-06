Куда их строят: что стоит за жилищным бумом в Новосибирске и кто покупает все эти квартиры — мнение журналиста НГС

Сотрудников СМИ периодически спрашивают о каких-то вещах, которых люди не понимают, но считают, что журналист-то должен быть в курсе. Понятно, что, в основном, вопросы касаются профиля журналиста, но вторым номером сразу стоит «кто покупает квартиры во всех этих новых домах», утверждает обозреватель НГС Стас Соколов. Он признается, что сам этого не знает, но отвечать–то нужно. В своей колонке он рассуждает как раз о том, кто все эти покупатели, — чтобы при случае просто посылать ссылку. Публикуем его мнение от первого лица.
Человеку со среднестатистической новосибирской зарплатой понять причины строительного бума сложновато. Ему в лучшем случае под силу купить однешку на выселках, и еще какое-то время придётся отказывать себе во многом, чтобы закрыть эту проклятую ипотеку. А ведь среднюю зарплату и выше получают меньше половины работающих граждан.
Но стоит принять как данность тот факт, что реальный мир устроен несколько сложнее, чем о нем рассказывают по телевизору. Это было так даже в СССР, где простая перепродажа джинсов или того хуже — долларов была уголовно наказуемым преступлением. Были там и тайные миллионеры, и цеховики, и какие-то «северяне» с их баснословными зарплатами. Не говоря уже о миллионах простых советских граждан, которые к моменту крушения Советского Союза накопили на вкладах больше 350 миллиардов рублей при среднемесячной зарплате меньше 200 рублей. В общем, деньги у людей водились.
Сегодня ситуация усложнилась. Кто, например, не раскрывал широко глаза, читая новости о том, как при обыске у какого-нибудь местного чиновника или сотрудника правоохранительных органов не такого уж высокого ранга изымают наличные чемоданами. Или про несчастных пенсионеров, у которых мошенники выманили десяток–другой миллионов рублей. Сейчас только на банковских депозитах у граждан России лежит около 40 триллионов рублей — и это только те деньги, которые эти граждане смиренно принесли в банк. Тот им насчитает процентов, которых, дай бог, хватит успеть за официальной инфляцией. Одним словом, деньги у населения есть, просто они распределены не очень равномерно.
Кроме денег совершенно легальных, есть еще огромного размера обороты серые или вовсе коррупционные. Да, сегодня все рассчитываются картами, зарплаты в конвертах — исключение из правил. Но масса услуг оказывается за вполне себе наличный расчет, и полученные наличные нужно во что-то обратить. Квартира, купленная на надежных людей, — самый простой способ. Её даже отнять технически сложнее: это не чемодан с деньгами, который изъяли при обыске и ага (не говоря уже про счета — их вообще арестовывают на раз–два).
Огромный вклад в строительство вносят и банки. Им тоже нужно на чем-то зарабатывать, вкладывать в какие-то активы. И кредит на квартиру выглядит прекрасной идеей: объемы огромны, ставки высоки. Есть, конечно, риски, но с кредитованием бизнеса, знаете ли, этих рисков еще больше. Сколько было уже этих историй, когда владельцы бизнесов, занявшие миллиарды рублей, оказались неспособны эти кредиты вернуть. И взять с них особенно нечего: пара складов, немного торгового и пищевого оборудования — недвижимость давно записана на других людей. У ипотечника хоть квартира банку останется. Квартиры дорожают, их всегда можно продать. На худой конец, выдать под это новый кредит. А это улучшение показателей кредитной организации.
Ну и последний вопрос: почему такое интенсивное строительство ведётся именно в Новосибирске. Масштабы строительства нового жилья здесь видны невооруженным глазом. Даже Красноярск очевидно проигрывает, не говоря уже про Кемерово, Барнаул и прочие города поменьше. Новосибирская область в целом, например, опережает Красноярский край по темпам ввода нового жилья в два с лишним раза, а идущую третьим номером Иркутскую область — в четыре.
Но тут важнее, кто опережает Новосибирск. Помимо очевидных Москвы и Санкт-Петербурга с соответствующими областями больше строят только Свердловская область и Краснодарский край. В разрезе городов в список лидеров вклинивается ещё только Тюмень. То есть строят много там, где люди хотели бы жить. По поводу Краснодарского края, думаю, всё понятно. А что касается остальных лидеров, то для сомневающихся можно рекомендовать съездить в какие-то другие сибирские города. Не на выходные погулять, а хотя бы на пару недель. Поискать там работу. В целом представить себе жизнь в течение хотя бы года: с выездами на природу, поездками в отпуск.
И если заняться этим серьезно, то вы (возможно, с удивлением) обнаружите, что Новосибирск не так уж плох. Что со всеми его пробками и пылью он предоставляет больше возможностей для карьеры, бизнеса, отдыха. Отсюда больше авиарейсов и даже на автомобиле можно доехать до большего количества каких-то интересных мест. Далеко не все новосибирцы этими возможностями пользуются, но и среди жителей Петербурга тоже хватает тех, кто живет в своем Мурино или Кудрово и на Невском бывают два раза в году, а про Мариинский театр знают только то, что он есть — и не факт, что смогут сходу показать место.
В общем, желающих переехать в Новосибирск, и тем более задумывающихся о такой возможности гораздо больше, чем желающих поселиться в Омске. Не говоря уже про Барнаул или Томск — при всем уважении к архитектуре и культурному наследию этих городов. А значит, у квартир в Новосибирске по определению будет больше потенциальных покупателей, кем бы они ни были: новосибирцами, желающими переехать в жилье получше, инвесторами, желающими сохранить и преумножить накопления, или приезжими, очарованными новыми возможностями мегаполиса.
А дальше все эти причины начинают наслаиваться друг на друга, как снежный ком. Больше квартир — больше покупателей — выше цена — больше возможностей продать купленное с прибылью. Тем более, что возможностей для вывода средств с целью покупок жилья где-нибудь в Испании или Черногории сейчас существенно поубавилось. Значит, можно строить ещё — места-то в Новосибирске до сих пор хватает.
Вот и растут всё новые и новые жилые комплексы и даже целые микрорайоны. Когда-то, наверное, этот рост упрётся в стену. Но, как говорила героиня «Унесенных ветром», лучше подумать об этом завтра.
В августе этого года новосибирцы купили в новостройках почти 4 тысячи квартир — таких показателей за время открытых данных по сделкам не было ни разу. С тем, что происходит на рынке и чего ждать в ближайшее время, разбиралась журналист НГС.