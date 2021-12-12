В Новосибирске избили общественника — он связывает это со своей деятельностью

Днем 9 декабря председателя ТСЖ дома на улице Владимировской, 21 в Железнодорожном районе Новосибирска Виталия Дебуса избили неизвестные. Мужчина получил черепно-мозговую травму головы и рассечение подбородка. Мужчина связывает нападение со своей общественной деятельностью.

— Днем я находился во дворе, руководил действиями трактора, который расчищал территорию от снега. Когда я был возле первого подъезда, из строительного вагончика выскочили двое. Они заявили: «Виталий Викторович, вы очень много куда пишете и жалуетесь». После этого они стали меня избивать, а затем скрылись. Я вызвал полицию, а прибывшая скорая увезла меня в первую городскую больницу, где врачи диагностировали травмы головы. Ощущение, что я вернулся в 90-е , — рассказывает Виталий Дебус.