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В Новосибирске избили общественника — он связывает это со своей деятельностью

Пострадавшего увезла скорая

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Конфликт произошел во дворе дома на улице Владимировской, 21

Конфликт произошел во дворе дома на улице Владимировской, 21

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Днем 9 декабря председателя ТСЖ дома на улице Владимировской, 21 в Железнодорожном районе Новосибирска Виталия Дебуса избили неизвестные. Мужчина получил черепно-мозговую травму головы и рассечение подбородка. Мужчина связывает нападение со своей общественной деятельностью.

— Днем я находился во дворе, руководил действиями трактора, который расчищал территорию от снега. Когда я был возле первого подъезда, из строительного вагончика выскочили двое. Они заявили: «Виталий Викторович, вы очень много куда пишете и жалуетесь». После этого они стали меня избивать, а затем скрылись. Я вызвал полицию, а прибывшая скорая увезла меня в первую городскую больницу, где врачи диагностировали травмы головы. Ощущение, что я вернулся в 90-е, — рассказывает Виталий Дебус.

Нападение на общественника сняли камеры видеонаблюдения.

Нападение Виталий Дебус связывает с тем, что на протяжении долгого времени он вместе с другими жителями борется против незаконной стройки, которая развернулась непосредственно возле дома на улице Владимировской, 21.

— Возле нашего дома новый собственник участка решил построить магазин, в паспорте объекта указано, что это будет нестационарный объект. Огороженная территория под застройку занимает пожарный проезд к дому, блокирует возможность проезда пожарной машины, а также граничит с тротуаром для пешеходов на улице Владимировской. Мы направили обращения в строительный и земельный департаменты, мэру Новосибирска, МЧС, полиции, ГИБДД, в строительную инспекцию, прокуратору. При этом разрешения на строительство нет, но застройщик проводит активные земельные работы. В прошлом году за счет федерального бюджета территорию привели в порядок. Теперь всё это рушат. Через газоны продолжает ездить строительная техника, подвозит материалы. Я отстаиваю интересы всех жителей, регулярно получаю угрозы жизни и здоровью в адрес меня и моей семьи. По этому поводу 10 декабря я написал заявление в прокуратуру, до этого — порядка 10 заявлений в полицию.

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улица Владимировскаянападение во дворе
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