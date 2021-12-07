Почему здания в центре отдадут за рубль и где не быть высоткам — интервью с главой Госинспекции по охране памятников

— Есть какая-то схема?



— Это последовательные шаги, которые приводят к результату. Включаем в реестр, после признания памятником, в зависимости от состояния, проводим обследование, чтобы составить акт технического состояния. Теперь мы должны урегулировать с правообладателем перечень и сроки проведения работ, причем еще до утверждения охранных обязательств.



Правообладатель вправе возражать: «Уважаемое государство, вы только что мое имущество объявили памятником, представили проект плана работ, в котором написано, что в этом году — консервация, через два года — техническое обследование, включая грунты, а через 4 года я должен выполнить полную реставрацию. Стоит это, допустим, 150 миллионов — где я их должен взять?» Конечно, это сложный спор, нужно находить какую-то грань, на которую согласится правообладатель. Может, сдвигая сроки, проводя обучение, как нужно управлять своим имуществом, чтобы получить отдачу. Есть владельцы, которые это умеют. Ресторанный бизнес хорошо умеет, например. Не без нарушений, но, в принципе, они четко понимают, что нужно оформить такие-то документы, привлечь лицензированного подрядчика на ведение работ. А если подрядчики квалифицированные, они всё прекрасно сами знают, обращаются за консультациями, оформляют документы и выполняют работы, сами потом исправляют недостатки.



— Таких, как я понимаю, мало.



— Лицензиатов вообще мало. Но это про квалификацию — по крайней мере, лицензированные организации знают, как организовать и провести работы. Если после урегулирования споров и истечения сроков, обозначенных в согласованном графике работ, правообладатель будет нарушать, тут мы уже будем применять меры воздействия. В том числе негативные: штрафы, предписания, понуждения. Крайняя мера, которая возможна, у нас в регионе ни разу не применялась.



— Изъятие?



— Изъятие. Но оно не безвозмездное: да, объект плохо содержали, но просто так здание не изымают, нужно выставлять на торги.



— А если правообладатель проводит работы, но результат оказывается не соответствующим ожиданиям?



— Есть совсем кризисные нарушения, когда вообще без документов, без разрешения, без проекта ведутся работы, когда документы и не собираются делать — тут, конечно, санкции самые жесткие. Сейчас мы судимся по такому случаю. Не всё совсем плохо, но есть очень серьезные нарушения: пристройки к зданию, еще и пожароопасные. Есть ситуации с проведением работ при наличии проекта, но с несоблюдением порядка и методики, которые проектом определены.

— Как быть, если это жилой дом?



— У нас мало подрядчиков и проектировщиков, которые готовы заходить на многоквартирные дома. Вообще, проблема многоквартирных домов — общероссийская. Механизм, предусмотренный жилищным законодательством, не оправдал себя. Можно возмущаться в адрес собственников и говорить: «Вы живете в памятнике, у вас бриллиант, который нужно защищать, чистить и хранить в надлежащих условиях». Но этот механизм прямого воззвания не работает, слишком мало денег аккумулируется на счетах домов. Можно даже не называть здание памятником, а расходы всё равно будут больше, чем на других. Просто у здания больше архитектурных элементов, больше выразительности, больше видов работ, которые надо проводить.



— Насколько действенны штрафы и предписания? Как часто госинспекции приходится грозить крайними мерами?



— Угрожать мы не вправе. Если у нас есть основания, мы обязаны принять меры. Как часто это происходит? По ощущениям, это суд в месяц.



— То есть осознанных собственников у нас немного?



— Наоборот. Я считаю, что у нас очень много осознанных собственников. НГУАДИ, Центробанк, учреждения культуры — Театр кукол, «Красный факел». Есть те, с которыми мы спорим. Есть собственники, которые, много лет получая штрафы, меняют юрлица и ничего не предпринимают — есть и такие.

