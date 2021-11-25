«Никак не попадает в формат»: архитекторы раскритиковали фасады новой школы с барельефами в центре Новосибирска

У членов градсовета возникло множество вопросов к решению. В частности, к расположению на фасаде копий барельефов, которые были на историческом здании школы. Но как пояснили в «ГенИнжПроекте», угол здания — единственное возможное место: поместить их, например, над входом нельзя по действующим нормативам.



По мнению архитектора Игоря Поповского, современное решение не вписывается в контекст окружающей застройки, сформированной преимущественно сталинскими зданиями.



— Эта школа никак не попадает в центральный формат. Если бы я видел здесь конструктивизм или авангард — прекрасно, поддержал бы. Видел бы классику — поддержал бы. Но если встраивать это здание к тем, что рядом, то никак это не улучшает среду, — заметил архитектор. — Школа построится, дети туда будут ходить, все будут довольны, особенно областная администрация — смета же соблюдена, но с архитектурой… Никто у нас не понимает, что в центре нужно строить такую школу, чтобы слезы потекли.



Другой член градсовета, замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин отметил, что «дети достойны большего, чем серое на сером», и предложил поработать над цветовым решением.

