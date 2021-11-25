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«Никак не попадает в формат»: архитекторы раскритиковали фасады новой школы с барельефами в центре Новосибирска

При этом кардинально изменить фасадное решение уже невозможно

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Здание получит типовой фасад из навесных металлических кассет, в который встроят барельефы из стеклокерамики

Здание получит типовой фасад из навесных металлических кассет, в который встроят барельефы из стеклокерамики

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Градсовет мэрии Новосибирска не одобрил проект фасада школы на улице Крылова

24 ноября президиум градсовета мэрии Новосибирска рассмотрел фасадное решение для школы № 54 — ранее оно возмутило новосибирского архитектора Анну Наволоцкую.

Фасад для нового здания разработали в компании «ГенИнжПроект», проект утвердили в 2015 году и доработали в 2021-м, немного изменив дизайн. Как рассказали представители компании на заседании градсовета, фасад будет сделан из навесных металлических кассет белого, серого и кирпичного цвета.

— Здание своей простотой и лаконичностью, с одной стороны, современной стилистикой фасада и внутреннего организованного наполнения, с другой, ориентировано на восприятие школы как традиционного института образования, так и современного пространства для обучения детей новому и индивидуальному, — презентовала градсовету проект представитель «ГенИнжПроекта». — Для сохранения духа преемственности нового поколения архитекторы предусмотрели размещение копий двух барельефов со старой школы на главном фасаде со стороны Крылова.

У членов градсовета возникло множество вопросов к решению. В частности, к расположению на фасаде копий барельефов, которые были на историческом здании школы. Но как пояснили в «ГенИнжПроекте», угол здания — единственное возможное место: поместить их, например, над входом нельзя по действующим нормативам.

По мнению архитектора Игоря Поповского, современное решение не вписывается в контекст окружающей застройки, сформированной преимущественно сталинскими зданиями.

— Эта школа никак не попадает в центральный формат. Если бы я видел здесь конструктивизм или авангард — прекрасно, поддержал бы. Видел бы классику — поддержал бы. Но если встраивать это здание к тем, что рядом, то никак это не улучшает среду, — заметил архитектор. — Школа построится, дети туда будут ходить, все будут довольны, особенно областная администрация — смета же соблюдена, но с архитектурой… Никто у нас не понимает, что в центре нужно строить такую школу, чтобы слезы потекли.

Другой член градсовета, замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин отметил, что «дети достойны большего, чем серое на сером», и предложил поработать над цветовым решением.

В «ГенИнжПроекте» объяснили, что значительно доработать проект фасада невозможно. В частности, материал фасада можно заменить только на другой навесной фасад — например, на керамогранит. Любое другое решение, по словам представителей компании, выйдет за рамки уже согласованной сметы. При этом 30 ноября проектировщики уже должны направить документацию в госэкспертизу.

«ГенИнжПроект» основан в 2003 году, принадлежит Галине Тесман. По данным «Контур.Фокуса», 2020 год компания завершила с чистым убытком в 1,4 миллиона рублей. У компании большой опыт работы по госконтрактам, их общая сумма составляет 174 миллиона рублей. Стоимость корректировки документации школы № 54 составила почти 4,6 миллиона рублей. Среди других крупных госконтрактов — корректировка проекта (6,55 миллиона рублей) и рабочей документации (9,9 миллиона рублей) регионального волейбольного центра в Новосибирске в 2018 году.

Члены президиума градсовета пришли к решению, что в будущем необходимо уделять больше внимания проработке архитектуры зданий, которые появятся в центральной части города. В особенности если это касается зданий, которые возводят при участии бюджета.

Два года назад вокруг аварийного здания школы разгорелся конфликт: историки требовали признать объектом культурного наследия старое здание, но получили отказ. После этого специалисты сделали копии самых ярких элементов ее фасада — барельефов, которые встроят в фасад нового здания.

Это уже второй крупный конфликт вокруг школьного фасада: ранее жители Академгородка добились строительства типовой школы, отменив решение, которое победило на федеральном конкурсе.

При этом в Новосибирске строят и нестандартные школы с интересной архитектурой: для микрорайона «Европейский берег» здание школы спроектировали в Нидерландах, а для «Ясного берега» — в сотрудничестве с немецким архитектором.

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архитектурашколыградсовет
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