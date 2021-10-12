Со здания фабрики «Синар» исчез советский барельеф — строение должны были проверить на историко-культурную ценность

Со здания фабрики «Синар» в Новосибирске исчез старинный барельеф
В Новосибирске со здания фабрики «Синар» на Серебренниковской пропал старинный барельеф. Местные жители обратили внимание на это накануне вечером — сообщение стало появляться в чатах.
— Перед проведением работ по установлению историко-культурной ценности объекта со здания «Синара» пропал барельеф, — написал в редакцию читатель НГС Игорь, который прислал фото с опустевшим фасадом.
Архитектор Игорь Поповский рассказал корреспонденту НГС, что барельеф был сделан в советское время, но детальной информации о нем и его авторах нет.
Куда пропал барельеф?
Здание «Синара» имеет два адреса — Сибревкома, 5 и Серебренниковская, 14.
— Административное здание по ул. Серебренниковская, 14 построено как часть производственного комплекса и не является памятником архитектуры. Появление в последнее время инициатив, относящихся к нашему панельному зданию и его элементам отделки, считаем искусственными, не заслуживающими внимания и по своей сути, имеющими под собой иные цели, — ответили на запрос корреспондента НГС в компании «Синар».
Объяснять, что случилось с барельефом, почему его сняли и вернут ли — в компании отказались.
На сайте государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области 15 сентября говорится, что проверка должна длиться до конца этого года.
— На основании поступившего обращения организовано проведение работ по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 5. Работы включают обследование объекта, фиксацию, историко-архитектурные, историко-градостроительные и архивные исследования. Срок работ — декабрь 2021 года, — говорится на сайте.
Начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева категорически отказалась общаться с корреспондентом НГС без официального запроса, который, по ее мнению, должен быть отправлен именно в письменном виде.
— Она не хочет с вами говорить без официальной темы, — ответили в приемной Елены Медведевой.
Корреспондент НГС отправила письменный запрос в инспекцию.
Что будет с комплексом?
В четверг, 7 октября, комиссия по вопросам, связанным с подготовкой документации по планировке территории Новосибирска, отправила на доработку проект планирования территории швейной фабрики «Синар». У участников обсуждения возникли вопросы к этажности будущей застройки и наличию там детского сада. Концепцию планировки представил архитектор МБУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестёркин. Он рассказал, что территорию фабрики отдадут под застройку жилого комплекса.
Сегодня в компании «Синар» заявили, что решений по сворачиванию производства и закрытию фабрики не принималось, а производство рентабельно и активно развивается.
— В настоящее время мэрией Новосибирска проводится работа по приведению документов территориального зонирования в соответствие с утвержденным Генеральным планом города. В рамках этой работы мы подали свои предложения по приведению действующего Проекта планировки территории, в состав которой входит земельный участок Фабрики, в соответствие с Генеральным планом. Безусловно, перспективы развития крупных городов предполагают целесообразность выноса производственных объектов из их центральной части, — говорится в ответе компании.
Фабрика продолжает работать в производственных корпусах на улице Серебренниковской, 14.
— Весь земельный участок по указанному адресу и все находящиеся на нем объекты недвижимости являются собственностью АО «СИНАР», права на них ни полностью, ни в части никому не передавались. В будущем неиспользуемая в производственных целях часть земельного участка может быть перепрофилирована, что никак не скажется на производственных мощностях. Кроме того, хотим отметить, что в настоящее время мы не нуждаемся в каком-либо стороннем содействии в реализации проекта нового производства и любых проектов на принадлежащем АО земельном участке, так как обладаем собственными ресурсами, а также давними проверенными партнерами, эффективно работающими в данной сфере, — добавили в «Синар».
Ранее в центре Новосибирска решили сделать французский сквер. Он станет частью нового водно-зеленого каркаса. В начале октября в Новосибирске на архитектурно-градостроительном совете Новосибирска мастерская «Адаптик-А» представила проект планировки пляжа «Наутилус». Новое оформление пляжа на левом берегу и озера должны быть готовы к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году.