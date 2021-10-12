Со здания фабрики «Синар» исчез советский барельеф — строение должны были проверить на историко-культурную ценность

В Новосибирске со здания фабрики «Синар» на Серебренниковской пропал старинный барельеф. Местные жители обратили внимание на это накануне вечером — сообщение стало появляться в чатах.

— Перед проведением работ по установлению историко-культурной ценности объекта со здания «Синара» пропал барельеф, — написал в редакцию читатель НГС Игорь, который прислал фото с опустевшим фасадом.

Архитектор Игорь Поповский рассказал корреспонденту НГС, что барельеф был сделан в советское время, но детальной информации о нем и его авторах нет.