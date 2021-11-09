В Новосибирске появились новые памятники архитектуры — смотрим, как они выглядят

В военном городке Новосибирска появились новые памятники архитектуры
В Новосибирске стало двумя памятниками архитектуры больше. Выглядят эти объекты пока, как типичная заброшка, но теперь у местных властей появятся основания выделить на их ремонт какие-то средства.
В правительстве Новосибирской области сообщили, что отправили в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия положительные заключения о признании объектами культурного наследия двух построек в военном городке на улице Тополёвой.
Как сказано в сообщении облправительства, положительные заключения для признания памятниками культурного наследия получены в отношении зданий столовой (два корпуса) 1913 года постройки и склада-ледника 1913 года постройки. Склад расположен между уже признанными ранее памятниками архитектуры регионального значения — двумя корпусами «Казармы батальонной» (объекты
Два корпуса столовой представляют собой собственно кухню и другие служебные помещения, пристроенный к ней большой зал. В здании отсутствуют стекла, внутри помещение завалено мусором. Видны остатки ремонта советского еще образца.
Подходы к складу-леднику засыпаны снегом, само здание заросло кустарником. Видно, что постройка давно не используется или, как минимум, за ней никто не ухаживал годами. Имеющие статус памятника бывшие батальонные казармы, впрочем, находятся не в лучшем состоянии.
Еще для одного здания — госпиталя, построенного в 1910–1913 годах (Воинская, 1, корпус 2), областное правительство представило положительный акт государственной историко-культурной экспертизы для включения в государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Здание сейчас находится на территории военного госпиталя, это закрытая территория.
Ранее в военном городке на Тополёвой памятниками архитектуры уже были признаны 26 зданий.
Военный городок был построен на возвышенности над бывшей рекой Каменкой перед началом Первой мировой войны. До недавнего времени часть этого комплекса, действительно, находилась в ведении Министерства обороны. Посмотреть на то, как выглядели старые казармы после того, как из них ушли российские военные, можно в репортаже Ксении Лысенко.