В Новосибирске появились новые памятники архитектуры — смотрим, как они выглядят

В Новосибирске стало двумя памятниками архитектуры больше. Выглядят эти объекты пока, как типичная заброшка, но теперь у местных властей появятся основания выделить на их ремонт какие-то средства.



В правительстве Новосибирской области сообщили, что отправили в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия положительные заключения о признании объектами культурного наследия двух построек в военном городке на улице Тополёвой.